Hà Nội có thể mưa trên 100mm do hoàn lưu sau bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 6, đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, trạm Quỳnh Lưu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, trạm Nga Sơn (Thanh Hóa), trạm Vinh (Nghệ An), trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 7. Nghệ An đến Đà Nẵng đã có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Dự báo trong tối nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão sẽ đi sang Trung Lào, tiếp tục suy yếu và tan dần.

Do hoàn lưu sau bão, từ chiều tối ngày 30/8 đến ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Hà Nội có thể đón mưa trên 100mm, có nơi trên 150mm từ chiều tối 30/8 đến tối 31/8.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ từ chiều tối nay đến hết ngày 31/8 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 30/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Tại Hà Nội , do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối với hoàn lưu sau bão số 6, kết hợp hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động mạnh dần, từ chiều tối nay (30/8) đến chiều tối ngày mai (31/8), Hà Nội có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa từ chiều ngày 30/8 đến chiều tối 31/8 ở khu vực phía bắc và trung tâm thành phố phổ biến từ 40 - 70mm, có nơi trên 100mm, ở khu vực phía tây và phía nam thành phố phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.