Hà Nội: Ao, hồ liên tục bị san lấp trái phép, chính quyền 'mũ ni che tai'?
Nhiều ao, hồ trên địa bàn xã Yên Xuân (Hà Nội) liên tục bị san lấp, lấn chiếm trái phép. Tuy nhiên đến nay, chính quyền địa phương chưa có biện pháp khắc phục, xử lý và không phản hồi thông tin với cơ quan báo chí.
Hồ Cố Đụng (xã Yên Xuân, Hà Nội) là một trong những hồ thủy lợi lớn ở khu vực. Ngoài việc tạo không gian xanh, đây là hồ quan trọng trong điều tiết nước, phục vụ sản xuất và chống ngập úng trên địa bàn.
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây hàng nghìn mét vuông đất được đổ xuống hồ này nhằm lấn chiếm diện tích mặt hồ.
Cách đó không xa, cũng trên địa bàn xã Yên Xuân, người dân thôn 6 phản ánh việc nhóm người lạ mặt san lấp hồ ao tại đây nhưng chính quyền xã không có động thái xử lý.
Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong cho thấy, sau khi san lấp diện tích mặt hồ, các hàng rào được nhanh chóng xây dựng.
Hình ảnh phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận đầu tháng 8/2025, khi một phần diện tích hồ bị san gạt làm đường.
Đến thời điểm tháng 9/2025, hàng chục nghìn mét vuông khu vực hồ cũ đã bị đổ đất làm thành đường đi phục vụ các khu nghỉ dưỡng quanh hồ.
Nhiều người lạ mặt mang máy xúc, huy động hàng chục nhân công san lấp ao hồ. Ảnh người dân cung cấp.
Trước thông tin phản ánh về việc hồ, ao bị san lấp trái phép, phóng viên báo Tiền Phong đã liên hệ, đặt lịch làm việc với UBND xã Yên Xuân. Tuy nhiên đã hơn 1 tháng, UBND xã không có phản hồi.
Không chỉ trên địa bàn xã Yên Xuân, hồ Đồng Mô có diện tích khoảng 1.400 ha nằm trên địa bàn xã Đoài Phương cũng bị san lấp vào tháng 8/2025. UBND xã Đoài Phương đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấp hồ trái phép với diện tích 2.275m2. Người vi phạm bị xử phạt 40 triệu đồng cùng yêu cầu buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi vẫn diễn biến phức tạp. Sở đã yêu cầu các công ty thủy lợi kiểm tra, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm mới tại các công trình thủy lợi được giao quản lý; không để các vi phạm cũ tái diễn, mở rộng.
Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội đã có công văn yêu cầu UBND các xã, phường tập trung xử lý dứt điểm 220 vụ vi phạm công trình thủy lợi phát sinh trong năm 2025 còn tồn tại, xong trước ngày 30/10/2025. UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm
