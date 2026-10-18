Góc nhìn chuyên gia: VN-Index còn nguy cơ giảm, ba nhóm cổ phiếu kỳ vọng hút dòng tiền sau mùa KQKD quý 3

VN-Index vừa khép lại tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp. Có thời điểm, áp lực bán đẩy chỉ số xuyên thủng vùng đáy tháng 8, trước khi nhịp hồi phục trong phiên cuối tuần giúp thị trường lấy lại mốc 1.700 điểm. Các chuyên gia cho rằng thị trường chưa đủ cơ sở xác nhận tạo đáy, rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu trong bối cảnh thanh khoản thấp, lãi suất neo cao và khối ngoại tiếp tục bán ròng.

VN-Index chưa xác nhận đáy nhưng khả năng có nhịp hồi kỹ thuật

Nhận định về thị trường, ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, cho biết thị trường đang chịu sức ép từ cả yếu tố trong nước lẫn quốc tế. Trong nước, mặt bằng lãi suất neo cao, cùng với giá năng lượng tăng đẩy CPI bình quân 9 tháng lên 4,52%, khiến dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng, chưa sẵn sàng giải ngân mạnh.



Ở bên ngoài, CPI và PPI tháng 9 của Mỹ đều tăng mạnh hơn dự báo, làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải tăng lãi suất thêm hai lần trong năm nay, thay vì một lần như kỳ vọng trước đó. Triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn tiếp tục gây sức ép lên dòng vốn tại các thị trường mới nổi.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng trên HoSE trong tuần qua. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu Vingroup không còn đóng vai trò dẫn dắt như trước khi diễn biến phân hóa mạnh, trong đó VIC trở thành cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên chỉ số.

Dù vậy, ông Phong đánh giá diễn biến hồi phục vào cuối phiên thứ Sáu là tín hiệu tích cực đáng chú ý. Dòng tiền bắt đầu quay trở lại các nhóm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán, vốn là những nhóm ngành có khả năng lan tỏa mạnh đến tâm lý thị trường.

Sau chuỗi giảm sâu, chuyên gia Pinetree cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ xuất hiện một nhịp hồi phục kỹ thuật, ít nhất trong những phiên đầu tuần tới. Vùng kháng cự gần nhất được xác định tại 1.715–1.750 điểm, cũng chính là vùng đáy cũ vừa bị phá vỡ.

Bên cạnh đó, mùa công bố kết quả kinh doanh quý III đang bước vào giai đoạn cao điểm, với mốc ngày 20/10 được chuyên gia đề cập là hạn chót công bố báo cáo tài chính. Theo ông Phong, đây sẽ là yếu tố thúc đẩy sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu, khi dòng tiền có xu hướng tìm đến những doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, thay vì lan tỏa đồng loạt trên toàn thị trường.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh rằng diễn biến hiện tại mới mang tính chất hồi phục kỹ thuật, chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã tạo đáy.

Rủi ro lớn nhất vẫn đến từ mặt bằng lãi suất cho vay trong nước. Nếu Fed tiếp tục phát đi tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ, tỷ giá có thể chịu thêm áp lực, khiến dòng vốn ngoại khó sớm đảo chiều sang mua ròng. Cùng với đó, giá năng lượng duy trì ở mức cao đang thu hẹp dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Một yếu tố khác cần lưu ý là thanh khoản trong phiên hồi phục chưa thực sự bùng nổ. Theo ông Phong, nếu đà tăng không được củng cố bằng sự cải thiện rõ rệt của dòng tiền, VN-Index có thể quay trở lại kiểm định vùng 1.700 điểm.

Trong bối cảnh này, chuyên gia Pinetree khuyến nghị nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể tiếp tục duy trì danh mục và theo dõi diễn biến thị trường đến cuối tuần tới để đưa ra quyết định phù hợp. Đồng thời, cần chủ động giảm tỷ trọng vay ký quỹ, tận dụng những nhịp hồi phục để cơ cấu lại danh mục, ưu tiên các cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh quý III khả quan.

Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi

Đồng quan điểm, ông Lương Duy Phước, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Kafi cho rằng VN-Index đang trong quá trình tìm kiếm điểm cân bằng hơn là đã xác lập vùng đáy. Việc chỉ số phục hồi và lấy lại mốc 1.700 điểm là tín hiệu tích cực, song thanh khoản duy trì ở mức thấp cùng sự thiếu vắng của dòng tiền lan tỏa cho thấy nhịp hồi hiện tại vẫn chưa thực sự thuyết phục.



Theo chuyên gia, khả năng xuất hiện thêm những phiên giảm mạnh vẫn hiện hữu, nhưng bán tháo trên diện rộng chưa phải kịch bản được ưu tiên. Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, yếu tố quan trọng cần theo dõi là khả năng hấp thụ nguồn cung của thị trường, đặc biệt khi áp lực bán xuất hiện tại các vùng hỗ trợ. Rủi ro sẽ gia tăng đáng kể nếu thị trường tiếp tục chịu thêm áp lực giải chấp.

Về triển vọng tuần tới, ông Phước nghiêng về kịch bản VN-Index tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 1.700 điểm, với vùng kháng cự gần nhất tại 1.715–1.725 điểm. Trong trường hợp đánh mất mốc 1.680 điểm, chỉ số có thể lùi về kiểm định vùng 1.650–1.670 điểm. Do đó, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp lý, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính và chưa vội mua đuổi trong những nhịp hồi phục.

Ông Phước cho rằng thị trường đang bước vào quá trình điều chỉnh lại kỳ vọng lợi nhuận và định giá trong môi trường chi phí vốn cao hơn. Ngay cả khi doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận, thị giá vẫn có thể giảm nếu nhà đầu tư không còn sẵn sàng trả mức P/E cao như trước. Bởi vậy, diễn biến hiện nay chưa hẳn phản ánh sự suy yếu của nền kinh tế, mà phần nào cho thấy tâm lý thận trọng trước triển vọng tăng trưởng và mặt bằng lãi suất trong thời gian tới.



Một biến số khác được thị trường quan tâm là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối tháng 10. Chuyên gia Kafi nghiêng về khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, bởi lạm phát tại Mỹ vẫn chịu sức ép, đặc biệt từ giá năng lượng, khiến cơ quan này chưa có nhiều dư địa để sớm nới lỏng chính sách.

Tuy nhiên, theo ông Phước, kịch bản giữ nguyên lãi suất đã phần nào được thị trường phản ánh vào giá. Điều đáng chú ý hơn nằm ở thông điệp chính sách sau cuộc họp. Nếu Fed tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn, khiến lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD duy trì ở mức cao, áp lực lên tỷ giá và dòng vốn ngoại tại Việt Nam có thể kéo dài, đồng thời hạn chế dư địa giảm lãi suất trong nước.

Dù vậy, ông không cho rằng một quyết định riêng lẻ của Fed đủ sức làm thay đổi xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam. Để hình thành đà phục hồi bền vững, thị trường vẫn cần sự cải thiện thực chất của thanh khoản trong nước và lợi nhuận doanh nghiệp.

Ba nhóm cổ phiếu đáng chú ý sau mùa KQKD quý 3

Trong bối cảnh đó, mùa công bố báo cáo tài chính quý III được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho một số cổ phiếu. Tuy nhiên, chuyên gia Kafi không kỳ vọng xuất hiện một con sóng lợi nhuận trên diện rộng, mà thiên về khả năng thị trường phân hóa mạnh hơn. Để thu hút dòng tiền, doanh nghiệp không chỉ cần công bố lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng mà còn phải chứng minh được khả năng duy trì tăng trưởng sang năm 2027.

Trong số các nhóm ngành đáng chú ý, ông Phước quan tâm đến bán lẻ, một số doanh nghiệp dầu khí và ngân hàng. Với bán lẻ, động lực có thể đến từ hiệu quả vận hành và sự cải thiện biên lợi nhuận sau quá trình tái cấu trúc, giúp lợi nhuận tăng trưởng ngay cả khi doanh thu không bứt phá quá mạnh. Ở lĩnh vực dầu khí, cơ hội tập trung vào những doanh nghiệp có khối lượng công việc lớn và tiến độ triển khai dự án thuận lợi. Trong khi đó, đối với ngân hàng, khả năng kiểm soát chi phí vốn và chất lượng nợ sẽ quyết định sự khác biệt về tăng trưởng lợi nhuận.

Không chỉ nhìn vào triển vọng ngành, chuyên gia Kafi đặc biệt nhấn mạnh sức khỏe tài chính của từng doanh nghiệp trong môi trường lãi suất cao. Những đơn vị chủ động cơ cấu nguồn vốn, giảm chi phí lãi vay và duy trì đòn bẩy tài chính ở mức an toàn sẽ có lợi thế hơn. Tương tự, các doanh nghiệp vận hành theo mô hình ít thâm dụng tài sản (asset-light), ít phụ thuộc vào vốn vay hoặc sở hữu thị phần chi phối có thể duy trì dòng tiền ổn định và khả năng chuyển phần chi phí gia tăng sang khách hàng, qua đó bảo vệ biên lợi nhuận.

"Giai đoạn này sẽ là câu chuyện chọn cổ phiếu hơn là chọn ngành", ông Phước nhấn mạnh. Theo đó, những doanh nghiệp có lợi nhuận vượt kỳ vọng, triển vọng kinh doanh năm 2027 tích cực, khả năng kiểm soát chi phí vốn tốt và định giá còn hợp lý sẽ có nhiều cơ hội đi ngược xu hướng chung của thị trường.

Liên quan đến tình trạng thanh khoản suy giảm, chuyên gia cho rằng dòng tiền hiện chủ yếu đang ở trạng thái phòng thủ. Một phần vốn có xu hướng chuyển sang kênh tiền gửi, trong khi phần còn lại vẫn đứng ngoài quan sát, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn trước khi giải ngân.

Theo ông Phước, để dòng tiền thực sự quay trở lại thị trường chứng khoán, điều kiện tiên quyết là thị trường phải tìm được trạng thái ổn định, áp lực từ lãi suất và tỷ giá dần hạ nhiệt, đồng thời triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp năm 2027 đủ hấp dẫn để khơi lại sự quan tâm của nhà đầu tư.







