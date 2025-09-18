Gỗ Canada mở ra tiềm năng mới cho các nhà sản xuất Việt Nam

Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2024 đạt 405,53 tỷ USD, tăng 14,3% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 16,3 tỷ USD, tăng 20,9%. Điều này cho thấy Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất nội thất hàng đầu trên thế giới.

Để duy trì đà tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh, ngoài việc ưu tiên sử dụng nguồn gỗ hợp pháp, minh bạch và bền vững, các doanh nghiệp trong nước cũng cần chú trọng đến hiệu suất sử dụng và khả năng gia công của vật liệu. Trong bối cảnh đó, các chủng loại gỗ chất lượng cao đến từ tỉnh bang British Columbia (B.C.), Canada, đang dần trở thành lựa chọn chiến lược. Nhờ các ưu điểm nổi trội về đặc tính và giá thành hợp lý, gỗ mềm Canada không chỉ giúp tối ưu chi phí sản xuất mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của thị trường xuất khẩu.

Canadian Wood Việt Nam là đại diện tại Việt Nam của Tổ chức Forestry Innovation Investment (FII) - cơ quan trực thuộc chính quyền tỉnh bang British Columbia, Canada. Với mục tiêu đồng hành cùng sự phát triển của ngành gỗ Việt, Canadian Wood đóng vai trò kết nối, giúp các nhà sản xuất, thiết kế, nhà nhập khẩu, nhà bán sỉ và bán lẻ nội thất tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn gỗ ổn định, chất lượng cao từ Canada.

Một trong những hoạt động nổi bật của Canadian Wood Việt Nam là Chương trình Trải Nghiệm Gỗ Canada, nơi các nhà sản xuất có cơ hội sử dụng các chủng loại gỗ mềm từ B.C. để thử nghiệm, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.Thông qua chương trình này, Canadian Wood không chỉ cung cấp gỗ miễn phí cho mục đích dùng thử, mà còn hỗ trợ tư vấn kiến thức, kỹ thuật từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng nguồn vật liệu mới vào thực tiễn sản xuất.

Gỗ Canada giúp nhà sản xuất giải quyết bài toán chi phí

Với mong muốn tối ưu chi phí vận chuyển, song vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, một doanh nghiệp nội thất tại Singapore chuyên phục vụ phân khúc nhà hàng khách sạn cao cấp toàn cầu đã tham gia Chương trình Trải Nghiệm Gỗ Canada. Chủ động tìm kiếm giải pháp thay thế, doanh nghiệp đã tiến hành thử nghiệm các loại gỗ Canada với kỳ vọng lựa chọn được vật liệu nhẹ hơn, nhưng vẫn đáp ứng các yêu cầu khắt khe về độ bền, khả năng chịu lực.

Trước đây, doanh nghiệp này chủ yếu sử dụng các loại gỗ cứng như Giá tỵ (Teak) và Tần bì (Ash). Tuy nhiên, trọng lượng của những loại gỗ này khiến chi phí vận chuyển trở thành một gánh nặng. Khi chuyển sang thử nghiệm các dòng gỗ mềm như Độc Cần Bờ Tây (Western Hemlock) và Tuyết Tùng Đỏ Bờ Tây (Western Red Cedar) từ tỉnh bang B.C., doanh nghiệp đã nhận thấy những cải thiện rõ rệt.

Có thể thấy, gỗ Độc Cần Bờ Tây có trọng lượng nhẹ nhưng độ chịu lực cao, giúp giảm thiểu chi phí vận chuyển, đồng thời giữ vững kết cấu và tính thẩm mỹ của sản phẩm. Dòng gỗ này cũng có nhiều ưu điểm khác như không bị nhựa cây, bền chắc, sở hữu tông màu sáng với kết cấu vân mịn, đồng đều. Với gỗ Tuyết Tùng Đỏ, đây là loại gỗ có độ bền tự nhiên cao, khả năng ổn định về kích thước nổi trội, cách nhiệt và cách âm tốt, cùng hương thơm dễ chịu. Đây chính là những điểm cộng giúp các sản phẩm làm từ gỗ Canada khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế.

Các mẫu bàn ghế được ứng dụng từ gỗ Độc Cần Bờ Tây, chế tác bởi nhà sản xuất Singapore.

Tháng 7 năm 2024, doanh nghiệp chính thức tiếp nhận lô nguyên liệu đầu tiên từ Canadian Wood Việt Nam, tiến hành thử nghiệm và hoàn thiện các sản phẩm. Kết quả cho thấy, các mẫu bàn làm từ gỗ Canada không bị biến dạng hay nứt nẻ, ngay cả khi không có rãnh chống cong (rãnh lõm cho phép gỗ "thở").

Theo các chuyên gia từ Canadian Wood Việt Nam, ưu điểm này đến từ đặc điểm sinh trưởng chậm và tuổi khai thác cao (trên 80 năm) của các loại gỗ tại B.C., từ đó hình thành kết cấu gỗ ổn định, đồng đều, phù hợp với nhiều sản phẩm nội thất đòi hỏi độ tinh xảo.

Nhờ kết quả thử nghiệm thành công, doanh nghiệp đã lên kế hoạch đặt hàng gỗ Canada cho các dự án khác, và tiếp tục khám phá khả năng ứng dụng vật liệu này trong các thiết kế mới. Đặc biệt, một số mẫu ghế được kiểm định bởi bên thứ ba theo tiêu chuẩn quốc tế BIFMA - một trong những chuẩn mực khắt khe trong ngành nội thất hiện nay.

Nắm vững về vật liệu – yếu tố then chốt cho những thiết kế nội thất phức tạp

Hướng đến thị trường Mỹ với nhóm khách hàng cao cấp, một nhà sản xuất nội thất tại Việt Nam đã lựa chọn gỗ Độc Cần Bờ Tây cho bộ sưu tập mới của mình. Trước đó, doanh nghiệp từng sử dụng loại gỗ này trong một số dự án và đánh giá cao về chất lượng. Trong lần triển khai sau đó, yêu cầu đặt ra là một mẫu bàn có thiết kế chi tiết phức tạp, đặc biệt là phần chân bàn uốn cong. Vì vậy, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, độ ổn định khi định hình và khả năng chống nứt rạn tốt của vật liệu được xem là những tiêu chí hàng đầu.

Thông qua Chương trình Trải Nghiệm Gỗ Canada, Canadian Wood Việt Nam đã đồng hành cùng nhà sản xuất từ những công đoạn đầu tiên, cũng như cung cấp tư vấn chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt quá trình thực hiện.

Gỗ từ B.C. là vật liệu lý tưởng cho các thiết kế với chi tiết phức tạp.

Để đảm bảo chân bàn ít bị biến dạng nhất, và sản phẩm giữ được sự ổn định khi gặp điều kiện môi trường khí hậu đa dạng như tại Mỹ, nhà sản xuất đã điều chỉnh phương pháp cắt gỗ và ghép từng mảnh lại với nhau. Đồng thời, các thanh gỗ được thực hiện sấy ẩm đồng đều trước khi ghép nối, giúp chúng không bị nứt hay cong vênh, duy trì hình dáng hoàn hảo, bắt mắt.

Từ trải nghiệm này, nhà sản xuất nhận ra rằng gỗ Độc Cần Bờ Tây không chỉ phù hợp với tiêu chuẩn xuất khẩu, mà còn đặc biệt lý tưởng cho các thiết kế có chi tiết phức tạp, uốn cong hoặc tạo hình khó - điều mà trước đây họ chưa từng khai thác hết. Bên cạnh đó, nhờ sở hữu vân gỗ mịn, sáng màu, có độ tương phản tự nhiên rõ nét giữa vân đậm và vân nhạt, gỗ Độc Cần Bờ Tây còn cho phép ứng dụng các kỹ thuật hoàn thiện bề mặt như cào xước, giúp sản phẩm đạt độ hoàn mỹ cao.

Chương trình Trải nghiệm Gỗ Canada: Từ đồng hành đến đổi mới để bứt phá

Những kết quả khả quan trên đã khẳng định Chương trình Trải Nghiệm Gỗ Canada là một khởi đầu hiệu quả, giúp các nhà sản xuất nội thất tiếp cận thành công những dòng vật liệu mới, từ đó nâng tầm sản phẩm và mở rộng thị trường. Chương trình cũng mang đến cơ hội kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của Canadian Wood Việt Nam và các nhà cung cấp gỗ uy tín đến từ Canada, tạo nền tảng vững chắc cho sự đổi mới và phát triển bền vững.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình thử nghiệm và sản xuất, đội ngũ chuyên gia của Canadian Wood Việt Nam hỗ trợ từ khâu trang bị kiến thức chuyên môn, theo dõi tiến độ kỹ thuật, đến kiểm tra thành phẩm trước và sau khi hoàn thiện. Nhờ đó, nhà sản xuất có thể tự tin phát triển những dòng sản phẩm cao cấp, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của thị trường quốc tế.

