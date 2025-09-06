Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Google Photos tích hợp Veo 3, mở kỷ nguyên tạo video bằng AI

06-09-2025 - 16:52 PM | Kinh tế số

Google Photos bổ sung tính năng tạo video bằng AI với Veo 3, cho phép người dùng biến ý tưởng thành clip chất lượng cao chỉ trong vài giây.

Người dùng có thể sử dụng Veo 3 ngay trên Google Photos

Google vừa nâng cấp Google Photos bằng việc tích hợp Veo 3, mô hình trí tuệ nhân tạo mới nhất giúp tạo video bằng AI trực tiếp từ hình ảnh. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực mở rộng ứng dụng AI vào đời sống, đồng thời giúp Google cạnh tranh mạnh mẽ hơn trên thị trường sáng tạo số.

Với AI video generation, người dùng có thể nhập vài dòng mô tả hoặc chọn ảnh sẵn có trong thư viện để tạo nên những đoạn clip có độ phân giải cao, khung hình mượt và chi tiết hình ảnh được tái hiện sống động. Điểm đáng chú ý là Veo 3 còn cho phép tinh chỉnh ánh sáng, góc quay và chuyển động camera, đưa trải nghiệm cá nhân hóa lên một tầm cao mới.

Google Photos tích hợp Veo 3, mở kỷ nguyên tạo video bằng AI- Ảnh 2.

Việc đưa Veo 3 vào trong Google Photos là lời thách thức với Open Ai và Meta

Theo Google, Veo 3 được thiết kế từ kho dữ liệu khổng lồ, áp dụng kỹ thuật tối ưu hóa để hạn chế tình trạng biến dạng hình ảnh vốn thường gặp ở các thế hệ AI trước đó. Công ty kỳ vọng tính năng này sẽ không chỉ hỗ trợ người dùng phổ thông tạo video nhanh chóng mà còn phục vụ nhà sáng tạo nội dung, marketer và nhà làm phim trong việc xây dựng sản phẩm chuyên nghiệp.

Sự xuất hiện của Veo 3 trên Google Photos cũng phản ánh chiến lược dài hạn của Google: biến ứng dụng lưu trữ ảnh quen thuộc thành trung tâm sáng tạo số tích hợp AI. Trong bối cảnh Meta và OpenAI đang thúc đẩy các công cụ video AI riêng, Google rõ ràng không muốn bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua công nghệ định hình tương lai ngành truyền thông số.

Theo Hạnh Nghĩa

VTV

