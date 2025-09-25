Hà Nội là địa phương đầu tiên của Việt Nam làm điều này

Ảnh minh họa

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tại Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 được tổ chức vào 24/9, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm nổi bật của Hà Nội trong triển khai cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Ông Trương Việt Dũng thông tin, dự kiến ngày 30/9 tới đây, HĐND TP. Hà Nội sẽ thông qua 6 nghị quyết quan trọng để thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Thủ đô.

Trong đó nổi bật là việc thành lập Sàn giao dịch công nghệ; Quỹ đầu tư mạo hiểm TP. Hà Nội. Theo đó, Hà Nội là địa phương đầu tiên của cả nước thành lập quỹ này với vốn ngân sách dự kiến 600 tỷ đồng, không quá 49% vốn điều lệ .

Cùng với đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội dự kiến sẽ khánh thành trong tháng 10, đặc biệt, trung tâm này đã thiết lập hợp tác với Seoul (Hàn Quốc), Singapore và nhiều viện, trường lớn của Việt Nam.

Đồng thời, Hà Nội cũng sẽ triển khai cơ chế sandbox thử nghiệm có kiểm soát, ban hành chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, qua đó hình thành chuỗi khép kín từ nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm.

Để đầu tư cho hạ tầng công nghệ, Thành phố tập trung giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao Hòa Lạc, sẵn sàng đón các dự án lớn và đang triển khai khu đô thị thành phố thông minh bên cạnh để hỗ trợ cho khu công nghệ cao Hòa Lạc và khởi công tuyến đường sắt Văn Cao – Hòa Lạc, tạo kết nối thuận lợi.

Thành phố cũng xúc tiến xây dựng 3 công viên công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Dự kiến, dịp Đại hội Đảng toàn quốc tới, công viên công nghệ số, đổi mới sáng tạo tại Tây Tựu (quy mô 184 ha) sẽ khởi công, đánh dấu bước tiến quan trọng trong xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại.

Trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội đã phát động chiến dịch "45 ngày đêm" hỗ trợ chuyển đổi số tại xã, phường. Hơn 5.000 tổ chuyển đổi số cộng đồng với trên 30.000 thành viên được huy động, cùng hàng nghìn lượt giảng viên và cán bộ trực tiếp "cầm tay chỉ việc", giúp người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, Hà Nội đã kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm dụng chứng thực bản sao. Trước đây, có xã phường mỗi ngày tiếp nhận tới 800 hồ sơ, trong đó 70% liên quan chứng thực. Sau khi thành phố ban hành chỉ thị nghiêm cấm lạm dụng, khối lượng công việc giảm tới 80%, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của Hà Nội tăng từ 20,25% (ngày 1/7) lên 93% chỉ sau hơn hai tháng. Thanh toán trực tuyến cũng tăng mạnh từ 14,44% lên 92,28%, đưa Hà Nội vào nhóm dẫn đầu cả nước. Thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình sẽ đạt 90%-100%.