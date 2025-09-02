Góc nhìn chuyên gia: Đà tăng của thị trường mới đi nửa chặng đường, nhà đầu tư cần chọn đúng cổ phiếu thay vì “ăn theo sóng”

Thị trường chứng khoán ghi nhận tuần giao dịch cuối tháng 25-28/8 tiếp đà tăng điểm tuy nhiên rung lắc đã diễn ra nhiều hơn. Áp lực bán mạnh tại vùng đỉnh khiến VN-Index giảm mạnh trong phiên đầu tuần trước khi hồi phục mạnh trong các phiên còn lại. Tổng cộng, VN-Index tăng 36,74 điểm (2,2%) lên 1.682,21 điểm.

Điểm trừ lớn tới từ khối ngoại khi bán ròng đột biến với giá trị 42.210 tỷ đồng trên HOSE trong tháng 8 vừa qua, xác lập kỷ lục mới.

Thị trường đi được nửa chu kỳ tăng giá, nhà đầu tư không nên “ăn theo sóng”

Theo Ông Đỗ Thanh Sơn, Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, thị trường chứng khoán tuần sau kỳ nghỉ lễ có thể tiếp tục xu hướng tăng trung và dài hạn, nhưng có thể xuất hiện những phiên điều chỉnh hoặc đi ngang để củng cố nền tảng. VN-Index đang trong giai đoạn “tiêu hóa” sau đợt tăng mạnh, tương tự như một vận động viên nghỉ ngơi sau cuộc đua nước rút. Áp lực bán tại vùng đỉnh có thể khiến thị trường rung lắc, nhưng xu hướng tăng vẫn được duy trì nhờ tiềm năng tăng trưởng còn lớn trong 6-12 tháng tới, với nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp vững chắc.

Rộng hơn, trong tháng 9, Chuyên gia Mirae Asset dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng tăng, nhưng với tốc độ chậm hơn và sự phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành. VN-Index đã tăng hơn 50% từ đáy, nhưng một chu kỳ tăng giá thường kéo dài khoảng 500 phiên, trong khi đà tăng của thị trường mới chỉ đi được một nửa chặng đường.

Về mặt định giá, ông Sơn đánh giá nhiều cổ phiếu đã không còn "rẻ" như trước nữa. Tuy nhiên, nếu xét về tổng thể, định giá của VN-Index vẫn còn dư địa để tăng trưởng. Chỉ số P/E hiện tại quanh mức 15, nếu tính theo dự phóng (forward P/E) thì chỉ khoảng 13.4x, vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh của các chu kỳ trước đó (25.3x, 18.0x). Hơn nữa, lợi nhuận doanh nghiệp năm 2025 được dự báo tăng 15.6%, cho thấy đợt tăng giá này được nâng đỡ bởi yếu tố nền tảng vững chắc, chứ không chỉ nhờ dòng tiền đầu cơ ngắn hạn.

Về dòng tiền, theo kinh nghiệm từ chu kỳ tăng giá của giai đoạn 2020-2022, sau khi 1 vài nhóm ngành dẫn dắt làm xong nhiệm vụ của đợt tăng đầu, dòng tiền sẽ tiếp tục chuyển dịch sang các cơ hội đầu tư có nền tảng cơ bản tốt, đặc biệt là các nhóm ngành hưởng lợi từ chính sách kinh tế, đầu tư công, và nâng hạng thị trường.

Liên quan đến việc khối ngoại bán ròng kỷ lục hơn 42.200 tỷ đồng trong khi thị trường vẫn tăng mạnh , ông Sơn nhận định đó là sự khác biệt trong góc nhìn và chiến lược. Nhà đầu tư nước ngoài có thể đang thận trọng hơn với các yếu tố vĩ mô toàn cầu hoặc đang thực hiện các chiến lược tái cơ cấu danh mục, chốt lời sau khi VN-Index đã tăng gần 50% từ đáy. Thứ hai, và quan trọng hơn cả, là sức mạnh nội tại của dòng tiền trong nước. Việc thị trường vẫn tăng điểm, đạt mốc kỷ lục, chứng tỏ sức hấp thụ mạnh mẽ của dòng tiền nội . Nhà đầu tư trong nước đang trở thành động lực chính, đủ sức hấp thụ lượng cung từ khối ngoại và duy trì đà tăng của thị trường. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy sự trưởng thành và sức khỏe của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sự bán ròng này không phải dấu hiệu tiêu cực, mà là một phần của quá trình điều chỉnh dòng tiền, hướng tới các cơ hội đầu tư mới.

Khi định giá không còn quá rẻ nhưng tiềm năng tăng trưởng vẫn còn, chuyên gia Mirae Asset cho rằng câu chuyện đầu tư giai đoạn cuối năm sẽ xoay quanh yếu tố cơ bản của từng doanh nghiệp. Thị trường chỉ mới đi được nửa chu kỳ tăng giá, như vậy theo bài học cũ 2021 và dựa trên kết quả kinh doanh cuối năm 2025 cùng các câu chuyện riêng hấp dẫn, có thể thấy:

“ Nhà đầu tư cần chuyển từ việc "ăn theo sóng" sang chiến lược chọn lọc cổ phiếu . Tránh mua đuổi ở các phiên tăng nóng và tận dụng các nhịp điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu. Việc phân tích kỹ lưỡng về từng doanh nghiệp cụ thể, thay vì chỉ chạy theo xu hướng ngắn hạn của thị trường, sẽ mang lại hiệu quả cao hơn”, ông Sơn khuyến nghị.