Góc nhìn chuyên gia: Chưa có tín hiệu đảo chiều, VN-Index cần thêm phiên bùng nổ theo đà để xác nhận nhịp tăng mới

Thị trường chứng khoán ghi nhận một tuần giao dịch nhiều biến động. VN-Index mở cửa tuần bằng nhịp giảm mạnh gần 20 điểm về quanh mốc 1.580 điểm, nối tiếp đà điều chỉnh của tuần trước, nhưng sau đó thị trường nhanh chóng phục hồi trong các phiên kế tiếp.

VN-Index có thời điểm xuyên thủng mốc tâm lý 1.600 điểm đầu tuần rồi nhanh chóng lấy lại mốc này và kết tuần quanh 1.635 điểm, tăng 36,36 điểm (+2,27%).

Hầu hết các chuyên gia đều tỏ ra thận trọng với xu hướng của thị trường và khuyến nghị nhà đầu tư cần quan sát kỹ trước khi đưa ra quyết định, duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở ngưỡng trung bình.

Sức bật để VN-Index sớm thoát ra khỏi xu hướng giảm là thấp

Theo ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc phân tích chứng khoán Agribank (Agriseco), VN-Index có diễn biến khá tích cực khi hồi phục hơn 36 điểm. Tuy nhiên nhịp hồi phục trong tuần vừa qua có thể mang tính kỹ thuật và đà hồi phục yếu dần khi chỉ số tiến về vùng kênh trên của xu hướng giảm, tương ứng vùng kháng cự 1.630-1.635 điểm.

Về thanh khoản, khối lượng giao dịch dần hồi phục trong khi giá trị đi ngang và giảm nhẹ về cuối tuần, áp lực bán chủ động cũng có xu hướng chiếm ưu thế cho thấy sức bật để VN-Index sớm thoát ra khỏi xu hướng giảm là thấp. Tỷ trọng thanh khoản của nhóm VN30 đóng góp vào thị trường tuần qua cũng giảm nhẹ và được thay thế bởi nhóm VNMid cho thấy có sự dịch chuyển dòng tiền trên thị trường từ nhóm vốn hóa lớn lan tỏa sang nhóm vốn hóa vừa.

Sang tuần 17-21/11, ông Khoa cho rằng kịch bản cơ sở VN-Index sẽ duy trì biến động trong kênh giảm giá, tương ứng chỉ số sẽ lùi về kiểm định lại hỗ trợ 1.610 điểm trong các phiên đầu tuần để kích thích lực cầu chủ động tham gia. Kịch bản tích cực là VN-Index có thể giao động quanh vùng tham chiếu trong phiên đầu tuần, thậm chí sớm tăng điểm để tiến sát lên kháng cự 1.650 điểm, mở ra cơ hội để VN-Index thoát khỏi xu hướng giảm giá.

Trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn vẫn đang là giảm điểm với mặt bằng thanh khoản duy trì ở mức thấp, nhà đầu tư nên hạn chế sử dụng margin để bảo toàn sức mua. Mặc dù vậy, nhiều cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt đã chiết khấu về vùng định giá hấp dẫn hơn và có thể tích lũy cho trung dài hạn. Hiện tại, định giá P/E của VN-Index đang là 14,26 lần, là mức trung bình so bình quân 3 năm trở lại đây. Trong đó nhiều nhóm ngành và cổ phiếu đã về vùng định giá khá hấp dẫn.

Chuyên gia Agriseco khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu khoảng 50-60% danh mục ở giai đoạn hiện tại, có thể gia tăng tỷ trọng ở các cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng tích cực nhưng định giá vẫn ở vùng hợp lý.

Thị trường cần thêm một phiên bùng nổ theo đà để xác nhận nhịp tăng mới

Theo ông Đinh Việt Bách – Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree , VN-Index có 1 tuần giao dịch tích cực khi phục hồi với thanh khoản thấp. Việc thanh khoản không gia tăng cùng lúc với việc nhiều cổ phiếu đã giảm sâu 20–30% khiến lực bán suy yếu, tạo điều kiện cho nhịp hồi phục diễn ra tương đối thuận lợi.

Động lực hồi phục cho tuần giao dịch là nhờ xuất hiện hai thông tin liên quan đến nâng hạng thị trường là Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên và một số động thái tích cực của FTSE Russell và Vanguard trong vấn đề về đầu tư vào TTCK Việt Nam sau nâng hạng.

Đáng chú ý, dòng tiền có sự luân chuyển rõ rệt từ nhóm cổ phiếu trụ sang các nhóm Mid-cap từng trầm lắng, như Dầu khí, Hóa chất, Phân bón, Khu công nghiệp… Ngược lại, các nhóm vốn hóa lớn từng dẫn dắt nhịp tăng trước đó lại giao dịch kém tích cực hơn, đặc biệt là họ Vin, Ngân hàng, và Chứng khoán.

Dù khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng, tâm lý thị trường tuần này đã ổn định hơn khi VN-Index có 4 phiên hồi phục liên tiếp và đóng cửa tuần giữ vững đường MA20 tuần quanh mức 1.635 điểm.

Nhận định về xu hướng tuần mới, ông Bách khuyến nghị nhà đầu tư nên chờ đợi phiên bùng nổ xác nhận đáy. Sau khi tìm được điểm cân bằng trong tuần vừa qua, tín hiệu tích cực là thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp – cho thấy lực cung không còn áp đảo, trong khi lực mua bắt đáy đã có lợi nhuận ngắn hạn, đặc biệt tại nhóm Ngân hàng và Chứng khoán khi không còn cổ phiếu nào thủng đáy cũ.

Hiện tại, thị trường vẫn trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật và cần thêm một phiên bùng nổ theo đà (FTD) để xác nhận liệu VN-Index có thể bước vào nhịp tăng mới hay không. Nếu kịch bản tích cực xảy ra, nhóm cổ phiếu có cơ hội dẫn dắt sẽ là Mid-cap, nơi áp lực cung hiện không quá lớn, thay vì các nhóm trụ ở trên.

Trước mắt, đầu tuần tới VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm, nếu giữ được vùng này và sau đó xuất hiện một phiên bùng nổ theo đà, xu hướng tăng sẽ được xác nhận. Nhưng nếu đánh mất vùng 1.600, thị trường có thể lùi về các vùng hỗ trợ sâu hơn quanh 1.500 – 1.550 điểm.