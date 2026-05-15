Hà Nội chuyển từ đô thị lõi sang mô hình phát triển liên kết vùng

Minh Quang/VTC News | 15-05-2026 - 15:38 PM | Bất động sản

Quy hoạch mới định hình Hà Nội phát triển theo mô hình đa cực, mở rộng không gian đô thị qua các vùng đệm sinh thái, vành đai và trục hướng tâm liên vùng.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô vừa được ban hành, Hà Nội được định hướng phát triển theo mô hình “chùm đô thị hướng tâm”, trong đó các trục vành đai, cao tốc hướng tâm và hành lang phát triển liên vùng sẽ đóng vai trò “xương sống kỹ thuật” của toàn bộ cấu trúc không gian đô thị.

Hình thành vùng đệm bảo vệ môi trường quy mô lớn

Một trong những điểm đáng chú ý của quy hoạch lần này là việc xác lập không gian liên kết phát triển mở rộng Thủ đô cùng các vùng đệm bảo vệ môi trường.

Theo định hướng, vùng đệm của Hà Nội có quy mô khoảng 130.000 - 140.000ha, đóng vai trò kiểm soát phát triển đô thị, bảo vệ sinh thái và tạo khoảng không gian chuyển tiếp giữa khu vực đô thị hóa với vùng tự nhiên.

Ở phía Tây và Tây Bắc, vùng đệm được định hướng kết nối từ sườn Tây núi Ba Vì sang khu vực sông Đà, Thanh Thủy và Lương Sơn. Không gian này đồng thời liên kết với khu vực đô thị Vĩnh Yên, hình thành hành lang sinh thái và nghỉ dưỡng phía Tây Thủ đô.

Trong khi đó, vùng đệm phía Nam sẽ phát triển dọc hai bên tuyến Vành đai 4, kết nối các khu vực thuộc Bắc Ninh và Hưng Yên, tạo hành lang chuyển tiếp giữa đô thị trung tâm với các khu vực phát triển mới.

Quy hoạch mới xác lập các hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây và mạng lưới đường sắt liên vùng để mở rộng không gian phát triển của Hà Nội.

Các tuyến vành đai, cao tốc trở thành “xương sống kỹ thuật”

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ định hình khung không gian phát triển dựa trên hệ thống 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.

Trong đó, các tuyến vành đai liên vùng cùng mạng lưới cao tốc hướng tâm được xác định là “xương sống kỹ thuật”, đóng vai trò kết nối trực tiếp các cực tăng trưởng với khu vực trung tâm và mạng lưới liên kết vùng Thủ đô.

Hệ thống này không chỉ giúp mở rộng không gian phát triển đô thị mà còn hình thành các hành lang kinh tế mới, kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc và khu vực duyên hải.

Theo định hướng quy hoạch, các trục động lực sẽ tạo nền tảng phát triển hệ sinh thái kinh tế đô thị bền vững, gắn kết giữa công nghiệp, logistics, dịch vụ, công nghệ cao và không gian sinh thái.

Quy hoạch mới cho thấy Hà Nội đang chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực nội đô sang cấu trúc đô thị đa cực, liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển ra toàn khu vực xung quanh.

Các cực tăng trưởng, trung tâm đô thị và trục động lực sẽ được kết nối bởi hệ thống giao thông vành đai, cao tốc và các hành lang phát triển chiến lược, tạo thành mạng lưới đô thị liên hoàn giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận.

Định hướng này sẽ góp phần giảm áp lực dân số và hạ tầng cho khu vực nội đô lịch sử, đồng thời tạo dư địa phát triển dài hạn cho Thủ đô trong nhiều thập niên tới.

Trong tương lai, Hà Nội không chỉ được định hình như một đô thị trung tâm, mà còn là hạt nhân của một “siêu cấu trúc đô thị” liên kết vùng quy mô lớn ở phía Bắc.

Tỉnh được "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng... đổ về, sắp có sân bay 5 sao top 10 thế giới đang tìm chủ cho khu đô thị hơn 30.000 tỷ, rộng gần 300 ha

Tuyến cao tốc mà Tập đoàn Sơn Hải muốn làm "công trình vượt núi đẹp nhất Việt Nam" đón tin vui lớn

Sau khi Chủ tịch Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC bất ngờ lập thêm một công ty hàng không vốn nghìn tỷ

Chỉ hơn 1 tháng nữa, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu dự án vượt biển chưa từng có hơn 92.000 tỷ đồng, đồng thời đề xuất điều chỉnh quy mô

Vinhomes làm khu đô thị 7.800 tỷ đồng tại quê nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Phục Ân được chuyển mục đích sử dụng đất làm dự án nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ Lái Thiêu

