Google phải trả 425 triệu USD trong vụ kiện tập thể về quyền riêng tư

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Mỹ ngày 3/9 đã xác định rằng Google, công ty con của Alphabet, phải trả 425 triệu USD vì đã xâm phạm quyền riêng tư của người dùng, khi công ty tiếp tục thu thập dữ liệu của hàng triệu người dùng đã tắt tính năng theo dõi trong tài khoản Google của họ.

Phán quyết này được đưa ra sau một phiên tòa tại tòa án liên bang ở San Francisco liên quan đến các cáo buộc cho rằng Google đã truy cập các thiết bị di động của người dùng để thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu của họ trong khoảng thời gian kéo dài tới tám năm. Điều này vi phạm các cam kết bảo mật trong mục cài đặt "Hoạt động trên web và ứng dụng" của chính Google.

Những người dùng này ban đầu đã yêu cầu phía công ty bồi thường thiệt hại hơn 31 tỷ USD. Khoảng 98 triệu người dùng Google với 174 triệu thiết bị đã tham gia vụ kiện tập thể này.

Trong phán quyết mới nhất, bồi thẩm đoàn đã kết luận Google phải chịu trách nhiệm đối với hai trong ba cáo buộc vi phạm quyền riêng tư do phía nguyên đơn đưa ra. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn nhận thấy rằng Google đã không hành động với ý đồ xấu, đồng nghĩa là công ty không phải chịu bất kỳ khoản bồi thường mang tính trừng phạt nào.

Tại phiên tòa, Google cho rằng dữ liệu được thu thập là "không mang tính cá nhân, được ẩn danh và lưu trữ ở những nơi riêng biệt, an toàn và được mã hóa". Google khẳng định dữ liệu này không được liên kết với tài khoản Google của người dùng hay danh tính của bất kỳ cá nhân nào.

Một phát ngôn viên của Google đã xác nhận phán quyết này. Trước đó, Google đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Vụ kiện tập thể được đệ trình vào tháng 7/2020, trong đó cáo buộc rằng Google vẫn tiếp tục thu thập dữ liệu của người dùng ngay cả khi cài đặt theo dõi đã bị tắt. Phía công ty thực hiện hành vi này thông qua mối quan hệ với các ứng dụng như Uber và Instagram, những bên có sử dụng các dịch vụ phân tích nhất định của Google.

Google đã phải đối mặt với các vụ kiện khác về quyền riêng tư, bao gồm một vụ vào đầu năm nay nơi hãng đã trả gần 1,4 tỷ USD trong một thỏa thuận dàn xếp với Texas về các cáo buộc công ty vi phạm luật riêng tư của bang.

Vào tháng 4/2024, Google cũng đã đồng ý tiêu hủy hàng tỷ bản ghi dữ liệu về hoạt động duyệt web riêng tư của người dùng. Quyết định đó nhằm giải quyết một vụ kiện cáo buộc công ty đã theo dõi những người nghĩ rằng họ đang duyệt web một cách riêng tư, kể cả trong chế độ "Ẩn danh" (Incognito).