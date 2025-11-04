Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giọng nói của Phương Oanh bị làm sao vậy?

04-11-2025 - 08:19 AM | Lifestyle

Có vẻ như đây vẫn là một vấn đề mà Phương Oanh chưa có giải pháp khắc phục.

Tập 37 của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh vừa lên sóng đã khiến mạng xã hội sôi sục với nhiều tình tiết kịch tính. Tuy nhiên, giữa những màn đối đầu căng thẳng và cảm xúc dâng trào, một chi tiết ngoài kịch bản lại trở thành tâm điểm bàn tán là giọng thoại của diễn viên Phương Oanh (vai Mỹ Anh).

Trong tập này, khán giả tiếp tục theo dõi cuộc đấu ngầm giữa Linh (Lan Phương) và Mỹ Anh (Phương Oanh).

Giọng nói của Phương Oanh bị làm sao vậy?- Ảnh 1.

Sau khi bị Đăng (Doãn Quốc Đam) từ chối mối quan hệ ngoài luồng, Linh khuyên Đăng nên trân trọng vợ. Nhưng lời nói lại khác hoàn toàn với hành động.

Linh bắt đầu tiếp cận Mỹ Anh, ban đầu rủ cô đi ăn, sau đó khéo léo đề nghị hai người làm bạn. Tin tưởng vào thiện chí ấy, Mỹ Anh vui vẻ nhận lời. Đỉnh điểm là khi Linh chuyển hẳn đến sống cùng tòa nhà, chỉ cách vợ chồng Mỹ Anh - Đăng một tầng. Trước thái độ của Linh, Mỹ Anh lại vô cùng nhiệt tình, nhiều lần chủ động mời Linh tới nhà ăn cơm cùng gia đình. Trước mặt chồng, Mỹ Anh luôn dành nhiều lời khen ngợi cho Linh.

Giọng nói của Phương Oanh bị làm sao vậy?- Ảnh 2.

Dù được bạn thân Ngân cảnh báo, Mỹ Anh vẫn hoàn toàn tin tưởng chồng và người bạn mới quen, khiến khán giả không khỏi lo lắng cho diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Trong tập này, nhiều người cảm thấy vô cùng "bực mình" khi Mỹ Anh vốn nổi tiếng là một cô gái khéo léo, nhạy cảm lại trở nên vô cùng thiếu giác quan thứ 6 trước "tiểu tam" như vậy.

Giọng nói của Phương Oanh làm sao vậy?

Giữa lúc kịch bản ngày càng cuốn hút, phần giọng thoại của Phương Oanh lại trở thành chủ đề gây tranh cãi trên các diễn đàn phim ảnh.

“Phương Oanh nói cái lưỡi sao sao ấy ạ”, một khán giả bình luận dưới video trích đoạn. “Thắc mắc từ đầu phim, kiểu mồm cổ nghiêm trọng ấy”, một người khác đồng tình.

Nhiều người cũng cảm thấy không mấy hài lòng với cách thoại, nhả chữ cũng như khuôn miệng có phần hơi "điệu" của Phương Oanh.

Giọng nói của Phương Oanh bị làm sao vậy?- Ảnh 3.

Nhiều người cho rằng giọng của Phương Oanh vẫn chưa thật sự cải thiện so với các vai trước đôi lúc “bẹt âm”, thiếu độ vang, khiến người xem phải tập trung mới nghe rõ. Đặc biệt trong các phân cảnh cảm xúc, hơi thở của cô bị dồn dập khiến câu thoại bị dính, ngắt âm, làm mất đi sự tự nhiên vốn có.

Đây không phải lần đầu giọng thoại khiến Phương Oanh nhận phản ứng trái chiều. Từ Quỳnh Búp Bê đến Hương Vị Tình Thân, cô từng nhiều lần bị góp ý vì chưa làm chủ hơi thở và âm lượng thoại, dù diễn xuất, thần thái và biểu cảm ngày càng tiến bộ.

Giọng nói của Phương Oanh bị làm sao vậy?- Ảnh 4.

Trong bối cảnh phim Việt đang ngày càng chú trọng tính chỉn chu, giọng nói là yếu tố quyết định cảm xúc nhân vật. Một lời thoại khàn, dính chữ hay thiếu truyền cảm có thể làm giảm độ chân thật của cả phân cảnh, đặc biệt khi người xem ngày càng tinh tường hơn.

Có lẽ Phương Oanh cần thêm thời gian để điều chỉnh yếu điểm này của mình.

Kim Tiền

Theo Kim Tiền

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nam nghệ sĩ bán nhà lên núi “ở ẩn”, cùng vợ xây biệt thự dưỡng già 500m2: “Có chút tiền là phải đi ngay, không muốn ở thành phố nữa”

Nam nghệ sĩ bán nhà lên núi “ở ẩn”, cùng vợ xây biệt thự dưỡng già 500m2: “Có chút tiền là phải đi ngay, không muốn ở thành phố nữa” Nổi bật

Villa 600m² của Mạnh Trường

Villa 600m² của Mạnh Trường Nổi bật

“Hội Tóc Bạc Lấp Lánh” slay nhất Thủ đô: Chúng tôi không phải phú bà

“Hội Tóc Bạc Lấp Lánh” slay nhất Thủ đô: Chúng tôi không phải phú bà

07:59 , 04/11/2025
Giữa lúc Hồ Ngọc Hà gây xôn xao, Lệ Quyên nói thẳng: "Nghệ sĩ được phân chia rõ ràng lắm"

Giữa lúc Hồ Ngọc Hà gây xôn xao, Lệ Quyên nói thẳng: "Nghệ sĩ được phân chia rõ ràng lắm"

07:40 , 04/11/2025
Chuyên gia phong thủy chỉ ra 10 gam màu nội thất "đại cát": Năm 2026 chỉ việc ngồi yên hưởng phúc, tài lộc ầm ầm

Chuyên gia phong thủy chỉ ra 10 gam màu nội thất "đại cát": Năm 2026 chỉ việc ngồi yên hưởng phúc, tài lộc ầm ầm

06:20 , 04/11/2025
Kinh nghiệm 15 năm sống chung cư: Tôi nhận ra nên làm bếp mở với phòng khách hay bếp khép kín, chọn đúng thì sống sướng, bán dễ

Kinh nghiệm 15 năm sống chung cư: Tôi nhận ra nên làm bếp mở với phòng khách hay bếp khép kín, chọn đúng thì sống sướng, bán dễ

05:48 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên