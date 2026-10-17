GPBank tiếp lửa sống khỏe cùng VPIM 2026, lan tỏa trải nghiệm thịnh vượng tại đường chạy

Lần thứ hai đồng hành cùng VPIM trong vai trò Nhà tài trợ Bạc, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) mang đến sự kiện tinh thần "Tiếp lửa sống khỏe cùng VPIM 2026", nhằm mang đến nguồn năng lượng tích cực đến với cộng đồng runner trên hành trình chinh phục những cột mốc mới.

Ngay từ chiều 16/10, gian hàng GPBank đã thu hút sự quan tâm của đông đảo vận động viên và khách tham quan nhờ không gian nổi bật cùng các hoạt động trải nghiệm gần gũi, thú vị. Bên cạnh các hoạt động tương tác, nhiều runner cũng tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại gian hàng, chia sẻ hình ảnh và trải nghiệm của mình trên mạng xã hội. Mỗi lượt check-in không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh thương hiệu mà còn tạo nên những điểm chạm gần gũi giữa GPBank với cộng đồng yêu thể thao.

Khách hàng check-in tại gian hàng và đăng tải bài viết kèm hashtag chương trình trên Facebook sẽ được nhận ngay những phần quà thiết thực như tất thể thao hoặc găng tay chống nắng Coolmate. Chương trình được triển khai xuyên suốt thời gian Expo với số lượng lên tới 500 phần quà, tạo nên không khí hào hứng và sôi động tại khu vực trải nghiệm của GPBank.

Không dừng lại ở các hoạt động check-in, gian hàng GPBank còn mang đến cơ hội tiếp cận những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thông qua chương trình mở mới tài khoản cùng nhiều ưu đãi dành cho khách hàng.

Trong 3 ngày diễn ra Expo, khách hàng đăng ký mở tài khoản trực tiếp tại gian hàng có cơ hội nhận quà tặng như túi tote thời trang hoặc móc khóa gấu GPBank, với tổng số lượng lên tới 500 phần quà. Đặc biệt, khách hàng mở mới tài khoản còn được nhận 50.000 đồng vào tài khoản khi phát sinh giao dịch từ 100.000 đồng trong tháng mở mới. Khách hàng đáp ứng điều kiện gửi tiết kiệm từ 20 triệu đồng với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tiếp tục được nhận thêm 50.000 đồng theo chương trình ưu đãi.

Việc kết hợp giữa hoạt động trải nghiệm thương hiệu và các chương trình ưu đãi giúp GPBank đưa những tiện ích tài chính đến gần hơn với khách hàng trong một không gian cởi mở, đồng thời tạo thêm động lực để khách tham quan tìm hiểu và trải nghiệm các dịch vụ ngân hàng.

Chị Nguyễn Bình An (Hà Nội), một runner chia sẻ: "Tôi ghé gian hàng GPBank bởi ấn tượng về sự nổi bật, nhưng sau đó lại nán lại lâu hơn để check-in nhận quà. Thủ tục mở tài khoản nhanh chóng, lại có thêm quà tặng và ưu đãi nên tôi quyết định đăng ký ngay tại sự kiện."

Trong khi đó, anh Đức Minh, người tham gia cùng gia đình tại khu vực Expo, cho biết: "Các hoạt động tại gian hàng thực sự rất đơn giản. Nhiều người xếp hàng chờ check-in, nhận quà và chụp ảnh. Đây là một trong những gian hàng đông khách nhất mà tôi ghé tham quan."

Đại diện GPBank cho biết, chỉ tính riêng trong chiều 16/10 đã có hơn 5.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm tại gian hàng. Việc đồng hành cùng VPIM 2026 không chỉ là cơ hội để ngân hàng kết nối gần hơn với cộng đồng yêu thể thao mà còn mang tới những trải nghiệm tài chính hiện đại, thuận tiện cho khách hàng trong một không gian năng động và giàu cảm hứng.

Đánh dấu mùa giải thứ 7 được tổ chức liên tiếp, đồng thời là giải chạy thứ 20 trong hành trình phát triển phong trào thể thao cộng đồng của VPBank, VPIM 2026 khoác lên diện mạo mới với concept "Hanoi Vibes - The City Moves", đưa tinh thần trẻ trung, năng động và nhịp chuyển động của Hà Nội vào từng cung đường và trải nghiệm dành cho vận động viên.

Giải chạy năm nay quy tụ hơn 11.000 vận động viên đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời quy tụ hơn 200 câu lạc bộ chạy bộ trên toàn quốc - số lượng CLB đông nhất từ trước đến nay tại giải. Các vận động viên sẽ tranh tài ở bốn cự ly: 42km - 21km - 10km - 5km, được Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) chứng nhận đạt chuẩn. Hệ thống đo thời gian real-time, các trạm tiếp nước, y tế, hậu cần và đội ngũ phục vụ được bố trí khoa học, bảo đảm an toàn và mang đến trải nghiệm tương đương các giải marathon hàng đầu châu lục.

Thông qua việc tiếp tục đồng hành cùng VPIM, GPBank không chỉ thể hiện sự quan tâm đến phong trào thể thao cộng đồng mà còn khẳng định định hướng xây dựng mối quan hệ gắn kết với khách hàng thông qua những trải nghiệm thiết thực. Đây cũng là cách ngân hàng lan tỏa quan niệm về sự thịnh vượng toàn diện, nơi sức khỏe thể chất, tinh thần tích cực và nền tảng tài chính vững vàng cùng tạo nên chất lượng sống tốt hơn.