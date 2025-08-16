GREENFEED tiếp nối chuỗi xếp hạng quốc tế với "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" 2025

HR Asia Awards là giải thưởng quốc tế uy tín, tôn vinh những doanh nghiệp sở hữu chính sách nhân sự xuất sắc và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Kết quả được xác định qua khảo sát ẩn danh nhân viên và phỏng vấn lãnh đạo, dựa trên mô hình độc quyền T.E.A.M. (Total Engagement Assessment Model) – thước đo mức độ gắn kết thực sự giữa con người và tổ chức.

Lãnh đạo GREENFEED và nhân viên cùng lên nhận giải thưởng

Khảo sát tại GREENFEED cho thấy các chỉ số vượt trội so với thị trường. Chỉ số Core – Nền tảng cốt lõi (đánh giá văn hóa, phong cách lãnh đạo, sáng kiến nội bộ) đạt 4,16 điểm so với 3,86 điểm trung bình; Chỉ số Self – Cảm nhận cá nhân (đánh giá mức độ gắn kết của nhân viên thông qua cảm xúc, suy nghĩ và giá trị cá nhân) đạt 4,33 điểm so với 3,96 điểm trung bình; Chỉ số Group - Tinh thần tập thể (đánh giá sự tin tưởng, hỗ trợ và gắn bó trong môi trường làm việc tập thể) đạt 4,41 điểm so với 4,04 điểm trung bình.

Trước đó, vào tháng 7, GREENFEED cũng được vinh danh là "Great Place to Work", tiếp tục củng cố nỗ lực xây dựng môi trường làm việc dựa trên nền tảng tin tưởng, sẻ chia và giá trị nội bộ vững chắc.

Với định hướng thúc đẩy Đa dạng – Công bằng – Hòa nhập (DE&I), GREENFEED xác định tạo lập môi trường minh bạch và tôn trọng sự khác biệt. Các chính sách tuyển dụng và phát triển được doanh nghiệp mở rộng cơ hội cho mọi đối tượng, kèm phúc lợi riêng cho lao động nữ.

Một buổi sinh hoạt của nhân viên tại khu sinh hoạt - Trang trại GREENFEED

Thế hệ nhân sự trẻ được đặt ở trung tâm phát triển: hợp tác với hơn 40 trường đại học – cao đẳng, trao trên 50 suất học bổng mỗi năm, tiếp nhận 550 thực tập sinh và thu hút hơn 2.280 sinh viên tham gia hội thảo nghề nghiệp. Trong mọi biến động nhân sự, doanh nghiệp vẫn duy trì tinh thần đồng hành – từ điều chuyển nội bộ, giới thiệu việc làm bên ngoài, đến đào tạo kỹ năng và hỗ trợ kết nối tuyển dụng.

Nhận thức rằng mỗi cá nhân là một "ẩn số" độc đáo, GREENFEED không chỉ tìm kiếm "người giỏi nhất" mà chọn "người phù hợp nhất", để khai phóng tiềm năng và phát triển bền vững. Chính sách nhân sự được thiết kế riêng cho từng thế hệ – từ Baby Boomers đến Gen Z, Gen Alpha – hướng đến "Work-Life Fit" thay vì "Work-Life Balance", giúp nhân viên sống đúng với bản thân trong công việc lẫn đời sống cá nhân.

Các câu lạc bộ thể thao và văn hóa như chạy bộ, Zumba, Yoga, tennis… được duy trì đều đặn, tạo không gian giao lưu giữa lãnh đạo và nhân viên, hình thành "micro-cultures" giàu năng lượng tích cực. Song song, doanh nghiệp đầu tư mạnh vào đào tạo thông qua Học viện GREENFEED, chương trình Leaders for Goodness, kế hoạch phát triển cá nhân hóa (IDP), ưu tiên đề bạt nội bộ và tận dụng nguồn lực từ chuyên gia, mô hình Gig Economy.

Tại GREENFEED, hành trình của mỗi nhân viên – từ ngày đầu gia nhập đến khi rời đi – luôn được quan tâm sát sao. Đây không chỉ là cách giữ chân nhân sự, mà còn là lời cam kết đồng hành lâu dài, để mỗi thành viên đều cảm nhận được giá trị và ý nghĩa trong công việc.

Với chủ đề "Multi-Generation Synergy – Sức mạnh kết nối đa thế hệ", HR Asia Awards 2025 tôn vinh những tổ chức kiến tạo môi trường hòa hợp, nơi mọi thế hệ cùng đóng góp và lớn mạnh.

Loạt xếp hạng quốc tế tiếp tục khẳng định nỗ lực bền bỉ của GREENFEED trong việc kiến tạo môi trường làm việc lành, nuôi dưỡng hạnh phúc, đề cao giá trị nhân văn và cam kết phát triển bền vững.

Để tìm hiểu thêm cơ hội nghề nghiệp tại GREENFEED, truy cập website hoặc fanpage tuyển dụng GREENFEED Vietnam Careers: https://www.facebook.com/greenfeedvietnamcareers