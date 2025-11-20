Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quảng Ninh thông tin về dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh 18 tỷ USD của Vingroup: Bàn giao cho chủ đầu tư 80% mặt bằng

20-11-2025 - 00:20 AM | Doanh nghiệp

Quảng Ninh thông tin về dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh 18 tỷ USD của Vingroup: Bàn giao cho chủ đầu tư 80% mặt bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Vingroup khẩn trương lập hồ sơ đối với toàn bộ diện tích đã có mặt bằng sạch, đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch.

Thông tin trên Báo Quảng Ninh, sáng 19/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Ánh đã có buổi làm việc với phường Hà An để kiểm tra tình hình và đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Dự án này có diện tích thu hồi trên địa bàn phường là 3.186 ha, ảnh hưởng tới 1.818 hộ dân và 10 tổ chức.

Phường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thẩm định 86 hồ sơ, phê duyệt 9 hồ sơ; niêm yết công khai 101 hồ sơ. Đối với phần diện tích phục vụ giao đất theo đề nghị chủ đầu tư, phường đã phê duyệt 12 phương án, hoàn thiện hồ sơ 50 trường hợp, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Cùng với đó, phường đã vận động thành công 11 hộ và 3 tổ chức bàn giao thêm 343ha; trong 22 hộ tồn đọng từ thị xã Quảng Yên chuyển về, 12 hộ đã đồng ý bàn giao tổng diện tích 60,77ha.

Tính đến nay, diện tích đã hoàn thành GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư đạt 2.573 ha, tương đương 80,76% tổng diện tích cần thu hồi.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của phường Hà An và yêu cầu địa phương cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ GPMB. Đồng chí nhấn mạnh mục tiêu then chốt là hoàn thành GPMB đối với 255 hộ, tương ứng 717ha ngay trong tháng 12/2025, đồng thời phải kiểm đếm đầy đủ số hộ còn lại, bao gồm cả công trình và hạ tầng kỹ thuật, để có cơ sở phê duyệt phương án bồi thường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phường Hà An và các cơ quan liên quan phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 01/2026, trong đó đặc biệt ưu tiên nhóm 62 hộ để đảm bảo điều kiện giao đất cho nhà đầu tư ngay trong tháng 11/2025.

Đồng chí cũng đề nghị Tập đoàn Vingroup khẩn trương lập hồ sơ đối với toàn bộ diện tích đã có mặt bằng sạch, đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch.

Về Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, dự án có tổng diện tích đất dự kiến thực hiện khoảng 4.119ha. Tổng mức đầu tư là 456.639 tỷ đồng.

Quảng Ninh thông tin về dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh 18 tỷ USD của Vingroup: Bàn giao cho chủ đầu tư 80% mặt bằng- Ảnh 1.

Dự án được Vingroup khởi công vào tháng 10/2021 và dự kiến triển khai trong vòng 10 năm, do Vincons - đơn vị thành viên của Vingroup đảm nhiệm thi công toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cùng các công trình nhà ở và thương mại dịch vụ. Quy mô dân số dự kiến hơn 244.000 người.

Phụng Tiên

