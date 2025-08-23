Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giọt nước mắt muộn màng của người phụ nữ sinh năm 2002 sát hại chồng ở Phú Thọ

23-08-2025 - 14:40 PM | Xã hội

Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ về tội "Giết người", theo quy định của điều 123 Bộ Luật hình sự.

Ngày 23/8, liên quan đến vụ vợ sát hại chồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002), trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ) về tội "Giết người", theo quy định của điều 123 Bộ Luật hình sự.

Giọt nước mắt muộn màng của người phụ nữ sinh năm 2002 sát hại chồng ở Phú Thọ- Ảnh 1.

Hà Thị Lai Hạ bật khóc tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc anh Nguyễn Tiến Doanh (SN 2000) bị vợ là Hà Thị Lai Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái dẫn đến tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhận chứng, bắt giữ đối tượng Hạ để điều tra vụ án mạng.

Ban đầu xác định, khoảng 0h20 ngày 17-8, sau khi đi ăn liên hoan, hai vợ chồng Hạ về nhà tại khu 1, xã Phú Mỹ. Sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Sau đó, Hạ đã dùng dao, loại dao gọt hoa quả tấn công chồng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Anh D và Hạ lấy nhau khoảng 5 năm nay, có con trai 5 tuổi, hai người làm công nhân cùng chung một công ty.

Theo Minh Ngọc

Đời sống và pháp luật

