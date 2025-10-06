Giữ cũng lời – Chi cũng lợi: Bộ đôi Sinh lời VIB tái định nghĩa quản lý tài chính cá nhân

Bộ đôi Sinh lời VIB chính là giải pháp cho người Việt hiện đại muốn tối ưu dòng vốn cá nhân mà không cần thay đổi hành vi tiêu dùng.

Đổi mới tư duy tài chính: bắt đầu từ mỗi đồng vốn bạn đang nắm giữ

Không ít người có thói quen giữ sẵn tiền trong tài khoản thanh toán để linh hoạt chi tiêu, chờ đặt cọc nhà, xe, sẵn sàng đầu tư trước các diễn biến trên thị trường cổ phiếu…. Nhưng điều mà nhiều người chưa từng nghĩ đến là: trong lúc chờ được sử dụng, số tiền đó hoàn toàn có thể sinh lời. Ngược lại, với những khoản chi tiêu mỗi ngày, từ đi chợ, mua sắm online, đến thanh toán hóa đơn trực tuyến… liệu có thể nhận thêm điều gì từ chính số tiền đã tiêu?

Đó là bài toán mà VIB vừa mở ra lời giải với Bộ đôi Sinh lời – gồm tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán toàn cầu Smart Card, hai sản phẩm này được thiết kế để khai thác hai dòng giá trị từ cùng một đồng vốn. Không cần phải gửi tiết kiệm dài hạn, không cần giỏi đầu tư, không cần theo dõi diễn biến thị trường, không cần thay đổi thói quen tiêu dùng, bạn chỉ cần sử dụng Bộ đôi Sinh lời VIB, tiền trong tài khoản sẽ sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm, tiền bạn đã mua sắm online cũng được hoàn lại đến 5%.

So với tiết kiệm truyền thống – thường tạo ra giá trị một chiều và cần tuân thủ kỷ luật về thời gian mới đảm bảo lợi ích tối ưu, thì Bộ đôi Sinh lời VIB lại cho phép tiền hoạt động hiệu quả trong cả hai trạng thái: đang giữ và khi chi. Đây là triết lý mới về tài chính cá nhân: không cần phải chọn giữa tiết kiệm hay chi tiêu, mà có thể tối ưu lơi ích với cả hai tình huống một cách thông minh, hiệu quả.

Bộ đôi Sinh lời VIB: Một đồng vốn mang hai dòng lợi ích, lên đến 9,3%

Để sở hữu Bộ đôi Sinh lời VIB rất đơn giản: người dùng chỉ cần mở tài khoản thanh toán trên MyVIB, đăng ký thẻ thanh toán Smart Card, kích hoạt tính năng Siêu Lợi Suất là có thể sử dụng đồng thời cả hai sản phẩm, mọi thao tác đều đơn giản, cá nhân hóa và dễ hiểu.

Riêng với tài khoản Siêu Lợi Suất, sau khi kích hoạt, tài khoản thanh toán sẽ tự động kết nối với tài khoản Siêu lợi suất, giúp số dư bắt đầu sinh lời. Người dùng có thể chọn ngưỡng mặc định là 5 triệu, 10 triệu, 50 triệu hoặc 100 triệu đồng. Phần số dư tài khoản thanh toán vượt ngưỡng sẽ tự động chuyển qua tài khoản Siêu Lợi Suất để sinh lời. Trong trường hợp số dư dưới ngưỡng tiêu chuẩn, hệ thống sẽ tự động chuyển tiền từ tài khoản Siêu Lợi Suất về tài khoản thanh toán để duy trì ngưỡng mặc định. Với tiện ích này, người dùng có thể sử dụng toàn bộ số dư trong tài khoản thanh toán và tài khoản Siêu lợi suất để chi tiêu, mà không cần thực hiện thêm thao tác nào.

Chị Kim Ngân (TP.HCM), một khách hàng của Siêu Lợi Suất cho biết: "Điều tôi thích nhất là lợi tức từ việc tham gia tài khoản Siêu Lợi Suất hiển thị rất rõ ràng trên MyVIB, tôi biết mình đã nhận được bao nhiêu và còn chờ nhận bao nhiêu. Bên cạnh đó, trên website VIB cũng có hẳn một trang thông tin mô tả về lợi tức cùng với bảng tính lợi tức dự kiến. Chỉ cần nhập số tiền và thời gian, mức lợi tức dự kiến được hưởng sẽ hiển thị minh bạch. Nhờ vậy mà tôi có thể thấy dòng tiền của mình sinh lợi tối ưu như thế nào".

Thẻ thanh toán Smart Card thì mang lại lợi ích hoàn tiền cao bậc nhất trên thị trường hiện nay, lên đến 5% cho mọi giao dịch online (tối đa đến 10,8 triệu đồng/năm) mà không yêu cầu mức chi tiêu tối thiểu. Điểm đặc biệt là cơ sở để hoàn tiền mỗi tháng sẽ linh hoạt theo số dư bình quân tháng liền kề trước – không chỉ tính riêng tài khoản thanh toán mà cộng gộp cả số dư trong tài khoản Siêu Lợi Suất. Nghĩa là, dòng tiền bạn đang giữ để sinh lời mỗi ngày cũng là dòng tiền được tính để quyết định mức hoàn 1 - 5% cho các giao dịch online. Ngoài ra, người dùng còn có thể mở không giới hạn số lượng thẻ phụ cho các thành viên trong gia đình, từ đó tận dụng tối đa nguồn lực để hưởng mức hoàn cao nhất.

Đặc biệt, thẻ Smart Card còn cho phép người dùng tự thiết kế diện mạo thẻ theo phong cách cá nhân, thể hiện cá tính riêng nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Gen AI), dịch vụ đã từng được áp dụng cho dòng thẻ tín dụng của VIB trước đó. Với tính năng Cá nhân hóa thiết kế thẻ theo nhu cầu này, người dùng chỉ cần truy cập https://carddesign.vib.com.vn, là có thể tự tay thiết kế chiếc thẻ thanh toán Smart Card cho riêng mình. AI sẽ giúp biến hóa các hình ảnh của người dùng thành các phong cách nghệ thuật độc đáo, từ hình ảnh chibi vui nhộn đến các tác phẩm nghệ thuật tinh tế, hoặc người dùng cũng có thể sử dụng ảnh trong thư viện mẫu sẵn có. Việc áp dụng tính năng Cá nhân hóa thiết kế thẻ theo nhu cầu cho cả hai dòng thẻ tín dung và thẻ thanh toán cũng cho thấy VIB không ngừng cá nhân hóa dịch vụ thẻ theo cách công nghệ nhất.

Bạn chỉ thay đổi tư duy và tận dụng công cụ tài chính - Không cần thay đổi hành vi tiêu dùng

Trong bối cảnh người Việt đang ngày càng quan tâm hơn đến dòng tiền cá nhân, nhạy cảm hơn với rủi ro đầu tư và chi phí cơ hội, các giải pháp vừa an toàn, vừa linh hoạt như Bộ đôi Sinh lời sẽ trở thành lựa chọn tối ưu. Bộ đôi Sinh lời VIB đã mở ra một mô hình dễ tiếp cận, dễ sử dụng và phù hợp với mọi cấp độ hiểu biết tài chính.

Đây là một ví dụ điển hình về tài chính hành động – actionable finance: tiền không nằm yên mà chuyển động thông minh, tạo ra giá trị mỗi ngày mà không tạo áp lực gì lên người sở hữu. Không còn phải lựa chọn giữa gửi tiết kiệm và chi tiêu, không cần phải học cách đầu tư phức tạp, người dùng có thể quản lý tiền hiệu quả ngay từ hành vi đơn giản nhất là giữ tiền và chi tiền.

Có thể nói, với Bộ đôi Sinh lời, VIB đang góp phần định hình lại cách người Việt nhìn nhận về tài chính cá nhân. Đặc biệt, việc bộ đôi này được tích hợp mượt mà trên ứng dụng ngân hàng số MyVIB – "Ứng dụng AI đột phá nhất trong Ngân hàng Số năm 2025"- với công nghệ điện toán đám mây (Cloud), Big Data, AI và GenAI, sẽ càng gia tăng niềm tin và độ an toàn cho người dùng vì đáp ứng tiêu chí bảo mật, thân thiện và tối ưu lợi ích.

Sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất, người dùng được miễn phí chọn tài khoản 6 số đẹp ngay trên ứng dụng MyVIB.

Bên cạnh đó, từ nay đến 31.12.2025, khi mở mới thẻ thanh toán Smart Card và có tổng giao dịch chi tiêu tháng đầu đạt 500.000 đồng, bạn sẽ được hoàn phí thường niên, đồng thời được tặng thêm 250.000 điểm thưởng để đổi voucher mua sắm, ăn uống… hấp dẫn hoặc tiền mặt. Tổng giá trị tiền hoàn và điểm thưởng là gần 500.000 đồng.



