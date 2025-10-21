Hà Nội chi 516 tỷ đồng làm tuyến đường từ cầu Cộng đi đường tránh Quốc lộ 32

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu Cộng đi đường tránh Quốc lộ 32, thị xã Sơn Tây (nay là phường Sơn Tây).

Theo đó, tuyến đường có chiều dài khoảng 2,55km. Điểm đầu tại cầu Cộng, điểm cuối tuyến giao với đường quốc lộ 21 (đường tránh QL32). Trong đó, đoạn 1 (từ đầu tuyến cầu Cộng đến Trường THPT Sơn Tây) có chiều dài khoảng 450m, chỉ cải tạo theo hiện trạng; đoạn 2 (phần còn lại) có chiều dài khoảng 2,1km, được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch.

Các hạng mục đầu tư gồm: Giải phóng mặt bằng ; xây dựng nền mặt đường, hè đường, thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống an toàn giao thông, kè nền đường, phòng cháy chữa cháy, hoàn trả mương thủy lợi, chiếu sáng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khác…

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 516 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2025- 2027.

UBND thành phố giao UBND phường Sơn Tây chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác của khối lượng, kinh phí, năng lực của các tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, lập dự án đầu tư. Bên cạnh đó, quá trình triển khai cần đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường... theo quy định.

Theo UBND thành phố Hà Nội, dự án được triển khai nhằm cụ thể hóa Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn phường Sơn Tây, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.