Góc nhìn chuyên gia: VN-Index kỳ vọng sớm quay lại đà tăng nhưng chưa nên giải ngân mới

Tiếp nối đà tăng tích cực tuần trước kỳ nghỉ lễ, VN-Index mở đầu tháng 9 với 2 phiên tăng điểm liên tiếp. Chỉ số chính lần đầu trong lịch sử vượt mốc 1.700 điểm trước khi điều chỉnh mạnh vào phiên cuối tuần.

Kết tuần 3-5/9, VN-Index giảm 0,91% về mức 1.666,97 điểm. Dòng tiền có sự chuyển dịch từ nhóm ngân hàng sang nhóm cổ phiếu khác như thép, BĐS, hay nhóm midcap.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục áp lực bán ròng mạnh hàng nghìn tỷ đồng. Lũy kế cả 3 phiên, khối ngoại bán ròng hơn 5.211 tỷ đồng.

Theo nhiều nhận định, nhịp điều chỉnh phiên cuối tuần là hoàn toàn phù hợp sau khi chỉ số chính đã đi được một khoảng cách khá xa chỉ trong thời gian ngắn. Vậy diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào và nhà đầu tư nên có chiến lược đầu tư ra sao trong tuần mới?

﻿Kỳ vọng VN-Index sớm quay lại quỹ đạo tăng

Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Nghiên cứu Ngành & Cổ phiếu CTCP CK MB (MBS)

Theo quan sát của ông Dũng, việc VN-Index giảm 29,3 điểm, tương ứng 1,73%, xuống 1.667 điểm trong phiên 5/9 sau khi vừa lập đỉnh lịch sử được xem là nhịp điều chỉnh hoàn toàn lành mạnh. Đây là giai đoạn thị trường cần thiết phải ‘nghỉ’ sau chuỗi tăng mạnh kể từ mức đáy 1.614 điểm ngày 25/8, phản ánh hoạt động chốt lời ngắn hạn thay vì cho thấy sự suy yếu về xu hướng.

Điểm tích cực là thanh khoản vẫn ở mức cao, giá trị khớp lệnh toàn thị trường đạt trên 49 nghìn tỷ đồng, cầu bắt đáy vào mạnh trong cuối phiên cho thấy dòng tiền chưa rời bỏ thị trường mà vẫn luôn chờ cơ hội và xoay vòng giữa các nhóm cổ phiếu. Dù khối ngoại bán ròng mạnh trong giai đoạn vừa qua, lực cầu từ nhà đầu tư trong nước vẫn áp đảo, đặc biệt là từ nhóm nhà đầu tư cá nhân – vốn đang đóng vai trò động lực chính của thị trường.

Chuyên gia MBS nhận định, đằng sau nhịp bứt phá gần đây là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: kỳ vọng nâng hạng thị trường, nền tảng vĩ mô ổn định với GDP tăng trưởng khả quan và mặt bằng lãi suất thấp, giúp cho thanh khoản bùng nổ, thường xuyên trên 47–50 nghìn tỷ đồng/phiên. Do đó, ông Dũng cho rằng mức điều chỉnh ngắn hạn như phiên 5/9 không làm thay đổi xu hướng chung. Thị trường vẫn duy trì nền tảng tích cực và có khả năng sớm quay lại quỹ đạo tăng khi lực cầu hấp thụ nhanh lượng chốt lời.

Trong kịch bản khả quan nếu Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi theo phân loại của FTSE vào ngày 7/10 tới, dòng vốn ngoại có thể quay trở lại để đón đầu việc nâng hạng chính thức vào tháng 3/2026. Khi đó chỉ số VN-Index có cơ hội để đạt mốc 1.800 trong năm nay, mốc điểm này dựa trên việc tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết có thể đạt 20% trong năm 2025 và VN-Index có thể đạt mốc P/E 14,5 lần.

Các đợt sóng “tiền trạm” trước đây chủ yếu dựa trên kỳ vọng, do thông tin nâng hạng mới chỉ dừng ở khả năng hoặc tin đồn. Dòng tiền khi đó mang tính đầu cơ, vào nhanh ra nhanh và thiếu sự bền vững. Ở giai đoạn hiện tại, khi việc nâng hạng chính thức xảy ra, tác động sẽ thực chất hơn vì các quỹ ETF sẽ phải phân bổ vốn theo tỷ trọng mới.

Chuyên gia MBS ước tính TTCK Việt Nam sẽ được phân bổ khoảng 1% trong tổng giá trị 85 tỷ USD của các quỹ giao dịch thụ động theo FTSE EM. ﻿Sóng tăng lúc này sẽ có tỷ trọng dòng tiền đầu tư cao, mang tính lan tỏa và bền vững cao hơn, giúp thị trường nâng mặt bằng giá và thanh khoản lên những mốc cao mới.

Việc lựa chọn cổ phiếu/tái cơ cấu danh mục của khối ngoại sẽ diễn ra theo hướng ưu tiên các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí chỉ số của FTSE: vốn hóa lớn, thanh khoản cao, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free-float) tốt, room ngoại còn đủ. Do đó, nhóm cổ phiếu trong tầm ngắm tiêu biểu bao gồm nhóm VN30 (VIC, VHM, VRE, STB, SHB, HPG, SSI, MSN, VNM, DGC) hay nhóm vốn hóa lớn (EIB, GEX, KBC).

Nhìn tổng thể, yếu tố nới lỏng chính sách tiền tệ trong giai đoạn hiện tại vẫn là yếu tố nổi bật nhất hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, theo đó các nhóm hưởng lợi từ chính sách bao gồm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.

" Tuy nhiên, cơ hội đầu tư sẽ không dàn trải theo toàn ngành mà có thể tập trung ở một vài doanh nghiệp còn định giá hấp dẫn, có tăng trưởng vượt trội đi kèm những câu chuyện mới còn nhiều tiềm năng phát triển như tiền số, trung tâm tài chính,... ", ông Dũng chỉ rõ.

﻿Không nên giải ngân mới trong giai đoạn hiện tại

Nguyễn Tấn Phong – Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree

Vị chuyên gia từ Pinetree cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam mang lại khá nhiều bất ngờ cho nhà đầu tư trong tuần giao dịch đầu tháng 9.

Giữa lúc thị trường hừng hức khí thế khi đã có lúc vượt đỉnh thời đại và chạm mốc 1.711 điểm , nhưng chỉ trong 30 phút cuối phiên chiều thứ 6, đặc biệt trong ATC, áp lực chốt lời đồng loạt đã khiến cho VN-Index có thời điểm "bay" tới 40 điểm, dù cho không có thông tin tiêu cực nào được đưa ra.

Nhiều cổ phiếu tăng mạnh vào buổi sáng đều quay trở lại tham chiếu thậm chí là giảm sâu như nhóm ngân hàng, chứng khoán hay BĐS. Khối ngoại vẫn tiếp tục đà bán ròng mạnh. Theo thống kê, tổ chức nước ngoài đã mua ròng tới gần 9.000 tỷ trong tháng 7 và chúng ta đã kỳ vọng rất nhiều vào khả năng VN-Index sẽ được nâng hạng FTSE vào tháng 9 năm nay.

Theo ông Phong, có rất nhiều những thông tin củng cố cho niềm tin này như đại diện của của FTSE đã họp với UBCKNN và có những tín hiệu tích cực hay tin đồn về việc quỹ Vanguard có quy mô lớn thứ 2 thế giới đã mở tài khoản giao dịch tại SSI và Vietcap. Tuy nhiên, một điều bất ngờ là trong suốt cả tháng 8 và tuần đầu tháng 9, tổ chức nước ngoài đã quay trở lại bán ròng tới gần 29.000 tỷ và các nhà đầu tư trong nước đã phải hấp thụ lực bán này để duy trì đà tăng của VN-Index.

Đánh giá về xu hướng tuần tới, vị chuyên gia Pinetree dự báo phiên đầu tuần sau sẽ cực kỳ quan trọng khi cho tín hiệu về xu hướng ngắn hạn sắp tới của thị trường.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index có hỗ trợ 1.645 ở MA20, nếu như có thể trụ được ở mức hỗ trợ này thì thị trường có thể sẽ có nhịp hồi kỹ thuật và tích lũy ở quanh vùng 1.67x. Mặc dù vậy, trong kịch bản tiêu cực hơn nếu có thông tin xấu được đưa ra, VN-Index có thể sẽ có nhịp chỉnh về 1.580-1.600.

Do đó, nhà đầu tư nên chủ động quản trị danh mục, đưa tỷ lệ cổ phiếu về ngưỡng an toàn, đồng thời không nên giải ngân mới trong giai đoạn hiện tại. Một vài sự kiện cũng sẽ ảnh hưởng đến diễn biến thị trường chứng khoán thế giới trong thời gian tới là việc Mỹ công bố dữ liệu lạm phát tháng 8 vào ngày 10-11/9 và Fed công bố lãi suất điều hành 1 tuần sau đó.﻿