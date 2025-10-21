Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội giao hơn 1,5ha đất cho Hải Phát Land làm khu nhà ở thấp tầng

21-10-2025 - 15:13 PM | Bất động sản

Hà Nội giao gần 15.424m2 đất tại khu Đồng Cá, xã Phúc Thọ cho Hải Phát Land thực hiện dự án khu nhà ở thấp tầng.

UBND TP.Hà Nội ngày 20/10 ban hành Quyết định 5236/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Hải Phát (Hải Phát Land) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thấp tầng tại khu Đồng Cá, xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Theo quyết định trên, UBND TP giao gần 15.424m2 đất tại khu Đồng Cá, xã Phúc Thọ cho Hải Phát Land thực hiện dự án khu nhà ở thấp tầng. Thời hạn sử dụng đất 50 năm.

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thực hiện dự án xác định tại Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển đô thị lập và hoàn thành ngày 07/3/2023, được Phòng Quản lý đô thị huyện Phúc Thọ xác nhận phù hợp Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND huyện Phúc Thọ.

Hải Phát Land có trách nhiệm xây dựng hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch, dự án đầu tư đã được phê duyệt với diện tích 25.651m2, gồm giao thông; công trình công cộng, dịch vụ (sân vườn, khu vui chơi giải trí, kết hợp bãi đỗ xe); cây xanh theo quy hoạch.

Sau khi nhận đất trên thực địa, Hải Phát Land phải đưa đất vào sử dụng trong vòng 12 tháng liên tục, nếu không hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì Công ty được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn; hết thời hạn được gia hạn mà Hải Phát Land vẫn chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng nội dung quy định thì Chủ tịch UBND Thành phố thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Hồi tháng 4/2025, Hà Nội tổ chức đấu giá khu đất gần 45.000m2 tại khu Đồng Cá, thời điểm đó thuộc xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ; trong đó diện tích đầu tư xây dựng nhà ở liền kề gần 15.424m2; diện tích đất công trình nhà ở xã hội gần 3.920m2…

Mức giá khởi điểm của khu đất xây nhà ở thấp tầng là hơn 26,2 triệu đồng/m2. Hải Phát Land là đơn vị trúng đấu giá theo Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất số 2447/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của UBND Thành phố.

Dữ liệu của PV cho biết, tháng 6/2025, Hải Phát Land đem các quyền tài sản phát sinh từ Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại khu Đồng Cá (trước đây thuộc xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ) thế chấp tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Việt Nam Hiện Đại - Chi nhánh Hà Nội.

Theo tìm hiểu, Hải Phát Land được thành lập tháng 12/2008 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Đầu tư Hải Phát (mã: HPX) góp 70%, ông Vũ Kim Giang – Tổng Giám đốc 25%, ông Phạm Văn Định 5%.

Hà Nội giao hơn 1,5ha đất cho Hải Phát Land làm khu nhà ở thấp tầng- Ảnh 1.

Ông Vũ Kim Giang - Chủ tịch HĐQT Hải Phát Land

Tháng 4/2019, công ty nâng vốn lên 710 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2020-2024, HPX đã hoàn tất thoái toàn bộ vốn tại Hải Phát Land.

Cập nhật đến tháng 8/2025, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên mức 1.010 tỷ đồng. Ông Vũ Kim Giang (SN 1986) là Chủ tịch HĐQT Hải Phát Land.


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

