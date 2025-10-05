Góc nhìn chuyên gia: "Nín thở" chờ tin nâng hạng, VN-Index khả năng sẽ bước vào pha mới biến động mạnh

VN-Index có một tuần giao dịch chuyển giao quý nhiều biến động khi phiên mở cửa tuần chịu áp lực giằng co mạnh mẽ quanh vùng 1.660.

Nổi bật trong tuần qua là lực cầu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh như bất động sản và đầu tư công. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng giá trị bán ròng trên 7.000 tỷ. Kết tuần VN-Index giảm -0,90% về mức 1.645,82 điểm, trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm.

Hầu hết các chuyên gia đều có quan điểm thị trường đang trong quãng chờ đợi những luồng thông tin mới để đánh giá lại. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên quan sát kỹ diễn biến thị trường



Nhịp tăng của thị trường sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả nâng hạng

Theo quan điểm của ông Nguyễn Tấn Phong – Chuyên gia Phân tích Chứng khoản Pinetree, VN-Index vẫn tiếp tục xu hướng sideway trong vòng hơn 1 tháng qua kèm thanh khoản cạn kiệt cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm FTSE công bố kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vào ngày 8/10.

Thị trường đang trải qua quãng thời gian “xanh vỏ đỏ lòng” vô cùng khó chịu khi hầu hết tài khoản nhà đầu tư cầm cổ phiếu đều bị thua lỗ, trong khi VN-Index vẫn được neo điểm chỉ bởi 1 vài cổ phiếu, đặc biệt là VIC. Trong tuần qua, chỉ tính riêng VIC đã đóng góp tới hơn 12 điểm cho rổ chỉ số, nếu bỏ qua VIC và 1 vài cổ phiếu khác như VRE, GEE hay LPB thì VN-Index ít nhất phải quay về vùng 1.620-1.630, thay vì 1.645 như hiện tại. Mặc dù trong 2 phiên thứ 4 và thứ 5 tuần qua, có tín hiệu dòng tiền rục rịch quay trở lại 1 vài cổ phiếu ngân hàng như STB, MBB hay TCB, cũng như các cổ phiếu ngân hàng khác bắt đầu chạm hỗ trợ, nhưng phiên cuối tuần hầu như phủ định thành quả này.

Về xu hướng, ông Phong cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng sideway, nhưng biên độ sẽ thu hẹp dần cho đến sáng ngày thứ 4 tuần sau (8/10) khi FTSE công bố kết quả nâng hạng thị trường. VIC, VRE hay LPB vẫn sẽ là những cái tên giữ nhịp thị trường đầu tuần sau.

Kể từ sau ngày thứ 4, VN-Index nhiều khả năng sẽ vào pha mới biến động mạnh, nhưng theo chiều nào sẽ phụ thuộc vào kết quả nâng hạng. Nếu như thị trường không được nâng hạng thì có thể sẽ là 1 tín hiệu tiêu cực cho thị trường và có thể dẫn tới nhịp chỉnh trung hạn tính bằng tháng, tuy nhiên xác suất này khá thấp.

Chuyên gia Pinetree kỳ vọng khả năng cao TTCK Việt Nam sẽ được nâng hạng thị trường, tuy nhiên kể cả trong trường hợp này VN-Index chỉ tăng mạnh và vượt đỉnh khi dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu ngân hàng một cách mạnh mẽ và có sự lan tỏa sang các nhóm khác. Còn không, VN-Index có thể vẫn sẽ quay đầu điều chỉnh cho đến khi mùa báo cáo KQKD quý 3 được công bố.

Việc khối ngoại miệt mài bán hơn 1.000 tỷ hàng ngày cũng là 1 điều cần được xem xét. Theo ông Phong, dòng vốn khối ngoại đang có xu hướng đổ vào thị trường Trung Quốc, trong khi rút ròng ở các nước khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Tình hình tỷ giá USD cũng đang khá nóng khi liên tục vượt đỉnh, dù ngân hàng nhà nước có bán USD giao dịch kỳ hạn nhưng cũng chỉ là phương án tạm thời. Tình trạng này kéo dài sẽ là 1 tín hiệu tiêu cực cho thị trường.

Ngoài ra, tuần tới tổng cục thống sẽ có số liệu về vĩ mô kinh tế trong nước tháng 9, phần nào đó cũng sẽ tác động đến xu hướng VN-Index trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư bám sát diễn biến trên thị trường và chú ý quản trị rủi ro danh mục

Theo bộ phân phân tích Chứng khoán VCBS, thanh khoản thị trường tuần qua tiếp tục xu hướng sụt giảm dưới trung bình 20 phiên, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Mặc dù vẫn duy trì vận động trong vùng 1620 - 1680 nhưng VN-Index đang tạo thành xu hướng zig zag đi xuống trong hơn 1 tháng trở lại đây. Trong tuần qua, áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm bất động sản và đầu tư công khi đã có sự tăng nóng trong thời gian qua, và dòng tiền dần có phần tập trung nhiều hơn vào nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn như nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE) và nhóm ngân hàng

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến trên thị trường trong tuần tới và chú ý quản trị rủi ro danh mục trong giai đoạn chờ đợi kết quả nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như kết quả kinh doanh quý 3/2025 của các doanh nghiệp niêm yết. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể cân nhắc giải ngân thăm dò ở những mã vẫn đang giữ vững vùng hỗ trợ hoặc bật tăng từ nền tích lũy trong những phiên gần đây, với các nhóm ngành đáng chú ý là ngân hàng và chứng khoán.

Thị trường cần động lực lớn với thanh khoản cải thiện mạnh, từ đó mới có thể kỳ vọng chỉ số VN-Index bứt phá

Chứng khoán SHS nhận định xu hướng ngắn hạn của VN-Index tương đối kém sắc khi không giữ được vùng hỗ trợ ngắn hạn gần nhất quanh 1.660 điểm. Thị trường cần động lực lớn với thanh khoản cải thiện mạnh, từ đó mới có thể kỳ vọng chỉ số chính vượt lên xu hướng tích lũy đang hình thành trong hơn 01 tháng qua.

Theo SHS, sau giai đoạn tăng gia mạnh và kết thúc quý 3, VN-Index đã vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022. Thị trường đang chuyển sang giai đoạn tích lũy và nhà đầu tư sẽ đánh giá lại các yếu tố cơ bản, thông tin vĩ mô quý, cập nhật kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm; cũng như chờ thông tin về công bố kết quả đánh giá nâng hạng thị trường trước khi có những quyết định đầu tư mới.

SHS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.