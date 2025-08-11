Hà Nội hỗ trợ tiền ăn trưa 20.000-30.000 đồng/ngày cho học sinh tiểu học

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của HĐND thành phố quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn năm học 2025-2026.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị phổ biến đến cha mẹ học sinh về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú, đồng thời hướng dẫn quy trình tổng hợp danh sách, số lượng học sinh và dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học theo quy định.

Về kinh phí thực hiện, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT và các đơn vị liên quan hướng dẫn quy trình công tác lập, phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú.

Kho bạc Nhà nước khu vực I hướng dẫn các trường được giao kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú mở tài khoản; thanh toán, tạm ứng kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú của các trường theo đúng quy định. Thuế thành phố Hà Nội chỉ đạo Thuế cơ sở hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục có triển khai dịch vụ phục vụ bán trú (dịch vụ tiền ăn của học sinh) thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn dinh dưỡng đối với bữa ăn học đường cho các cơ sở giáo dục đảm bảo đáp ứng đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển thể lực, trí lực theo lứa tuổi.

Hà Nội cấp tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học 20.000-30.000 đồng/ngày từ năm nay. (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 18 quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố năm học 2025-2026, bao gồm cả công lập và tư thục trên địa bàn thành phố, không bao gồm các trường có vốn đầu tư nước ngoài.

Nghị quyết quy định cụ thể 2 nhóm đối tượng được hưởng chính sách này với mức hỗ trợ khác nhau. Với học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi và các xã thuộc bãi giữa sông Hồng, mức hỗ trợ là 30.000 đồng/học sinh/ngày (hỗ trợ bữa ăn chính).

Với học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn còn lại của thành phố Hà Nội, mức hỗ trợ là 20.000 đồng/học sinh/ngày (hỗ trợ bữa ăn chính).

Trường hợp phụ huynh học sinh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức Nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học (đảm bảo mức ăn tối thiểu là 30.000 đồng/học sinh/ngày).

Dự kiến kinh phí thực hiện cho năm học 2025-2026 khoảng 3.063 tỷ đồng.