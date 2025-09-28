Góc nhìn chuyên gia: VN-Index sẽ khá khó đoán, tận dụng cơ hội "gom" 3 nhóm cổ phiếu dự báo hút dòng tiền mạnh

VN-Index trải qua tuần giao dịch 22/9-26/9 khá biến động với nhiều phiên tăng giảm biên độ lớn. Điểm tích cực là chỉ số chính đã hồi phục trở lại vùng 1.660 điểm, tương ứng tăng nhẹ 2 điểm so với cuối tuần trước. Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục áp lực bán ròng mạnh hàng nghìn tỷ đồng. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 7.715 tỷ đồng.

Nhận định về diễn biến của chỉ số chính, đa phần các chuyên gia đều cho rằng đây là khoảng thời gian hấp thụ bớt lực cung và góp phần hình thành điểm mua dành cho dòng tiền mới.

3 nhóm ngành dự báo hút dòng tiền mạnh cuối năm

Nguyễn Trọng Đình Tâm – Phó Giám đốc Khối Phân tích CTCP Chứng khoán ASEAN﻿

Theo quan sát của vị chuyên gia, VN-Index chủ yếu đi ngang trong kênh giá 1.600 – 1.700 trong hơn 1 tháng qua. Vận động side-way của thị trường đi cùng với thanh khoản thu hẹp, đồng thời xu thế tăng giá của nhiều nhóm cổ phiếu (Ngân hàng, Chứng khoán, v.v) đang tạm thời chững lại.

Vận động thận trọng hơn của thị trường được giải thích bởi: (1) xu hướng chốt lời gia tăng sau 4 tháng tăng giá mạnh mẽ, (2) áp lực bán ròng của khối ngoại ảnh hưởng tới vận động giá của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trong ngắn hạn, (3) tâm lý chờ đợi thông tin, đặc biệt về triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán. FTSE Russell dự kiến sẽ công bố kết quả phân loại thị trường chứng khoán vào rạng sáng ngày 08/10 (giờ Việt Nam).

Mặc dù thị trường chủ yếu đi ngang trong ngắn hạn, tuy nhiên, ông Tâm nhận định đây là diễn biến thông thường về mặt kỹ thuật, đặc biệt khi VN-Index chưa xuất hiện nhịp điều chỉnh đáng kể sau khoảng thời gian tăng bùng nổ. Giai đoạn hiện tại sẽ là khoảng thời gian hấp thụ bớt lực cung và góp phần hình thành điểm mua dành cho dòng tiền mới.

Liên quan tới việc dòng vốn ngoại liên tục rút ròng, ﻿chuyên gia ASEANSC chỉ ra 2 nguyên nhân chính:

Thứ nhất, xu thế chốt lời sau giai đoạn tăng giá mạnh của thị trường chung. Khác với nhà đầu tư cá nhân, dòng tiền khối ngoại chủ yếu đến từ các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư với quy mô tài sản lớn nên việc bán cổ phiếu cũng sẽ được phân bổ thành nhiều phiên và kéo dài.

Thứ hai, hoạt động phân bổ tài sản liên thị trường. Đứng từ góc độ của những nhà đầu tư nắm giữ lượng vốn lớn như khối ngoại, đa dạng hóa tài sản đầu tư luôn được thực hiện để tối ưu hiệu suất của danh mục cũng như phân tán rủi ro. Hoạt động phân bổ tài sản kể trên càng được thể hiện rõ trong bối cảnh giá vàng, giá cryptocurrency cũng vừa trải qua một chu kỳ tăng giá mạnh.

Tuy nhiên, ông Tâm dự báo rằng xu thế bán ròng của khối ngoại sẽ hạ nhiệt trong kịch bản Việt Nam được chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, theo khung phân loại của FTSE Russell. Diễn biến này được đóng góp bởi dòng tiền mới đến từ các quỹ đầu tư tại các thị trường mới nổi.

"Mặc dù vậy, kể cả trong kịch bản khối ngoại tiếp diễn bán ròng, áp lực lên thị trường cũng sẽ được cân bằng bởi khối nội (chiếm tỷ trọng trên 70% trong cơ cấu giao dịch, đi cùng với triển vọng từ lượng tiền mới tham gia thị trường chứng khoán do tác động của môi trường lãi suất thấp)", chuyên gia nêu rõ.

Nói về tiến trình nâng hạng, hiện tại, Việt Nam đã hoàn thiện các điều kiện yêu cầu của FTSE Russell để nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Điểm nhấn quan trọng là việc Thông tư 68/2024 /TT - BTC được áp dụng từ cuối năm ngoái và xử lý yêu cầu về cơ chế non-prefunding dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Thêm vào đó, việc ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Thông tư 25/2025/TT - NHNN tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ các nút thắt (ví dụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính,..) để thu hút dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam.

Quyết định nâng hạng thị trường sẽ phụ thuộc vào việc FTSE Russell lấy ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình sử dụng cơ chế giao dịch mới tại Việt Nam. Mặc dù xác suất nâng hạng thị trường chứng khoán đang ở mức cao tuy nhiên giả sử Viêt Nam chưa được nâng hạng ngay trong kỳ tháng 10, nhiều khả năng nhóm cổ phiếu Chứng khoán sẽ xuất hiện giao dịch thận trọng đồng thời VN-Index dự kiến sẽ ghi nhận trạng thái biến động mạnh.

Tuy nhiên, diễn biến kể trên sẽ mang tính chất ngắn hạn do thị trường chứng khoán vẫn nhận được nhiều động lực hỗ trợ quan trọng, bao gồm (1) chính sách nới lỏng vĩ mô (chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ mở rộng) được đẩy mạnh nhằm hoàn thành kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, (2) sóng IPO, (3) câu chuyện tài sản số, v.v

Đưa ra dự báo về mùa kết quả kinh doanh quý 3/2025, ông Tâm cho biết các nhóm ngành sau đây kỳ vọng tăng trưởng tích cực:

Điển hình, nhóm Chứng khoán có thể ghi nhận trạng thái bùng nổ về lợi nhuận trong Q3/2025 nhờ (i) nền thanh khoản đạt mức kỷ lục và gia tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái), (ii) nhiều nhóm cổ phiếu (nằm trong danh mục tự doanh của các CTCK) cho hiệu suất ấn tượng. Theo đó, LNST của nhóm Chứng khoán niêm yết được dự báo tăng trưởng từ 50% đến 60% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, LNST Q3/2025 của nhóm Bất động sản dân cư ước tăng từ 25% đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái khi hoạt động bàn giao dự án diễn ra sôi động. Đồng thời, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn và xu thế giảm của lãi suất cho vay kể từ năm 2024 giúp cải thiện bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành.

Nhóm đóng góp lớn nhất về quy mô lợi nhuận toàn thị trường là Ngân hàng được dự báo tăng trưởng LNTT từ 15% đến 20% YoY . Diễn biến này được giải thích bởi (1) xu thế đẩy mạnh tín dụng được duy trì, (2) tỷ lệ nợ xấu dần hạ nhiệt với đóng góp từ việc Luật hóa Nghị quyết 42, (3) CIR thu hẹp theo xu thế chuyển đổi số ngày càng mở rộng.

Xu hướng của VN-Index sẽ khá khó đoán

Nguyễn Thái Học - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree﻿

Chuyên gia Pinetree nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch với trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” trong hai phiên cuối tuần khi VIC và VHM đóng góp tới hơn 14 điểm tăng cho VN-Index nhưng chỉ số lại chỉ có mức tăng vỏn vẹn hơn 3 điểm.

Đầu tuần, VN-Index tiếp tục đà giảm điểm từ tuần trước, song đến phiên thứ Ba chỉ số đã tạo cây nến Doji – phản ánh sự lưỡng lự của cung cầu và cho thấy lực đỡ thị trường đã xuất hiện. Sang phiên thứ 4, VN-Index dù chịu áp lực bán mạnh đầu phiên sáng nhưng đã bật tăng mạnh mẽ trong phiên chiều, đóng cửa bằng cây nến Marubozu tăng, cho thấy sự áp đảo của phe mua.

2 phiên cuối tuần sau đó chủ yếu mang tính chất tích lũy, đưa chỉ số quay lại vùng quanh các đường MA10 và MA20. Tuy vậy, xu hướng thị trường hiện vẫn khó đoán khi thanh khoản duy trì ở mức thấp, hầu như không thay đổi dù tăng hay giảm, điều này thể hiện tâm lý trên thị trường hiện tại là việc nhà đầu tư mới ngần ngại tham gia vì cho rằng vùng giá hiện tại khá cao, trong khi các nhà đầu tư đang nắm giữ lại không muốn bán ra.

Về nhóm ngành, bất động sản và đầu tư công ghi nhận sự phục hồi rõ nét, nhưng vốn hóa không đủ lớn để tạo động lực cho chỉ số. Thực tế, sự hồi phục của VN-Index vẫn chủ yếu nhờ vào nhóm ngân hàng, khi nhiều cổ phiếu trong nhóm này xuất hiện phản ứng kỹ thuật sau khi chạm ngưỡng MA50.



Bước sang tuần giao dịch mới, xu hướng của VN-Index sẽ khá khó đoán khi thị trường đang trong trạng thái giằng co , thanh khoản suy giảm và dòng tiền chưa có sự lan tỏa rõ rệt. Tình trạng này khó kéo dài, khả năng cao nhóm Ngân hàng sau hơn 10 phiên tích lũy với thanh khoản thấp sẽ sớm đưa ra tín hiệu xu hướng rõ ràng, qua đó quyết định hướng đi tiếp theo của VN-Index.﻿

Trong tuần tới, ông Học dự báo nếu chưa có yếu tố mới khiến lực cầu gia tăng, không ngoại trừ khả năng VN-Index có thể phải lùi về quanh 1.600 điểm để kéo các nhà đầu tư đang đứng ngoài tham gia vào thị trường. Song, VN-Index cũng khó giảm quá sâu.

"Tôi nghiêng về kịch bản tích cực hơn: các cổ phiếu Ngân hàng nhiều khả năng đang trong quá trình tạo đáy ngắn hạn, qua đó hỗ trợ VN-Index giữ nền giá và mở ra cơ hội thử thách đỉnh cũ trong thời gian tới", vị chuyên gia cho hay.﻿