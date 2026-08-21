Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đôn đốc tiến độ dự án Cụm công trình đầu mối Liên Mạc

Dự án Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc (giai đoạn 1) được HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22-9-2023. Dự án gồm 2 thành phần: Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm trước đây và Dự án xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc (giai đoạn 1).

Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn hai phường: Thượng Cát và Đông Ngạc, với mục tiêu lấy nước từ sông Hồng vào sông Nhuệ để chủ động cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, duy trì dòng chảy sông Nhuệ; tiêu nước từ sông Nhuệ ra sông Hồng cho diện tích khoảng 9.200ha; đồng thời cải thiện môi trường sinh thái, chất lượng nước và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại điểm kiểm tra thực địa ở khu vực đê hữu Hồng (phường Thượng Cát), Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đã nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Văn Quyến báo cáo về tình hình triển khai Dự án Cụm công trình đầu mối Liên Mạc.

Đại diện chủ đầu tư và lãnh đạo địa phương báo cáo kết quả thực hiện dự án. Ảnh: Tùng Nguyễn

Quy mô đầu tư xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc (giai đoạn 1) với hạng mục công trình tưới, tiêu kết hợp công suất 70 m3/s (công suất bơm tưới đủ theo quy hoạch; công suất bơm tiêu đầu tư giai đoạn 1 là 70 m3/s trong tổng công suất theo quy hoạch là 170 m3/s). Tiến độ thực hiện dự án năm 2025 - 2030. Đến nay, dự án đã lựa chọn xong nhà thầu các gói thầu lớn (EC, EP) và giải ngân đạt 98% nguồn vốn bố trí năm 2026.

Ngày 4-8-2026, UBND phường Thượng Cát đã tổ chức bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội phạm vi mặt bằng vị trí ngoài đê với diện tích 9,1 ha và trong đê với diện tích 8,7 ha. Ban Quản lý dự án đã tiếp nhận và chỉ đạo nhà thầu tập trung máy móc thiết bị dọn dẹp mặt bằng để chuẩn bị thi công.

Nhằm đáp ứng mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2027 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Văn Quyến kiến nghị chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp tháo gỡ các công trình tồn tại, đẩy nhanh đền bù, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong tháng 10-2026.

Khu vực cụm công trình đầu mối Liên Mạc (thành phố Hà Nội). Ảnh: Tùng Nguyễn

Phát biểu chỉ đạo ngay tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị trong việc đảm bảo tiến độ giải ngân, đồng thời nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm có tầm quan trọng đặc biệt đối với hạ tầng thủy lợi và môi trường của thành phố, do đó yêu cầu các bên phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm vượt qua khó khăn để đảm bảo tiến độ chung.

Chỉ đạo về hướng giải quyết đối với vướng mắc ở công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất bãi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu hai phường Thượng Cát và Đông Ngạc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai. Việc đo đạc, xác định nguồn gốc đất và kiểm đếm phải được thực hiện một cách chủ động, nhanh chóng nhưng phải đảm bảo chính xác, đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến các diện tích đất đã có thông báo thu hồi và đã hoàn thành việc cắm mốc giới trên thực địa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường chỉ đạo hai phường và các đơn vị liên quan không được chờ đợi mà phải “bắt tay” vào làm ngay từng phần; khẩn trương phân loại, xử lý chi tiết theo từng thửa đất nhằm tạo thuận lợi tối đa cho nhà thầu đưa máy móc, phương tiện vào thi công.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chính quyền địa phương hoàn thành công tác đền bù, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội tiếp nhận và tổ chức thi công, hoàn thành dự án trong năm 2027.