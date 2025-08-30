Gỗ An Cường hiện diện ấn tượng tại Triển lãm "Rạng Rỡ Việt Nam"

Đây là sự kiện trọng đại, quy tụ những tinh hoa thành tựu của các lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội, đánh dấu bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững. Trong không gian triển lãm, An Cường mang đến gian hàng trưng bày ấn tượng với chủ đề "Vững Bền Phát Triển" giới thiệu hệ sinh thái toàn diện: vật liệu gỗ công nghiệp cao cấp, giải pháp nội thất thông minh, sản phẩm an toàn cho sức khoẻ và thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất.

Sự hiện diện của An Cường tại sự kiện trọng đại này không chỉ là niềm tự hào của một thương hiệu Việt, mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn xa, đồng hành cùng đất nước trên hành trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững, An Cường cam kết tiếp tục tiên phong đổi mới, lan tỏa tinh thần sáng tạo, góp phần dựng xây một tương lai xanh cho cộng đồng và đất nước.

Gian hàng của Gỗ An Cường tại phân khu Khởi Nghiệp Kiến Quốc

Với hành trình hơn 30 năm xây dựng và phát triển, An Cường mang đến không gian trưng bày ấn tượng, tái hiện chặng đường nỗ lực không ngừng đổi mới để trở thành nhà cung cấp vật liệu và giải pháp nội thất gỗ công nghiệp hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á. Kết hợp yếu tố lịch sử và công nghệ, không gian triển lãm của doanh nghiệp khẳng định dấu ấn tiên phong trong đổi mới công nghệ, khắc họa thông điệp: "An Cường – Đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam".

Bà Trương Mỹ Linh- Trưởng phòng Truyền thông Gỗ An Cường chia sẻ về sản phẩm cho khách tham quan triển lãm.

Bà Trương Mỹ Linh- Trưởng phòng Truyền thông Gỗ An Cường chia sẻ: "Cho đến nay, công ty đã trải qua hơn 30 năm phát triển, tuy chỉ đóng góp một phần rất nhỏ bé trong 80 năm thành tựu kinh tế xã hội của đất nước Việt Nam nhưng chúng tôi luôn ấp ủ, mang trong mình những hoài bão to lớn. Tiêu biểu như định hướng phát triển doanh nghiệp theo hướng ESG - một doanh nghiệp phát triển về môi trường xã hội và luôn luôn quan tâm đến những con người hiện tại đang làm việc tại An Cường. Ngoài ra, chúng tôi cung cam kết sẽ đưa doanh nghiệp về net zero trước năm 2030, trước 20 năm so với cam kết của chúng tôi với chính phủ là đưa net zero vào năm 2050".

Triển lãm 80 năm Thành tựu Kinh tế – Xã hội với chủ đề "Rạng rỡ Việt Nam – 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" là sự kiện đột phá, lớn nhất khu vực Đông Nam Á trong năm nay, nằm trong chuỗi kỷ niệm 80 năm lịch sử đất nước. Triển lãm là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của ngành công nghiệp Việt Nam, được tổ chức từ ngày 28/8 -5/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc Gia, Đông Anh, Hà Nội.