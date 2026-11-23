Phối cảnh dự án. Ảnh: CĐT

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Quyết định số 6283/QĐ-UBND ngày 17/11/2026 về việc giao 3.215,69m² đất tại xã Thiên Lộc cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Long Biên để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tân Thiên Lộc.

Đây là đất ở tại đô thị, Chủ đầu tư được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP ký quyết định; Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất với thời hạn ổn định lâu dài; Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung.

Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Trong phần diện tích 3.215,69m², có 2.573m² là đất xây dựng nhà ở xã hội, chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định; 642,69m² là đất xây dựng nhà ở thương mại, chủ đầu tư cần nộp tiền sử dụng đất.

UBND TP.Hà Nội giao Đầu tư và Thương mại Long Biên liên hệ với các Sở, ngành liên quan để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thủ tục có liên quan theo quy định.

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành kiểm tra, hướng dẫn Đầu tư và Thương mại Long Biên thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Về Đầu tư và Thương mại Long Biên, doanh nghiệp này được thành lập ngày 21/10/2025, trụ sở chính tại BT1-B23 Khu đô thị Splendora Bắc An Khánh, xã Sơn Đồng, TP.Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Thị Biên 35%; Lê Anh Thư 25% và Bùi Thị Ngọc Lan 40%.

Bà Nguyễn Thị Biên (SN 1970) đảm nhiệm vị trí Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đến tháng 5/2026, ông Phạm Doãn Phong (SN 1996) thay bà Biên đảm nhiệm vị trí này.

Ông Phong còn là cổ đông sáng lập góp 70% vốn, Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật tại Công ty CP Phát triển dịch vụ Toàn Tâm. Doanh nghiệp này mới được thành lập vào ngày 21/5/2025; đăng ký ngành nghề chính là Kinh doanh dịch vụ bảo vệ.