Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Ao, hồ liên tục bị san lấp trái phép, chính quyền 'mũ ni che tai'?

24-10-2025 - 11:06 AM | Bất động sản

Nhiều ao, hồ trên địa bàn xã Yên Xuân (Hà Nội) liên tục bị san lấp, lấn chiếm trái phép. Tuy nhiên đến nay, chính quyền địa phương chưa có biện pháp khắc phục, xử lý và không phản hồi thông tin với cơ quan báo chí.

Hà Nội: Ao, hồ liên tục bị san lấp trái phép, chính quyền 'mũ ni che tai'?- Ảnh 1.

Hồ Cố Đụng (xã Yên Xuân, Hà Nội) là một trong những hồ thủy lợi lớn ở khu vực. Ngoài việc tạo không gian xanh, đây là hồ quan trọng trong điều tiết nước, phục vụ sản xuất và chống ngập úng trên địa bàn.

Hà Nội: Ao, hồ liên tục bị san lấp trái phép, chính quyền 'mũ ni che tai'?- Ảnh 2.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây hàng nghìn mét vuông đất được đổ xuống hồ này nhằm lấn chiếm diện tích mặt hồ.

Hà Nội: Ao, hồ liên tục bị san lấp trái phép, chính quyền 'mũ ni che tai'?- Ảnh 3.

Cách đó không xa, cũng trên địa bàn xã Yên Xuân, người dân thôn 6 phản ánh việc nhóm người lạ mặt san lấp hồ ao tại đây nhưng chính quyền xã không có động thái xử lý.

Hà Nội: Ao, hồ liên tục bị san lấp trái phép, chính quyền 'mũ ni che tai'?- Ảnh 4.

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong cho thấy, sau khi san lấp diện tích mặt hồ, các hàng rào được nhanh chóng xây dựng.

Hà Nội: Ao, hồ liên tục bị san lấp trái phép, chính quyền 'mũ ni che tai'?- Ảnh 5.

Hình ảnh phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận đầu tháng 8/2025, khi một phần diện tích hồ bị san gạt làm đường.

Hà Nội: Ao, hồ liên tục bị san lấp trái phép, chính quyền 'mũ ni che tai'?- Ảnh 6.

Đến thời điểm tháng 9/2025, hàng chục nghìn mét vuông khu vực hồ cũ đã bị đổ đất làm thành đường đi phục vụ các khu nghỉ dưỡng quanh hồ.

Hà Nội: Ao, hồ liên tục bị san lấp trái phép, chính quyền 'mũ ni che tai'?- Ảnh 7.

Nhiều người lạ mặt mang máy xúc, huy động hàng chục nhân công san lấp ao hồ. Ảnh người dân cung cấp.

Hà Nội: Ao, hồ liên tục bị san lấp trái phép, chính quyền 'mũ ni che tai'?- Ảnh 8.

Trước thông tin phản ánh về việc hồ, ao bị san lấp trái phép, phóng viên báo Tiền Phong đã liên hệ, đặt lịch làm việc với UBND xã Yên Xuân. Tuy nhiên đã hơn 1 tháng, UBND xã không có phản hồi.

Hà Nội: Ao, hồ liên tục bị san lấp trái phép, chính quyền 'mũ ni che tai'?- Ảnh 9.

Không chỉ trên địa bàn xã Yên Xuân, hồ Đồng Mô có diện tích khoảng 1.400 ha nằm trên địa bàn xã Đoài Phương cũng bị san lấp vào tháng 8/2025. UBND xã Đoài Phương đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấp hồ trái phép với diện tích 2.275m2. Người vi phạm bị xử phạt 40 triệu đồng cùng yêu cầu buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Hà Nội: Ao, hồ liên tục bị san lấp trái phép, chính quyền 'mũ ni che tai'?- Ảnh 10.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi vẫn diễn biến phức tạp. Sở đã yêu cầu các công ty thủy lợi kiểm tra, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm mới tại các công trình thủy lợi được giao quản lý; không để các vi phạm cũ tái diễn, mở rộng.

Hà Nội: Ao, hồ liên tục bị san lấp trái phép, chính quyền 'mũ ni che tai'?- Ảnh 11.

Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội đã có công văn yêu cầu UBND các xã, phường tập trung xử lý dứt điểm 220 vụ vi phạm công trình thủy lợi phát sinh trong năm 2025 còn tồn tại, xong trước ngày 30/10/2025. UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau Nổi bật

Tập đoàn Hoàng Gia đề xuất làm dự án khu phức hợp đô thị sân golf rộng hơn 760ha tại "thủ phủ miền Tây Nam Bộ"

Tập đoàn Hoàng Gia đề xuất làm dự án khu phức hợp đô thị sân golf rộng hơn 760ha tại "thủ phủ miền Tây Nam Bộ" Nổi bật

‘Bất lực’ thi hành án vụ lấn chiếm, xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng

‘Bất lực’ thi hành án vụ lấn chiếm, xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng

11:03 , 24/10/2025
Người thuê chung cư để lưu trú phải trình diện với ban quản lý

Người thuê chung cư để lưu trú phải trình diện với ban quản lý

10:57 , 24/10/2025
Orchard Mansion - Tuyên ngôn vượt tầm cho giới tinh hoa

Orchard Mansion - Tuyên ngôn vượt tầm cho giới tinh hoa

10:00 , 24/10/2025
Bất ngờ nhà phố 100m² mặt đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài chốt deal 34 tỷ trên sóng livestream

Bất ngờ nhà phố 100m² mặt đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài chốt deal 34 tỷ trên sóng livestream

08:43 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên