Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội đề xuất thực hiện dự án đường kết nối Vành đai 4 và Vành đai 5

17-09-2025 - 15:28 PM | Bất động sản

HĐND thành phố sẽ xem xét, thống nhất báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Vành đai 4 thuộc địa phận thành phố Hà Nội với đường Vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngày 17/9, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cho biết, kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 26) HĐND thành phố dự kiến tổ chức ngày 23/9 để xem xét 26 nội dung thuộc thẩm quyền.

Hà Nội đề xuất thực hiện dự án đường kết nối Vành đai 4 và Vành đai 5- Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 25 HĐND thành phố Hà Nội diễn ra tháng 7/2025.

Theo đó, tại kỳ họp này HĐND thành phố sẽ xem xét Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án gồm: Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo; dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch ; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thông qua báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Vành đai 4 thuộc địa phận thành phố Hà Nội với đường Vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hà Nội đề xuất thực hiện dự án đường kết nối Vành đai 4 và Vành đai 5- Ảnh 2.

Đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô. Ảnh minh họa

Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số biện pháp ngừng cấp điện, nước đối với công trình vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng; Nghị quyết quy định về mức xử phạt vi phạm trong phòng cháy, chữa cháy; Nghị quyết quy định mức đồng chi trả của người dân trong cấp cứu ngoại viện...

Đặc biệt, kỳ họp cũng sẽ xem xét, thông qua 6 dự thảo nghị quyết đặc thù về KH&CN và đổi mới sáng tạo nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô 2024.

Khởi công cao tốc dài 113 km thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trị giá hơn 56.293 tỉ đồng

Theo Thanh Hiếu

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quá nhanh: Chưa đầy 2 tháng, T&T của Bầu Hiển đề xuất xây loạt đô thị khắp 3 miền, hàng nghìn tỷ sắp được “rót” vào những địa phương nào?

Quá nhanh: Chưa đầy 2 tháng, T&T của Bầu Hiển đề xuất xây loạt đô thị khắp 3 miền, hàng nghìn tỷ sắp được “rót” vào những địa phương nào? Nổi bật

Lotte chuẩn bị làm một điều đặc biệt tại Việt Nam

Lotte chuẩn bị làm một điều đặc biệt tại Việt Nam Nổi bật

Vụ 'xây nhầm' trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc

Vụ 'xây nhầm' trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc

14:06 , 17/09/2025
Trung Thực Land và Pi Group hợp tác ra mắt dòng sản phẩm Hi-Lifeshop

Trung Thực Land và Pi Group hợp tác ra mắt dòng sản phẩm Hi-Lifeshop

13:30 , 17/09/2025
Hai chất sống góp phần thay đổi diện mạo của Ocean City từ Masterise Homes

Hai chất sống góp phần thay đổi diện mạo của Ocean City từ Masterise Homes

13:30 , 17/09/2025
Vụ "Nhà kho xây trên đất công ở Gia Lai": Người dân tố cáo bí thư xã

Vụ "Nhà kho xây trên đất công ở Gia Lai": Người dân tố cáo bí thư xã

11:17 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên