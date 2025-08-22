Hà Nội đặt mục tiêu mỗi học sinh tốt nghiệp THPT sẽ biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ

Sáng 20/8 vừa qua, tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, đã trình bày báo cáo về các kết quả đạt được và mục tiêu của giáo dục thủ đô.

Báo điện tử Dân Trí đưa tin, theo báo cáo, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Một số kết quả nổi bật gồm: tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,75%; có 200 trường có học sinh đỗ 100% (tăng thêm 24 trường so với năm 2024); thành phố có 3 thủ khoa toàn quốc với điểm tuyệt đối 30/30; đứng đầu cả nước về điểm trung bình môn tiếng Anh và cũng dẫn đầu về số lượng điểm 10 với 1.583 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay cũng ghi nhận sự thay đổi tích cực khi tỷ lệ trúng tuyển đạt gần 70%, nhờ việc thành lập thêm hai trường THPT công lập mới là Phúc Thịnh và Đỗ Mười. Hiện toàn Hà Nội có khoảng 3.000 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT; trong đó 80% trường đạt chuẩn quốc gia, cùng với 4 trường chuyên và 23 trường chất lượng cao.

Bước sang năm học mới 2025-2026, ngành giáo dục Thủ đô đặt mục tiêu phát triển năng khiếu nghệ thuật cho học sinh, hướng tới việc mỗi học sinh tốt nghiệp THPT có khả năng chơi ít nhất một loại nhạc cụ. Một định hướng quan trọng khác là từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Ngành giáo dục Thủ đô đặt mục tiêu phát triển năng khiếu nghệ thuật cho học sinh.

VOV đưa tin, phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các nội dung liên quan đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo; rà soát, bố trí cán bộ cấp xã phụ trách giáo dục có chuyên môn để bảo đảm chất lượng giáo dục.

Về những nhiệm vụ mà ngành Giáo dục thành phố cần thực hiện trong năm học mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu, phải thực hiện mạnh mẽ hơn ở ba nội dung, gồm: Triển khai giáo dục STEM, giáo dục sáng tạo và từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Thực hiện rà soát lại quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với điều kiện thực tế.

Khẳng định sự quan tâm toàn diện của thành phố với giáo dục, cụ thể là việc ban hành Nghị quyết hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học với kinh phí trên 3.000 tỷ đồng/năm, áp dụng từ năm học mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh yêu cầu địa phương, nhà trường đặc biệt quan tâm khâu triển khai, không được buông lỏng quản lý, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm; đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát quá trình thực hiện.