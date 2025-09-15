Giới trẻ châu Á ưa chuộng căn hộ đa năng

Xu hướng này giờ đây đã hiện diện tại Hà Nội với dự án The Ninety Complex, mở ra cơ hội mới cho những chủ nhân năng động và nhà đầu tư nhạy bén biết đón đầu xu hướng.

Điểm đến hấp dẫn giới trẻ

Soojin, một chuyên gia thiết kế nội thất tự do (freelancer) tại Seoul, đã quen với việc sinh hoạt và làm việc trong không gian officetel - mô hình căn hộ lai phổ biến ở Hàn Quốc. Tại đây, cô vừa có thể ở, vừa biến căn hộ thành văn phòng tiếp khách hàng, lại linh hoạt cho thuê ngắn hạn nếu có chuyến công tác xa.

Gần đây, Soojin nhận thấy thị trường Hà Nội đang trở thành điểm đến hấp dẫn của giới sáng tạo và doanh nhân quốc tế. Thành phố phát triển nhanh, cộng đồng khởi nghiệp sôi động, nhu cầu về không gian sống, làm việc linh hoạt ngày càng lớn.

Đúng như những gì Soojin cảm nhận và tìm hiểu. Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ. Thành phố có khoảng 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong số hơn 3.800 startup trên cả nước (chiếm 26,32%). 32 vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực (chiếm 38,1% tổng vườn ươm cả nước), có 14 tổ chức cung cấp chương trình thúc đẩy kinh doanh (chiếm 40% cả nước). Đây là những yếu tố thu hút lượng lớn người trẻ, giới start up, freelancer quốc tế tới làm việc.

Khi tìm hiểu về nơi lưu trú, cô bất ngờ nhận thấy mô hình Business Suite (căn hộ đa năng, trong đó có chức năng thương mại) tại dự án The Ninety Complex, 90 đường Láng có nhiều điểm phù hợp với nhu cầu của bản thân: diện tích vừa phải, công năng linh hoạt, thiết kế thông minh, hệ tiện ích nội khu thời thượng, nằm ngay trung tâm thành phố. Là một chuyên gia thiết kế nội thất, Soojin lựa chọn căn hộ studio tại The Ninety Complex bởi sản phẩm này có nhiều ưu điểm từ góc độ tài chính đến giá trị sử dụng, đầu tư. Giá căn hộ thuộc tầm tài chính cá nhân và chỉ cần một vài "tips" thiết kế, designer đến từ Hàn Quốc đã có thể dễ dàng "hô biến" một không gian từ 32-38m2 tích hợp đầy đủ chức năng mong muốn và phong cách độc bản dành riêng cho cuộc sống của người trẻ, hiện đại, cá tính.

Bố trí không gian thông minh của căn studio 38m2 tại The Ninety Complex khiến Soojin thích thú

"Ở The Ninety Complex, tôi có thể tiếp tục duy trì phong cách sống năng động quen thuộc mà mình yêu thích: không gian sống cũng chính là không gian làm việc tự do và chủ động, muốn tập luyện hay thư giãn đều có thể tranh thủ ngay trong tòa nhà, khu vực và không gian sống an toàn văn minh, hòa vào nhịp sống phố phường và khám phá văn hóa đậm chất Hà Nội ngay ngưỡng cửa, muốn di chuyển muôn nơi đều thuận tiện… Đây chính xác là điều tôi đang tìm kiếm khi lựa chọn nơi lưu trú và đóng góp quan trọng vào quyết định mở rộng hoạt động kinh doanh tại Hà Nội", Soojin chia sẻ.

Không gian đa năng đón đầu xu hướng

Làn sóng dịch chuyển của những người trẻ năng động kéo theo sự gia tăng nhu cầu lưu trú. Họ thường có xu hướng lựa chọn không gian linh hoạt, địa điểm thuận tiện cho công việc, kết nối giao thông dễ dàng và gần các tiện ích phục vụ nhu cầu làm việc, giao lưu, gặp gỡ đối tác. Đặc biệt, đối với những khách hàng ngoại quốc, yếu tố an ninh an toàn cùng sự quản lý vận hành chuyên nghiệp là một trong những yêu cầu quan trọng về không gian sống. The Ninety Complex nhanh nhạy đáp ứng đúng xu thế quốc tế cho khách hàng hiện đại, cư dân toàn cầu…, trở thành một sản phẩm đầu tư tiên phong giữa một thị trường đầy tiềm năng.

The Ninety Complex tại 90 đường Láng tiên phong đưa mô hình Business Suite về Hà Nội

Dự án có địa chỉ tại 90 Đường Láng mang đến trải nghiệm sống chuẩn khách sạn 5 sao ngay giữa trung tâm Hà Nội. Mỗi căn hộ đều được hoàn thiện với nội thất liền tường, mặt ngoài sử dụng hệ kính Low-E ba lớp chống tia UV và trang bị sẵn máy lọc nước ion kiềm bảo vệ sức khỏe. Không gian tầng 1 bao gồm một sảnh lounge sang trọng, khu vực lễ tân và trung tâm thương mại. Các shop tại tầng 1 được định hướng hoạt động kinh doanh F&B, cửa hàng tiện lợi, ngân hàng… đáp ứng nhu cầu chung cho cuộc sống thường nhật của khách hàng cũng như tạo không gian giao lưu, tiếp khách. Toàn bộ tầng 3 dành riêng cho cụm tiện ích thể thao tích hợp như bể bơi bốn mùa điện phân muối, bể sục Jacuzzi, khu vực xông hơi khô/ướt, Gym - Yoga hiện đại, Gym kids... Tại tầng cao nhất của tòa nhà là khu vườn trên cao thời thượng - vị trí lý tưởng để khách hàng thư giãn, ngắm nhìn và cảm nhận một Hà Nội giao thoa đa chiều. Tất cả đều được tích hợp trong một quần thể thông minh, biến The Ninety Complex thành lựa chọn đặc quyền cho những khách hàng bận rộn nhưng ưa thích lối sống hiện đại, tiện ích đủ đầy mà vẫn giàu bản sắc văn hóa của thành phố 1000 năm tuổi.

Trên thế giới, các mô hình bất động sản đa năng như officetel (Hàn Quốc) hay SOHO (Singapore), home-office (Nhật Bản) đã phát triển mạnh nhờ tính linh hoạt, vừa để ở, vừa để làm việc, vừa tạo dòng tiền cho thuê. The Ninety Complex chính là dự án tiên phong tại Hà Nội, mở ra lựa chọn mới cho thế hệ freelancer, chuyên gia, startup và nhà đầu tư hiện đại. Đặc biệt, trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, sự xuất hiện của mô hình bất động sản đa năng, linh hoạt như The Ninety Complex chính là lời giải.

Tọa lạc tại giao điểm của ba phường lớn trung tâm Hà Nội, nơi hội tụ đầy đủ cụm trường đại học lớn, nhiều cơ quan hành chính, các trung tâm văn hóa và tụ điểm thương mại, giải trí, The Ninety Complex mang đến cơ hội hiếm hoi để nắm giữ sản phẩm đón đầu xu hướng quốc tế ngay tại lõi trung tâm. Sự xuất hiện của một dự án gồm những sản phẩm căn hộ đa chức năng cao cấp như The Ninety Complex là cơ hội hiếm hoi khó lặp lại, bao gồm cả vị trí đến việc phát triển, quản lý vận hành sản phẩm theo tiêu chuẩn cao cấp bậc nhất. Những nhà đầu tư biết đón đầu xu hướng sẽ sớm nắm giữ lợi thế tiên phong, vừa tận hưởng cuộc sống đẳng cấp, vừa có thể nắm bắt tài sản sinh lời và gia tăng giá trị bền vững.