Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới rộng hơn 26ha

20-11-2025 - 13:58 PM | Bất động sản

UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G19, tỷ lệ 1/500, thuộc địa giới hành chính xã Thiên Lộc, với diện tích khu đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 26,1ha, quy mô dân số 5.332 người.

Theo đó, khu đất nghiên cứu thuộc địa giới hành chính xã Thiên Lộc (Hà Nội), phía Bắc giáp thôn Đoài và thôn Đông, phía Nam giáp đường Quốc lộ 5 kéo dài (đường Hoàng Sa), phía Tây trùng chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực quy hoạch có mặt cắt 40m, phía Đông trùng chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực quy hoạch có mặt cắt 40m.

Diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 261.031m2 (26,1ha). Trong đó, các chức năng sử dụng đất gồm: Đất nhà ở (gồm đất nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, nhà ở chung cư); đất trường Mầm non; đất nhà văn hóa; đất cây xanh đơn vị; đất thương mại dịch vụ; Đất cây xanh chuyên dụng; đất mặt nước – hồ; đường giao thông, bãi đỗ xe…

Theo quy hoạch, khu đất nghiên cứu có quy mô dân số khoảng 5.332 người.

Hà Nội: Duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới rộng hơn 26ha- Ảnh 1.

Khu đô thị mới G19 rộng hơn 26ha thuộc địa giới hành chính xã Thiên Lộc, Hà Nội

UBND TP. Hà Nội cho biết, quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Quy hoạch phân khu đô thị N4, tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt. Xây dựng một khu đô thị mới khang trang, hiện đại; khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực.

Quy hoạch chi tiết được duyệt là cơ sở pháp lý để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

UBND TP. Hà Nội giao Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Trung Yên chịu trách nhiệm về pháp lý tổ chức lập, chất lượng, số liệu, tính chính xác, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống bản vẽ, thuyết minh, quy định quản lý.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm tra, xác nhận hồ sơ, lưu trữ hồ sơ đồ án quy hoạch theo quy định.

UBND xã Thiên Lộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G19, tỷ lệ 1/500 được duyệt để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết, thực hiện; đồng thời, hướng dẫn và kiểm tra và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Quảng Ninh thông tin về dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh 18 tỷ USD của Vingroup: Bàn giao cho chủ đầu tư 80% mặt bằng

Theo Thanh Hiếu

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bỗng dưng bị đuổi khỏi nhà ở xã hội ‘mua nhầm’: Chủ đầu tư Ecohome nói gì?

Bỗng dưng bị đuổi khỏi nhà ở xã hội ‘mua nhầm’: Chủ đầu tư Ecohome nói gì? Nổi bật

Làm giả hợp đồng mua bán đất đai để lừa tiền của bạn thân

Làm giả hợp đồng mua bán đất đai để lừa tiền của bạn thân Nổi bật

Thái Nguyên chỉ đạo "nóng" với dự án 675 ha của Kinh Bắc

Thái Nguyên chỉ đạo "nóng" với dự án 675 ha của Kinh Bắc

13:59 , 20/11/2025
Mẫu nhà nhỏ cho người thích phong cách thô mộc

Mẫu nhà nhỏ cho người thích phong cách thô mộc

13:59 , 20/11/2025
Hiện trạng khu đất làm công viên, quảng trường nhạc nước gần 100ha ở Hà Nội

Hiện trạng khu đất làm công viên, quảng trường nhạc nước gần 100ha ở Hà Nội

13:48 , 20/11/2025
Quảng Ninh ra 'tối hậu thư' cho dự án BĐS chậm tiến độ gần 2 thập kỷ

Quảng Ninh ra 'tối hậu thư' cho dự án BĐS chậm tiến độ gần 2 thập kỷ

13:35 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên