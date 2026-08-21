Hà Nội đồng loạt chỉnh trang hạ tầng giao thông phục vụ Quốc khánh 2-9

Theo kế hoạch, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 29-8 đến hết ngày 2-9. Trong thời gian này, lượng phương tiện từ Hà Nội đi các tỉnh, thành phố và chiều ngược lại được dự báo tăng cao, đặc biệt vào những ngày cận cuối tuần, gây áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô.

Để chủ động ứng phó, Ban Duy tu yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ, đèn tín hiệu giao thông, đường thủy nội địa và đường ngang giao cắt đường sắt tăng cường tuần tra, kiểm tra; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt. Các đơn vị đồng loạt ra quân tổng vệ sinh hệ thống hạ tầng giao thông từ 7h ngày 22-8, trong đó chú trọng các tuyến đường trục chính, cầu vượt sông, cầu vượt nhẹ, cầu và hầm dành cho người đi bộ.

Cùng với công tác vệ sinh, chỉnh trang, các đơn vị phải rà soát, sửa chữa kịp thời những hư hỏng mặt đường; bổ sung biển báo, vạch sơn, thiết bị cảnh báo tại các nút giao và những đoạn đường có nguy cơ mất an toàn. Phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông cũng được chủ động xây dựng để xử lý các tình huống phát sinh, nhất là trên các tuyến trục chính, cửa ngõ thành phố và các tuyến kết nối với nhà ga, sân bay, khu vực tổ chức lễ hội.

Ban Duy tu cũng yêu cầu tăng cường rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông theo lưu lượng thực tế tại từng thời điểm, từ điều chỉnh làn, tuyến, vạch sơn, biển báo đến pha đèn tín hiệu. Các đèn tín hiệu hư hỏng hoặc không đủ điều kiện sử dụng phải được sửa chữa, thay thế; việc hoàn trả mặt đường sau thi công các công trình ngầm, nổi phải được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng và an toàn giao thông.

Tại các khu vực, nút giao có mật độ phương tiện cao và thường xuyên ùn tắc, Ban Duy tu phối hợp với Công an thành phố, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông. Lực lượng cũng được bố trí tại các điểm tổ chức sự kiện phục vụ lễ hội để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Đối với các công trình đang thi công, Ban Duy tu yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời thu dọn công trường trong những ngày nghỉ lễ, tập kết máy móc đúng nơi quy định, vận chuyển đất đá, phế thải và vật liệu phát sinh, không để ảnh hưởng đến giao thông. Các nhà thầu phải bố trí cán bộ trực 24/24h trong kỳ nghỉ để kịp thời xử lý sự cố phát sinh.

Đối với giao thông đường thủy, các đơn vị được giao quản lý phải duy tu hệ thống báo hiệu, bổ sung phao, biển báo phục vụ phân luồng; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bến phà, bến đò, khu du lịch và các khu vực có hoạt động vận tải hành khách đường thủy.

Thông qua việc đồng loạt chỉnh trang, tăng cường duy tu và bố trí lực lượng thường trực, Hà Nội đặt mục tiêu hạn chế tối đa tai nạn, ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trước, trong và sau kỳ nghỉ Quốc khánh.