GOSUN ký kết hợp tác chiến lược phát triển dự án Luxora Vĩnh Yên

Gosun Group chính thức ký kết hợp tác phát triển chiến lược dự án Luxora Vĩnh Yên, kiến tạo cộng đồng văn minh, hiện đại và khác biệt bên hồ Đầm Vạc.

Trong nhiều năm qua, Gosun đã đồng hành cùng các chủ đầu tư lớn và phân phối thành công nhiều dự án bất động sản quy mô, từ thấp tầng, chung cư cao tầng đến sản phẩm nghỉ dưỡng. Phát huy lợi thế mạng lưới rộng khắp, Gosun trở thành chiếc cầu nối tối ưu, giúp dự án chạm đến đúng khách hàng mục tiêu và kiến tạo sự hài lòng trọn vẹn cho cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà.

Luxora Vĩnh Yên không chỉ phản ánh định hướng phát triển các dự án ở vị trí trung tâm với tiềm năng lâu dài, mà còn mở ra viễn cảnh về một cộng đồng cư dân hiện đại, gắn kết bên hồ Đầm Vạc. Đồng hành cùng dự án, Gosun khẳng định cam kết kiến tạo không gian sống đẳng cấp – nơi an cư vững bền và cơ hội đầu tư bứt phá tại cửa ngõ Thủ đô."

Luxora Vĩnh Yên – biểu tượng sống mới tại trung tâm Vĩnh Phúc

Nằm trong Khu đô thị Bắc Đầm Vạc – trái tim xanh của khu vực Vĩnh Yên, Luxora Vĩnh Yên với diện tích 5.211m2, tổng vốn đầu tư 930 tỷ đồng, mang đến không gian sống đẳng cấp giữa quần thể sinh thái hồ rộng lớn.

Bắc Đầm Vạc được đánh giá là điểm đầu tư giàu tiềm năng khi vừa sở hữu hạ tầng kết nối linh hoạt tới Hà Nội và trung tâm hành chính – thương mại, vừa nằm trong khu vực có ngành công nghiệp đang bứt phá. Sự kết hợp đó đã định vị nơi đây là tọa độ đắt giá cho Luxora Vĩnh Yên. Với lợi thế thiên nhiên này, cư dân sảng khoái tận hưởng không khí trong lành, cảnh quan mặt nước khoáng đạt - trải nghiệm mà không nhiều dự án trong khu vực có được.

Tại nội khu dự án, khối đế phát triển hệ thống dịch vụ – thương mại, phục vụ trực tiếp cho số lượng giới hạn 290 căn hộ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ở, đầu tư và tận hưởng cuộc sống trên tầng không khoáng đạt. Không gian nội khu được kiến tạo chỉn chu với sảnh đón sang trọng, khu sinh hoạt cộng đồng hiện đại, trường mầm non và công viên cây xanh rộng rãi – nơi trẻ nhỏ vui chơi an toàn, cư dân giao lưu gắn kết. Nơi đây cũng sẽ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và thư giãn như bể bơi bốn mùa, phòng gym tiêu chuẩn quốc tế, khu spa, đường dạo bộ ven hồ, mang đến trải nghiệm sống cân bằng, tiện nghi và đẳng cấp mỗi ngày.

Với hệ thống an ninh đa lớp 24/7 và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, Luxora Vĩnh Yên mang đến một chuẩn sống khép kín, tiện nghi và an toàn, xứng đáng trở thành biểu tượng sống mới tại trung tâm Vĩnh Phúc.

Sự xuất hiện của Luxora Vĩnh Yên không chỉ nâng tầm diện mạo đô thị mà còn bắt nhịp xu hướng phát triển công nghiệp – dịch vụ của tỉnh. Với sự đồng hành chiến lược của Gosun, dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng an cư – đầu tư mới, nơi hội tụ những giá trị bền vững cho tương lai.



