Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Đường Đinh Tiên Hoàng sẽ được thiết kế trở thành Đại lộ Văn Hiến

03-09-2025 - 11:57 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau khi phá bỏ tòa nhà Hàm cá mập, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ được chỉnh trang toàn diện, trong đó đường Đinh Tiên Hoàng sẽ được thiết kế trở thành Đại lộ Văn Hiến - nơi giao thoa lịch sử - hiện tại - tương lai.

Cơ quan chức năng vừa có thông tin về phối cảnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng như việc chỉnh trang các tòa nhà, tuyến phố đối diện hồ Hoàn Kiếm.

Hiện nay, phường Hoàn Kiếm đã hoàn thành phá dỡ xong tòa nhà Hàm cá mập, mặt đứng sau khi phá dỡ được lắp đặt màn hình led, hai bên treo cờ hoa phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Kế hoạch tiếp theo, lực lượng chức năng sẽ phá dỡ dải phân cách trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng, giữ lại nguyên trạng hệ thống cây xanh hiện có, phân luồng tổ chức giao thông, bố trí thêm các chậu cây di động (có thể di chuyển sát mép vỉa hè vào các ngày cuối tuần), thảm bê tông mặt nền quảng trường để tạo cốt phẳng có mái dốc về mép hè phía bờ hồ Hoàn Kiếm.

Đáng chú ý, tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (từ Nhà hát múa rối Thăng Long đến Vòi phun nước hiện tại) sẽ hình thành trục không gian văn hóa - lịch sử.

Hà Nội: Đường Đinh Tiên Hoàng sẽ được thiết kế trở thành Đại lộ Văn Hiến- Ảnh 1.

Đường Đinh Tiên Hoàng dự kiến được chỉnh trang thành tuyến "Đại lộ Văn hiến".

Hà Nội: Đường Đinh Tiên Hoàng sẽ được thiết kế trở thành Đại lộ Văn Hiến- Ảnh 2.

Phối cảnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thành "bến chờ", nơi biểu diễn các hoạt động nghệ thuật

Hà Nội: Đường Đinh Tiên Hoàng sẽ được thiết kế trở thành Đại lộ Văn Hiến- Ảnh 3.

Phối cảnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trục Đinh Tiên Hoàng nhìn từ phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội: Đường Đinh Tiên Hoàng sẽ được thiết kế trở thành Đại lộ Văn Hiến- Ảnh 4.

Sau khi Hà Nội phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" và kết hợp với tuyến phố xung quanh sẽ tạo ra không gian khoảng 1,4ha để phục vụ cộng đồng, phía dưới khu vực này sẽ làm 3 tầng hầm.

Hà Nội: Đường Đinh Tiên Hoàng sẽ được thiết kế trở thành Đại lộ Văn Hiến- Ảnh 5.

Hình thành tuyến Hàng Đào kéo dài sau khi bỏ tòa nhà Hàm cá mập

Hà Nội: Đường Đinh Tiên Hoàng sẽ được thiết kế trở thành Đại lộ Văn Hiến- Ảnh 6.

Dọc Đại lộ Văn hiến sẽ có những mốc lịch sử bằng đồng, trên đó có các mã QR để du khách có thể tham khảo kho tư liệu về sự hình thành của Hà Nội qua các thời kỳ

Theo kế hoạch, ở phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (bố trí tháp ánh sáng, phần ngầm…) theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội; nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan; nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường; bổ sung các tiện ích đô thị...

Bên cạnh đó, nhà hàng Thủy Tạ nằm trong dự án chỉnh trang mở rộng Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục đã được tháo dỡ phần không phù hợp và chỉnh trang lại.

Cùng với việc cải tạo, chỉnh trang khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm cũng đang thực hiện các công việc theo chỉ đạo của thành phố liên quan đến quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Dù PMI tháng 8 giảm nhẹ do đơn hàng sụt giảm vì thuế đối ứng, chuyên gia quốc tế chỉ ra điểm sáng trong bức tranh ngành sản xuất Việt Nam

Theo Hiểu Minh

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dù PMI tháng 8 giảm nhẹ do đơn hàng sụt giảm vì thuế đối ứng, chuyên gia quốc tế chỉ ra điểm sáng trong bức tranh ngành sản xuất Việt Nam

Dù PMI tháng 8 giảm nhẹ do đơn hàng sụt giảm vì thuế đối ứng, chuyên gia quốc tế chỉ ra điểm sáng trong bức tranh ngành sản xuất Việt Nam Nổi bật

Đề xuất 5 trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Đề xuất 5 trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp Nổi bật

Đến 17 giờ ngày 2/9, 100% xã, phường trên cả nước đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng

Đến 17 giờ ngày 2/9, 100% xã, phường trên cả nước đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng

11:52 , 03/09/2025
Đề xuất hoàn thuế, xóa nợ thuế cho người đã mất

Đề xuất hoàn thuế, xóa nợ thuế cho người đã mất

11:28 , 03/09/2025
Lịch nghỉ năm 2026: Người lao động ở Việt Nam có tổng cộng 115 ngày nghỉ

Lịch nghỉ năm 2026: Người lao động ở Việt Nam có tổng cộng 115 ngày nghỉ

11:00 , 03/09/2025
Đà Nẵng thu hơn 2.200 tỉ đồng dịp lễ Quốc khánh 2-9

Đà Nẵng thu hơn 2.200 tỉ đồng dịp lễ Quốc khánh 2-9

09:30 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên