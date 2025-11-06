Grand Marina, Saigon - Biểu tượng phong cách sống chuẩn Marriott tại Phường Sài Gòn

Dự án mang đến một phong cách sống sang trọng khác biệt, khẳng định vị thế top đầu của giới tinh hoa trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Bên dòng sông Sài Gòn lịch sử, mảnh đất chiến lược từng là xưởng đóng tàu Ba Son - nơi đã chứng kiến những biến chuyển trọng đại trong lịch sử phát triển của TP. HCM - nay phát triển thành khu đô thị phức hợp ven sông quy mô lớn Grand Marina, Saigon. Trên nền di sản đánh dấu những cột mốc khởi nguyên ấy, Grand Marina, Saigon không chỉ kế thừa mạch nguồn lịch sử mà còn mở ra một chương mới rực rỡ, nơi di sản hòa quyện với tinh hoa toàn cầu, định hình một biểu tượng sống vượt thời gian ngay giữa trung tâm thành phố.

Sống "hàng hiệu" chuẩn Marriott International

Grand Marina, Saigon sở hữu vị trí ven sông hiếm có, kề bên Saigon Marina IFC – biểu tượng trung tâm tài chính quốc tế và giáp ranh Thảo Cầm Viên, mảng xanh di sản hơn 160 năm tuổi. Được xem như quảng trường ven sông mang tầm vóc toàn cầu, cư dân sống tại dự án được thụ hưởng trọn vẹn lợi thế của một không gian sống đặc quyền, sánh ngang với những điểm đến biểu tượng như Icon Siam (Bangkok) hay Marina Bay Sands (Singapore). Đồng thời, Grand Marina,Saigon còn kết nối với ga metro Ba Son và mạng lưới giao thông công cộng theo mô hình TOD, bảo chứng cho giá trị gia tăng bền vững theo thời gian của các căn hộ hàng hiệu.

Tại đây, bộ sưu tập căn hộ hàng hiệu mang thương hiệu Marriott và JW Marriott không chỉ thiết lập chuẩn sống siêu sang tiên phong tại trung tâm TP.HCM, mà còn là biểu trưng cho phong cách sống tinh hoa của giới thượng lưu toàn cầu: tinh tế, riêng tư, được cá nhân hóa cao độ và gắn liền với trải nghiệm khách sạn quốc tế 5 sao. Mỗi ngày thức dậy ở một nơi vượt trên cả khái niệm căn hộ hoàn mỹ, đó là trải nghiệm sống đặc quyền trong không gian đạt chuẩn Marriott toàn cầu, nơi sự sang trọng trở thành một phần tất yếu trong nhịp sống thịnh vượng của những chủ nhân tinh hoa.

Mỗi căn hộ tại Grand Marina, Saigon được hoàn thiện tỉ mỉ theo bộ tiêu chuẩn đã được kiểm nghiệm qua gần một thế kỷ trong lĩnh vực lưu trú cao cấp toàn cầu của Marriott. Từng chi tiết đều phản ánh sự am hiểu sâu sắc về nhu cầu sống, gu thẩm mỹ và những kỳ vọng cá nhân hóa ngày càng cao của giới thượng lưu toàn cầu - từ cách bố trí ánh sáng, chất liệu sử dụng, cho đến khả năng cách âm, cách nhiệt, và hiệu suất vận hành.

Cư dân được tận hưởng chuỗi tiện ích khép kín theo tiêu chuẩn 5 sao, bao gồm: thư viện, lounge, phòng họp, phòng chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, sky gym & hồ bơi rooftop… Tất cả đều vận hành theo quy trình Marriott quốc tế, mang đến một phong cách sống chuẩn khách sạn 5 sao trong chính ngôi nhà của bạn.

Đặc biệt, tại tòa Lake – tòa tháp căn hộ hàng hiệu Marriott đầu tiền nằm trong Grand Marina, Saigon, bộ sưu tập căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt vừa chính thức ra mắt, mang đến những tiêu chuẩn bàn giao nhằm nâng tầm trải nghiệm tại gia. Không gian sống được trang bị các tiện ích nội thất thế hệ mới, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Điển hình như phòng tắm trang bị hệ sen tắm đa chức năng từ thương hiệu Gessi nổi tiếng của Ý kết hợp ánh sáng hỗ trợ trị liệu, đem lại cảm giác thư giãn sâu, biến phòng tắm thành một không gian spa cá nhân ngay tại nhà.

Bên cạnh đó, thống âm thanh âm trần DesignMax từ thương hiệu Bose (Hoa Kỳ) mang đến trải nghiệm giải trí sống động như một phòng hòa nhạc tại gia. Tất cả những yếu tố này hội tụ trong một không gian sống được thiết kế riêng cho chủ nhân sở hữu nơi từng đường nét mang dấu ấn cá nhân, từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, và toàn bộ nội thất nhập khẩu từ các thương hiệu Châu Âu danh tiếng, đảm bảo sự đồng bộ và đẳng cấp nhất quán theo tiêu chuẩn Marriott toàn cầu.

Mỗi căn hộ hàng hiệu Marriott Residences tại Grand Marina,Saigon không chỉ được cá nhân hóa về công năng và thẩm mỹ, mà còn phản chiếu phong cách sống tinh tế và giá trị riêng của từng chủ nhân, mang lại cảm giác "thuộc về" đầy gắn bó, đồng thời gìn giữ và tiếp nối một di sản truyền đời cho thế hệ mai sau. Cuộc sống thường nhật của của cộng đồng cư dân tinh hoa tại Grand Marina, Saigon còn được chăm sóc bởi các quản gia Marriott: thấu hiểu từng nhu cầu, phục vụ tận tâm và am tường phong cách riêng của mỗi chủ nhân, để mọi trải nghiệm đều liền mạch, đúng lúc và đủ tinh tế.

Tất cả những mảnh ghép ấy góp phần hiện thực hóa phong cách sống "hàng hiệu" tại Grand Marina, Saigon với một cộng đồng cư dân tinh hoa đang sinh sống tại dự án ngày một mở rộng. Dự án cũng vừa được vinh danh "Best Luxury Residential Community Development in Vietnam" tại Luxury Lifestyle Awards 2025, một trong những giải thưởng uy tín toàn cầu tôn vinh chuẩn mực sống thượng lưu và các biểu tượng bất động sản đẳng cấp thế giới. Danh hiệu này không chỉ ghi nhận chất lượng sống thượng lưu đang hiện hữu tại dự án, mà còn là minh chứng cho sự công nhận quốc tế về mô hình bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.

Tận hưởng đặc quyền từ hệ sinh thái Marriot toàn cầu

Tiêu chuẩn sống "hàng hiệu" với đặc quyền Marriott không chỉ là một sự khát khao sở hữu tài sản đẳng cấp quốc tế, mà còn là giá trị xã hội chỉ dành riêng cho những cá nhân vượt trội. Mỗi chủ sở hữu căn hộ Marriott và JW Marriott tại Grand Marina, Saigon còn được tích hợp vào nền tảng ONVIA™ – hệ thống nhận diện và quản lý đặc quyền toàn cầu dành riêng cho cư dân hàng hiệu.

Đây là "tấm hộ chiếu" mở rộng trải nghiệm sống sang trọng vượt khỏi phạm vi dự án, vươn ra toàn bộ hệ sinh thái Marriott quốc tế. Thông qua ONVIA, cư dân được nâng hạng thẻ Marriott Bonvoy™ Gold Elite hoặc Platinum, được tiếp cận dịch vụ concierge VIP, tham dự các sự kiện đặc quyền và ưu đãi giới hạn trong toàn bộ hệ sinh thái Marriott trên thế giới: từ ưu đãi đặt chỗ trên siêu du thuyền Ritz-Carlton đến quyền ưu tiên tại các nhà hàng Michelin, hay các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp uy tín toàn cầu.

Sở hữu căn hộ hàng hiệu tại Grand Marina, Saigon còn là lời tuyên ngôn thầm lặng về thành tựu, khẳng định vị thế cá nhân trên nấc thang danh vọng, sống trong một cộng đồng quy tụ những cá nhân cùng đẳng cấp, cùng tầm nhìn, và cùng chia sẻ hệ giá trị sống đỉnh cao.