Giới tinh hoa Hà Nội săn tìm không gian sống “phiên bản giới hạn” trên tầm cao

Khi khan hiếm trở thành đặc quyền giá trị

Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét. Trong khi nguồn cung căn hộ mới liên tục gia tăng tại các khu vực ngoài trung tâm, thì tại nội đô, sự cạn kiệt của quỹ đất khiến dòng sản phẩm hạng sang, cao cấp dành cho giới nhà giàu ngày càng khan hiếm.

Dữ liệu từ CBRE Việt Nam cho biết, trong năm 2024-2025, giá bán sơ cấp tăng mạnh so với các giai đoạn trước với sự gia tăng tỉ trọng của phân khúc cao cấp và hạng sang. Đáng chú ý, tỷ lệ hấp thụ của phân khúc cao cấp duy trì tích cực, đạt khoảng 60–70% trong quý 2/2025, phản ánh lực cầu ở nhóm khách hàng này rất mạnh mẽ.

Các con số trên cho thấy dòng sản phẩm hạng sang, cao cấp là ưu tiên lựa chọn không gian sống của giới nhà giàu Hà Nội. Điều này không chỉ xuất phát từ khả năng tài chính, mà còn là sự dịch chuyển trong tư duy hưởng thụ và định vị giá trị sống. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô khan hiếm, mô hình sống trên cao đáp ứng đồng thời tiêu chí kép: vị trí trung tâm, không gian riêng tư, tiện ích khép kín và chuẩn mực quản lý cao cấp.

Chỉ trên những tầng cao của đô thị, cư dân mới được hưởng tầm nhìn rộng mở, không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi bụi mịn, tiếng ồn... Đặc biệt, căn hộ duplex với trần cao, cấu trúc thông tầng và mật độ cư trú thấp được xem là biểu tượng của lối sống tinh hoa, nơi sự sang trọng được cảm nhận qua không gian và trải nghiệm tinh tế.

Nguồn cung duplex tại nội đô vô cùng nhỏ giọt do quỹ đất khan hiếm và áp lực tối ưu số lượng căn hộ. Với diện tích lớn, thiết kế thông tầng, yêu cầu kỹ thuật và chi phí phát triển cao, duplex trở thành dòng sản phẩm "kén dự án, kén chủ đầu tư". Thực tế này khiến duplex tại khu vực trung tâm càng hiếm và càng có giá trị trong bức tranh bất động sản đô thị.

Với giới nhà giàu Hà Nội, việc sở hữu một căn hộ duplex nội đô còn khẳng định vị thế và một chiến lược nắm giữ tài sản bền vững. Thực tế cho thấy, nhiều gia đình có nhu cầu nhưng gặp khó trong việc tìm kiếm sản phẩm phù hợp: không ít căn duplex nằm trong các dự án đã vận hành nhiều năm, không còn đáp ứng chuẩn mực sống hiện đại; trong khi các sản phẩm mới lại chủ yếu nằm xa trung tâm, buộc người mua phải đánh đổi về khả năng kết nối và giá trị tích lũy dài hạn.

Bên cạnh đó, duplex còn được giới chuyên gia và tầng lớp tinh hoa có gu đánh giá cao nhờ khả năng linh hoạt trong thiết kế nội thất, dễ cá nhân hóa theo phong cách sống đương đại. Chính ưu điểm này giúp các căn duplex nội đô, dù có mức giá thuê cao, vẫn duy trì tỷ lệ lấp đầy tốt trong quá trình vận hành, qua đó củng cố vị thế của dòng sản phẩm này như một "hàng hiếm" đúng nghĩa trên thị trường.

Bộ sưu tập duplex The Rey Edition phiên bản giới hạn được giới tinh hoa tìm kiếm

Trong bức tranh khan hiếm ấy, sự xuất hiện của bộ sưu tập duplex The Rey Edition tại Rivea Residences nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của giới tinh hoa, bởi hội tụ những yếu tố mà thị trường đang thiếu: vị trí nội đô hiếm hoi, số lượng giới hạn và concept sống khác biệt.

Khi phần lớn nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội đang dịch chuyển ra khu vực ngoài vành đai 3, Rivea Residences nằm trong số ít dự án vẫn duy trì được khả năng kết nối nhanh với lõi trung tâm, đồng thời sở hữu lợi thế cảnh quan hướng công viên sinh thái và trục sông lớn. Theo giới chuyên gia, yếu tố "gần trung tâm - cận thiên nhiên" không chỉ mang lại giá trị an cư, mà còn được xem là nền tảng quan trọng cho khả năng giữ giá và gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Bộ sưu tập duplex The Rey Edition là tâm điểm "săn tìm" của giới thượng lưu Hà Nội.

Không chỉ sở hữu vị trí thuận lợi, The Rey Edition được bố trí ở độ cao lý tưởng, từ tầng 20 của dự án. Cách quy hoạch này tạo ra không gian cư trú riêng biệt, không chỉ nhằm tối ưu trải nghiệm sống, mà còn góp phần gia tăng tính khan hiếm và giá trị biểu tượng cho sản phẩm.

The Rey Edition còn có nhiều lợi thế khi số lượng căn duplex chỉ giới hạn. Trong bối cảnh thị trường phổ biến các dự án quy mô lớn, số lượng căn hộ lên tới hàng nghìn sản phẩm, con số này cho thấy định hướng phát triển tập trung vào chất lượng sống và tính cá nhân hóa.

Thực tế, The Rey Edition được "đo ni đóng giày" cho giới tinh hoa khi nhấn mạnh yếu tố riêng tư, đề cao sự tĩnh tại trong trải nghiệm sống. Cấu trúc không gian cho phép chủ nhân định hình dấu ấn của chính mình. Layout duplex được tổ chức như một trật tự có chủ ý: tầng dưới dành cho những khoảnh khắc biểu đạt – nơi gu thẩm mỹ, phong cách tiếp đón được thể hiện một cách tự nhiên; tầng trên là miền riêng tư tuyệt đối, nơi không gian được thu nhỏ lại để phục vụ chiều sâu cảm xúc và đời sống nội tâm. Chính sự phân tầng này giải phóng nội thất khỏi lối sắp đặt rập khuôn, trao cho gia chủ quyền tạo tác không gian như một bản phản chiếu cá tính.

Chính lợi thế về layout thông tầng, diện tích rộng và khả năng mở rộng không gian giúp The Rey Edition đáp ứng chuẩn mực sống đương đại của giới thượng lưu - nơi mỗi góc sinh hoạt đều có thể được "may đo" theo nhu cầu sử dụng thực tế, từ không gian tiếp khách, làm việc đến nghỉ dưỡng tại gia. Dự án được bảo chứng về chất lượng thiết kế khi có sự tham gia tư vấn của các ông lớn nổi tiếng thế giới nhằm tạo nên một tổng thể không gian sống hài hòa, tinh tế và giàu tính cá nhân.

Bể bơi riêng là đặc quyền của mỗi căn hộ duplex The Rey Edition.

Tại đây, gia chủ có thể thả mình trong làn nước, ôm trọn vào tầm mắt bộ đôi di sản sông Hồng và Phố cổ, tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng thuần khiết ngay trong không gian sống của riêng mình. Theo đuổi triết lý "Pure Living" - nghệ thuật sống tinh khiết, The Rey Edition là nơi mỗi trải nghiệm đều chậm lại, sâu hơn và riêng tư, phản ánh trọn vẹn vị thế và đẳng cấp của chủ nhân.

Từ vị trí, quy hoạch đến số lượng giới hạn, The Rey Edition được nhìn nhận như một bộ sưu tập tinh tuyển của phân khúc duplex nội đô Hà Nội. Trong bối cảnh nguồn cung các sản phẩm tương tự ngày càng thu hẹp, những dự án có đầy đủ yếu tố về vị trí, quy mô và chất lượng phát triển thường được đánh giá cao về khả năng giữ giá và gia tăng giá trị theo thời gian.