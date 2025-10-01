Giữa lùm xùm bị "rút ruột" gần 5.900 tỷ, một cổ phiếu chứng khoán bất ngờ "tím lịm" sau khi rót vốn vào công ty tài sản mã hóa

Trong phiên giao dịch ngày 1/10, cổ phiếu HBS của CTCP Chứng khoán Hòa Bình bất ngờ tăng kịch trần lên 8.800 đồng/cp, trắng bên bán. Thanh khoản theo đó cũng bùng nổ với hơn 378 nghìn đơn vị được sang tay, cao gấp nhiều lần so với mức bình quân những phiên trước.

Điều đáng nói, cú tăng mạnh này diễn ra trong bối cảnh HBS vẫn đang nằm trong diện kiểm soát kể từ ngày 22/9, do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét quá hạn tới 30 ngày. Trước đó, cổ phiếu cũng từng bị HNX đưa vào diện cảnh báo vì chậm nộp quá 15 ngày.

Mới nhất, HBS gây chú ý khi tham gia góp vốn vào CTCP Kinh doanh Tiền mã hóa và Tài sản mã hóa VimExchange. Doanh nghiệp này mới thành lập ngày 5/6/2025, đặt trụ sở tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và cả bất động sản, với vốn điều lệ lên tới 10.000 tỷ đồng và 8 cổ đông sáng lập. Trong cơ cấu vốn, HBS chỉ nắm 2%, trong khi Vimedimex sở hữu tới 50%.

VimExchange được quảng bá sẽ ứng dụng Blockchain 4.0, dữ liệu lớn và mô hình giao dịch P2P – những công nghệ quen thuộc trong lĩnh vực tiền mã hóa. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn cần sự chấp thuận của cơ quan quản lý và đã gây nhiều nghi ngờ về tính khả thi, bởi HBS vốn chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, kết quả kinh doanh sa sút và nhân sự liên tục biến động.

Song song, HBS vừa chứng kiến thay đổi lớn liên quan đến dàn lãnh đạo. Ngày 25/8, ông Lê Đình Dương – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023–2028 – xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ngay sau đó, bà Trần Mỹ Linh, sinh năm 1982, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ, nguyên Phó Tổng giám đốc từ tháng 9/2022, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Đồng thời, công ty cũng còn tồn đọng những vấn đề nội bộ chưa được giải quyết. Theo đó, sự việc bắt nguồn cuối năm 2021 khi bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch Vimedimex kiêm Chủ tịch HBS bị khởi tố liên quan đến sai phạm đất đai. Lợi dụng biến cố này, một số lãnh đạo gồm bà Nguyễn Ngọc Dung, ông Trần Kiên Cường, ông Phan Sỹ Hải đã tổ chức ĐHĐCĐ và HĐQT trái thẩm quyền, miễn nhiệm bà Loan và đưa ông Cường lên làm Chủ tịch, dù nhóm cổ đông của bà Loan khi đó nắm giữ hơn 74% vốn.

Quá trình rà soát cho thấy từ 11/2021 đến 8/2023, có hơn 5.853 tỷ đồng được giao dịch qua 14 tài khoản ngân hàng của HBS nhưng bị bỏ ngoài sổ sách kế toán. Trong đó, khoảng 1.840 tỷ đồng được dùng mua lại một dự án bất động sản từ ngân hàng, rồi chuyển sang công ty sân sau để thâu tóm dự án. Các cựu lãnh đạo bị cáo buộc chỉ đạo lập khống hàng trăm tài khoản cá nhân, thực hiện vay ứng trước tiền bán chứng khoán hàng nghìn tỷ đồng nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Lùm xùm nội bộ, kết quả kinh doanh của Chứng khoán Hòa Bình cũng không mấy khởi sắc. Quý 2/2025 công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 4 tỷ đồng, tăng 17,89% so với cùng kỳ năm trước (3,4 tỷ đồng), chủ yếu nhờ doanh thu lãi tiền gửi cải thiện. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng, lợi nhuận sau thuế lại giảm từ 8 tỷ đồng xuống còn 5,8 tỷ đồng.