Giống đến 90% cà phê chồn từ Việt Nam, quốc gia đối thủ đang nhân giống một loại cà phê chim có giá 35 triệu đồng/kg – được khắp Á, Âu săn đón

02-10-2025 - 19:02 PM | Thị trường

Ngành cà phê Brazil đang trải qua giai đoạn khó khăn do các mức thuế trừng phạt của Hoa Kỳ, nhưng một loại cà phê đặc sản, đi qua đường tiêu hóa của loài chim Jacu kỳ lạ, đang nổi lên mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Giống đến 90% cà phê chồn từ Việt Nam, quốc gia đối thủ đang nhân giống một loại cà phê chim có giá 35 triệu đồng/kg – được khắp Á, Âu săn đón- Ảnh 1.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã áp đặt mức thuế 50% đối với hàng hóa Brazil vào đầu tháng 8, trong bối cảnh bất đồng với nhà lãnh đạo cánh tả của Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva. Đây là một đòn giáng mạnh vào các thương hiệu cà phê cao cấp của Brazil, vốn có người Mỹ là khách hàng trung thành nhất.

Nhưng khi xuất khẩu cà phê cao cấp của Brazil bắt đầu giảm mạnh, một loại cà phê đặc biệt đã bất chấp sự suy thoái bằng cách thu hút người tiêu dùng Nhật Bản, Anh và ngày càng nhiều người Brazil.

Người Mỹ không mấy mặn mà với cà phê chim Jacu, một loại cà phê Arabica cao cấp được một loài chim bản địa của Rừng Đại Tây Dương Brazil ăn, tiêu hóa và thải ra trước khi được pha chế thành cà phê.

"Người Mỹ... không có cùng góc nhìn như người Nhật Bản, người châu Á, người Ả Rập Xê Út, người châu Âu, về việc tìm kiếm loại chất lượng này", Henrique Sloper, nhà sản xuất cà phê chim Jacu chia sẻ. "Vì vậy, đối với chúng tôi, điều này không ảnh hưởng gì đến trường hợp cụ thể của sản phẩm này."

Cà phê chim Jacu được đánh giá cao nhờ hương thơm và độ chua cân bằng, những phẩm chất bắt nguồn từ khả năng hấp thụ của hạt cà phê và quá trình tiêu hóa của chim, theo Rogerio Lemke, giám sát nông nghiệp tại Fazenda Camocim, trang trại đứng sau quá trình sản xuất loại cà phê này.

"Chim Jacu không chỉ ăn cà phê mà còn ăn cả trái cây, và bên trong bụng của nó, hạt cà phê cũng hấp thụ các đặc tính của những loại trái cây này vào hạt cà phê", Lemke nói khi đứng trước khu vực phơi phân Jacu, chứa đầy hạt cà phê.

Loài chim Jacu - thường lang thang trong các vườn cà phê ở Fazenda Camocim - là một loài chim ăn trái cây lớn được tìm thấy trên khắp Mỹ Latinh. Trang trại nảy ra ý tưởng nhờ chúng “làm giàu” khi chứng kiến chúng mổ những quả cà phê chín mọng và nhớ lại loại cà phê Kopi Luwak nổi tiếng của Indonesia, được làm từ hạt cà phê đi qua hệ tiêu hóa của cầy hương.

Giống đến 90% cà phê chồn từ Việt Nam, quốc gia đối thủ đang nhân giống một loại cà phê chim có giá 35 triệu đồng/kg – được khắp Á, Âu săn đón- Ảnh 2.

Tuy nhiên, trong khi cà phê chim Jacu có giá lên tới 960 bảng Anh (khoảng 1.300 đô la Mỹ) một kg, không bị ảnh hưởng về doanh số, thì điều tương tự lại không xảy ra với phần còn lại của ngành cà phê đặc sản Brazil.

Theo Hiệp hội Cà phê Đặc sản Brazil, xuất khẩu cà phê đặc sản trong tháng 8 từ Brazil, quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, sang Hoa Kỳ, quốc gia tiêu thụ đồ uống này lớn nhất thế giới, đã giảm gần 70% so với tháng 7.

Mặc dù hiệp hội vẫn chưa công bố bất kỳ số liệu xuất khẩu nào cho tháng 9, nhưng tình hình cà phê đặc sản của Brazil vẫn rất ảm đạm, Marcio Ferreira, chủ tịch nhóm các nhà xuất khẩu cà phê Brazil, Cecafe, nói với Reuters hồi đầu tháng này.

Nguồn: Reuters﻿

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

