Hà Nội làm điều đặc biệt với siêu dự án “kỳ tích sông Hồng” 28 tỷ USD của liên danh Đại Quang Minh – THACO – Hòa Phát

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng làm Tổ trưởng. Các Tổ phó gồm các lãnh đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao. Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, định hướng công tác truyền thông chính sách, thông tin, tuyên truyền dự án; được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước đó trong tháng 5, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô khoảng 11.418 ha và tổng vốn gần 737.000 tỷ. Công trình được đề xuất bởi liên danh CTCP Địa ốc Đại Quang Minh - CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) - CTCP Tập đoàn Hòa Phát.

Mục tiêu nhằm phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng. Dự án trải dài trên địa bàn 16 xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng. Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 - 2038

Công trình được phân chia thành 5 nhóm loại hình với các dự án thành phần. Nhóm 1 là các tuyến giao thông, nhóm 2 là các dự án công viên, nhóm 3 đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông, nhóm 4 đầu tư khu đô thị định cư, tái thiết và nhóm 5 là các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Trước đó, vào cuối tháng 5, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh – THACO – Hòa Phát vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề xuất tiến độ triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đề xuất, liên danh kiến nghị thành phố hoàn tất thẩm định, phê duyệt phương án vị trí, hướng tuyến theo quy hoạch tỷ lệ 1/500 trước ngày 15/6, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Sau khi hoàn thiện quy hoạch 1/500, dự án sẽ được đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Cụ thể, liên danh đề xuất hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 5/7; hoàn tất giải phóng mặt bằng đối với phần đất công, đất nông nghiệp nằm trong phạm vi tuyến trước ngày 20/9; đồng thời bàn giao mặt bằng để triển khai thi công trước ngày 25/9.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, liên danh kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát nguồn gốc sử dụng đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên cơ sở phương án vị trí tuyến tỷ lệ 1/5000 đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc thống nhất. Đây được xem là nền tảng để triển khai đồng bộ các thủ tục ngay sau khi quy hoạch 1/500 được phê duyệt.

Bên cạnh đó, liên danh cũng đề xuất giao UBND các phường, xã khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng được tiến hành thủ tục quyết định thu hồi đất ngay sau khi kết thúc thời gian niêm yết phương án đối với phần diện tích không phải là đất ở.