Google cam kết đầu tư 9 tỷ USD vào trí tuệ nhân tạo

Google sẽ xây dựng một trung tâm dữ liệu mới tại Stillwater và mở rộng cơ sở tại Pryor để tăng cường năng lực AI và đám mây tại Mỹ, cùng với các chương trình đào tạo và về lực lượng lao động.

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đã thúc đẩy các công ty công nghệ lớn chi mạnh tay vào việc xây dựng những trung tâm dữ liệu mới và phát triển các kỹ năng trong bối cảnh nhu cầu về những dịch vụ AI đang bùng nổ.

Google cho biết một phần khoản đầu tư trên nằm trong kế hoạch đầu tư vốn cho năm 2025 đã công bố trước đó, trong khi phần còn lại được chi trong tương lai.

Trong báo cáo tài chính quý II/2025, Google đã nâng dự báo chi tiêu vốn cho năm 2025 lên 85 tỷ USD, do nhu cầu mạnh mẽ và ngày càng tăng đối với các sản phẩm và dịch vụ đám mây trong bối cảnh công ty tiếp tục mở rộng hạ tầng để cung cấp năng lượng cho nhiều dịch vụ AI hơn. Con số này cao hơn đáng kể so với dự báo 75 tỷ USD mà Google đưa ra hồi tháng 2/2025, vốn đã vượt xa mức 58,84 tỷ USD mà phố Wall kỳ vọng vào thời điểm đó.

Việc tăng dự báo chi tiêu diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về dịch vụ đám mây đang tăng vọt trên toàn ngành công nghệ khi các dịch vụ AI ngày càng phổ biến. Kết quả là các công ty đang phải tăng cường đầu tư vào hạ tầng để theo kịp nhu cầu và đang lên kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu kéo dài nhiều năm.

Trong báo cáo quý II/2025, Google cho biết, doanh thu mảng dịch vụ đám mây đã tăng 32%, đạt 13,6 tỷ USD. Giám đốc tài chính của Alphabet, bà Anat Ashkenazi, cho biết trong cuộc họp báo sau báo cáo rằng nhu cầu đối với các dịch vụ đám mây của Google cao đến mức hiện tại đã tạo ra một lượng đơn hàng tồn đọng lên tới 106 tỷ USD.

Bà Ashkenazi cho hay phần lớn chi tiêu vốn của Alphabet trong quý II/2025 được đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, với khoảng 70% dành cho máy chủ và 30% cho trung tâm dữ liệu và thiết bị mạng. Bà nói thêm rằng dự báo mới phản ánh việc đầu tư thêm vào máy chủ, thời gian giao hàng của máy chủ và "sự tăng tốc trong tiến độ xây dựng trung tâm dữ liệu, chủ yếu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây lưu trữ.

Bà Ashkenazi cho biết, mặc dù công ty đã cải thiện tốc độ đưa máy chủ vào hoạt động, song các nhà đầu tư nên dự kiến chi tiêu vốn sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026 do nhu cầu cũng như các cơ hội tăng trưởng trên toàn công ty. Bà không nêu rõ những cơ hội đó, nhưng cho biết công ty sẽ cung cấp thêm chi tiết trong các cuộc họp báo cáo tài chính tương lai.

Bà cũng lưu ý rằng do chi tiêu gia tăng, Google sẽ phải ghi nhận nhiều chi phí hơn theo thời gian, điều này sẽ làm cho lợi nhuận ghi nhận giảm xuống.

Trong tháng trước, công ty mẹ của Google là Alphabet đã tăng kế hoạch chi tiêu vốn hàng năm từ 75 tỷ USD trước đó lên khoảng 85 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng hơn nữa vào năm sau.

Alphabet và các tập đoàn công nghệ khác đã bảo vệ việc đầu tư lớn cho AI, cho đây là điều cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng và cải tiến sản phẩm trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc và sự thất vọng của nhà đầu tư về lợi nhuận chậm hơn dự kiến.

Trong tuần trước, Google cũng đã cam kết chi 1 tỷ USD cho giáo dục và đào tạo AI cho các tổ chức giáo dục đại học và phi lợi nhuận tại Mỹ. Những đối thủ cạnh tranh như OpenAI, Anthropic và Amazon cũng đã đầu tư không nhỏ cho AI trong giáo dục.

Nhiều tập đoàn công nghệ đã tìm cách giải quyết vấn đề đầu tư cho cơ sở hạ tầng AI tăng vọt bằng cách giảm chi phí ở những bộ phận khác của doanh nghiệp.

Oracle đang cắt giảm việc làm tại bộ phận dịch vụ đám mây để kiểm soát chi phí. Theo hai nguồn tin thân cận, hơn 150 việc làm đã bị cắt giảm tại khu vực Seattle, vốn là trung tâm truyền thống của bộ phận đám mây.

Trong khi đó, Microsoft đã cắt giảm khoảng 15.000 việc làm trong năm nay. Amazon.com và Meta Platforms cũng có động thái tương tự.