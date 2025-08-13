Golden Gate bắt tay công ty biến dầu ăn đã qua sử dụng thành nguyên liệu cho xăng sinh học

Ngày 13/08/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate (Golden Gate) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Eco Oil – đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thu gom và tái chế dầu ăn đã qua sử dụng thành nhiên liệu tái tạo sạch.

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, Golden Gate hiện là đơn vị dẫn đầu ngành F&B tại Việt Nam, sở hữu hơn 35 thương hiệu và gần 600 nhà hàng trên toàn quốc, phục vụ 20 triệu thực khách mỗi năm.

Một trong những thách thức lớn của ngành F&B là xử lý lượng dầu ăn đã qua sử dụng. Nếu không được xử lý đúng cách, dầu thải sẽ gây ra tác động tiêu cực đến môi trường. Trong những năm qua, Golden Gate đã chủ động tìm kiếm giải pháp tối ưu, làm việc với nhiều đối tác để dầu thải từ hệ thống được thu gom và xử lý.

Golden Gate hợp tác với Eco Oil, đảm bảo toàn bộ dầu thải từ hệ thống được thu gom chuyên nghiệp, giám sát và tái chế theo hướng bền vững.

Eco Oil là đơn vị tiên phong trong thu gom và tái chế dầu ăn đã qua sử dụng tại Việt Nam. Điểm khác biệt của Eco Oil so với các đơn vị thu gom khác chính là ứng dụng hệ thống thu gom tự động, công nghệ định vị GPS và báo cáo theo thời gian thực.

Eco Oil giúp chuyển đổi 100% dầu ăn đã qua sử dụng thành nguyên liệu cho xăng sinh học, góp phần giảm phát thải và phát triển năng lượng tái tạo.