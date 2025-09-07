Hà Nội mở bán nhà ở xã hội giá từ 13,6 triệu đồng/m2

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

128 căn hộ nhà ở xã hội theo diện thuê mua (chuyển sang bán sau 5 năm) tại dự án khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lương đang được mở bán đợt 2 với giá từ hơn 13,6 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, giá bán nhà ở xã hội tại dự án (chưa gồm 5% VAT và 2% phí bảo trì) là hơn 13,6 triệu đồng/m2. Giá cho thuê (chưa gồm VAT) là 45.396 đồng/m2/tháng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 1/10.

Hà Nội mở bán hơn trăm căn chung cư khu nhà ở xã hội Phú Lãm với giá từ 13,6 triệu đồng/m2.

Dự án khu nhà ở xã hội Phú Lãm do CTCP Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích đất hơn 45.100m2, theo hình thức đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Dự án này gồm 5 tòa cao tầng từ CT01 đến CT05, mỗi tòa 18 tầng, 1 tầng hầm. Tầng 1 bố trí dịch vụ thương mại, sinh hoạt cộng đồng; tầng 2 đến 18 là căn hộ chung cư; tầng hầm dành cho đỗ xe, kỹ thuật; tầng tum (tầng 19) bố trí các hạng mục kỹ thuật và phòng thang.

Tổng số căn hộ của dự án là 1.902 căn, gồm 1.126 căn nhà ở xã hội để bán, 408 căn cho thuê và 368 căn thương mại.

Trong đợt 2 này, sẽ có 128 căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội được mở bán sau 5 năm cho thuê.

Trước đó, hồi đầu năm, dự án đã chuyển bán 408 căn hộ thuộc diện cho thuê sau 5 năm, với giá 13,6 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, số lượng người đăng ký mua căn hộ không nhiều nên Hà Nội tiếp tục mở bán đợt 2.

Theo Ninh Phan

Tiền Phong

