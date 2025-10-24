Hà Nội: Ao, hồ liên tục bị san lấp trái phép, chính quyền 'mũ ni che tai'?

Không chỉ trên địa bàn xã Yên Xuân, hồ Đồng Mô có diện tích khoảng 1.400 ha nằm trên địa bàn xã Đoài Phương cũng bị san lấp vào tháng 8/2025. UBND xã Đoài Phương đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấp hồ trái phép với diện tích 2.275m2. Người vi phạm bị xử phạt 40 triệu đồng cùng yêu cầu buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.