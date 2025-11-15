Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Giang lúc này ken đặc khách, biển người nhích từng cm trên dốc Thẩm Mã

15-11-2025 - 16:02 PM | Lifestyle

Thời điểm Hà Giang vào mùa đẹp nhất cũng chính là mùa khách du lịch đổ về đông nhất.

Vào dịp cuối tuần, cảnh tượng tắc nghẽn tại khu vực dốc Thẩm Mã, Tuyên Quang (Hà Giang cũ) đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ. Theo ghi nhận, tuyến đường này rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài khi lượng du khách đổ về Hà Giang tăng đột biến vào những ngày cuối tuần. 

Hà Giang lúc này ken đặc khách, biển người nhích từng cm trên dốc Thẩm Mã- Ảnh 1.

Cảnh tượng ùn ứ tại cung đường Hà Giang Loop dịp cuối tuần

Nguyên nhân chính được xác định là lượng khách tăng mạnh do thời tiết miền núi Đông Bắc đang bước vào giai đoạn đẹp nhất trong năm, cùng thời điểm hoa tam giác mạch nở rộ. Nhiều đơn vị địa phương cho biết số đoàn phượt bằng xe máy theo cung đường Hà Giang loop tăng đáng kể ngay từ đầu tuần. 

Hà Giang lúc này ken đặc khách, biển người nhích từng cm trên dốc Thẩm Mã- Ảnh 2.

Hà Giang lúc này ken đặc khách, biển người nhích từng cm trên dốc Thẩm Mã- Ảnh 3.

Một số du khách đã dừng bên đèo để nghỉ ngơi

Bên cạnh đó, việc đường đèo Cán Tỷ đang trong quá trình sửa chữa và mở rộng cũng là một trong những lý do gây ách tắc. Máy xúc, máy ủi thi công chia theo từng đoạn khiến ô tô và xe máy phải luân phiên chờ khoảng 20 phút mới di chuyển được qua khu vực. Khi kết hợp với lượng khách tăng mạnh hướng về Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh và Mèo Vạc, tình trạng ùn tắc kéo dài càng trở nên rõ rệt. 

Hà Giang lúc này ken đặc khách, biển người nhích từng cm trên dốc Thẩm Mã- Ảnh 4.

Đèo Cán Tỷ đang trong quá trình sửa chữa và mở rộng cũng là một trong những lý do gây ách tắc. Nguồn: TikTok @cecilia_13th1

Hà Giang lúc này ken đặc khách, biển người nhích từng cm trên dốc Thẩm Mã- Ảnh 5.

Các tuyến đường lên Đồng Văn, Mèo Vạc, Lũng Cú ghi nhận tình trạng ùn ứ phương tiện tại các đoạn cua hẹp, đèo dốc. Nguồn: TikTok @dongtravello

Dốc Thẩm Mã cũng ghi nhận cảnh tắc đường khi nhiều du khách quốc tế và trong nước dừng lại để check-in. Đây vốn và điểm đến nổi tiếng trên cung Hà Giang Loop, thường xuyên đông vào mùa đẹp. 

Hà Giang lúc này ken đặc khách, biển người nhích từng cm trên dốc Thẩm Mã- Ảnh 6.

Một số đoàn du lịch dừng xe ở bên đèo

Hà Giang lúc này ken đặc khách, biển người nhích từng cm trên dốc Thẩm Mã- Ảnh 7.

Đoàn người đổ về Hà Giang dẫn đến kẹt xe nhiều giờ liền. Một số du khách đã dừng lại bên đèo. Nguồn: TikTok @hagianglooptourguide

Hà Giang đang ở thời điểm đẹp trong năm, nhiều yếu tố cùng lúc tạo lực kéo mạnh mẽ như lễ hội diễn ra liên tục, làng Lô Lô Chải vừa được UN Tourism vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025”, trong khi Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn nhận giải “Điểm đến văn hoá hàng đầu Châu Á” từ World Travel Awards. 

Với loạt yếu tố này cùng với sự nổi tiếng ngày càng tăng của cung Hà Giang Loop, cảnh dòng người đổ về dày đặc được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới, đặc biệt vào các dịp cuối tuần và cao điểm lễ hội. 

Theo Hy Chu

