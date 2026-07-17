Google công bố báo cáo mới: Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ sử dụng AI và Gemini

Ngày 16/7, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Google do ông Colin Marson, Giám đốc Google for Education khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu và Trung Đông, làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Colin Marson đánh giá Việt Nam là quốc gia rất coi trọng giáo dục, sở hữu dân số trẻ và có tinh thần cởi mở với công nghệ, nhờ đó có nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ số thời gian tới.

Đáng chú ý, đại diện Google dẫn báo cáo mới nhất của tập đoàn cho biết Việt Nam hiện là quốc gia có số lượng câu hỏi được đặt ra và mức độ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là Gemini, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Theo ông Colin Marson, giáo dục luôn là một trong những lĩnh vực cốt lõi của Google, vì vậy tập đoàn mong muốn đồng hành và hỗ trợ ngành giáo dục Việt Nam ở tất cả các cấp học.

Đại diện Google cũng cho biết Đông Nam Á đang là một trong những khu vực có tốc độ tiếp cận và ứng dụng AI vào giáo dục rất nhanh. Nhiều công cụ đào tạo AI mới được Google triển khai tại Mỹ trong thời gian qua cũng ghi nhận lượng người dùng tại các quốc gia Đông Nam Á ở mức cao. Riêng Việt Nam hiện nằm trong nhóm những quốc gia dẫn đầu thế giới về số lượng giáo viên được cấp chứng nhận Google Certified Educator.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: MOET)

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cho biết Bộ GD&ĐT đang xây dựng, lấy ý kiến các bộ, ngành và trình Chính phủ hai đề án lớn về chuyển đổi số trong ngành giáo dục cũng như ứng dụng, phát triển trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Khẳng định Việt Nam là quốc gia có truyền thống hiếu học và luôn sẵn sàng tiếp thu những thành tựu công nghệ mới, Thứ trưởng đề nghị Google phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT cũng như các cơ quan quản lý giáo dục địa phương nhằm bảo đảm mọi hoạt động hợp tác tuân thủ đúng quy định của pháp luật về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến việc phối hợp triển khai chuyển đổi số và AI trong giáo dục, bao gồm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và giảng viên, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng AI trong giáo dục phổ thông cũng như trong công tác quản lý dữ liệu của ngành.

Theo Quyền Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin Nguyễn Sơn Hải, Bộ GD&ĐT hiện đã xây dựng nhiều đề án và chương trình trọng tâm về phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng và ứng dụng AI trong giáo dục. Trong đó, Chính phủ đã có các đề án phát triển hạ tầng AI, đồng thời giáo viên và học sinh cũng đang từng bước ứng dụng các nền tảng giáo dục thông minh, đưa AI vào hoạt động dạy học, kiểm tra và đánh giá.

Ông Nguyễn Sơn Hải bày tỏ mong muốn Google sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục Việt Nam để hình thành hệ sinh thái AI an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Nguyễn Thế Sơn cho biết Bộ GD&ĐT đã ban hành Khung nội dung thí điểm giáo dục AI dành cho học sinh phổ thông trong năm học 2025-2026 với nhiều hình thức triển khai linh hoạt. Sau giai đoạn thí điểm, Bộ sẽ tiến hành đánh giá, hoàn thiện khung chính thức và ban hành hướng dẫn triển khai đại trà trên phạm vi toàn quốc.

Đại diện Google cũng cho biết Đông Nam Á đang là một trong những khu vực có tốc độ tiếp cận và ứng dụng AI vào giáo dục rất nhanh. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Đặng Văn Huấn cho biết giáo dục đại học hiện tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển AI và chuyển đổi số, gồm xây dựng hệ thống quản lý, đào tạo nguồn nhân lực và đào tạo đội ngũ giảng viên. Bộ GD&ĐT cũng đã triển khai các chương trình quốc gia về phát triển nhân lực AI theo ba cấp độ gồm nhân lực chuyên sâu, nhân lực ứng dụng công nghệ AI và phổ cập AI.

Đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, ông Phạm Tuấn Anh, mong muốn đội ngũ chuyên gia của Google phối hợp với Bộ GD&ĐT trong việc xây dựng khung năng lực số dành cho giáo viên, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tổ chức các hội thảo, tọa đàm về phát triển năng lực số.

Tại buổi làm việc, đại diện Google cũng đề xuất sáu trụ cột hợp tác với Bộ GD&ĐT trong thời gian tới, gồm: bảo đảm khả năng tiếp cận toàn diện cho toàn bộ học sinh và giáo viên tại Việt Nam; quản trị tập trung an toàn trên toàn quốc; hiện đại hóa hạ tầng giáo dục một cách bền vững với ChromeOS Flex; nâng cao kỹ năng số và kỹ năng ứng dụng số; phát triển năng lực chuyên môn; đồng thời tăng cường hệ sinh thái giáo dục đại học thông qua các công cụ AI và hoạt động nghiên cứu tiên tiến.