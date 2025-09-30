Hà Nội mở gói thầu lớn tại đại dự án 8.000 tỷ vượt sông Hồng, chuẩn bị khởi công vào 10 ngày tới

Vị trí cầu Thượng Cát.

Ngày 28/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội đã tổ chức mở thầu Gói 27/XL thuộc dự án xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu. Đây là gói thầu quan trọng của dự án, với giá dự toán hơn 5.930 tỷ đồng.

Theo biên bản mở thầu, liên danh nhà thầu do Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam đứng đầu là đơn vị duy nhất tham dự, đưa ra giá dự thầu 5.920 tỷ đồng.

Gói thầu này lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. Phạm vi công việc gồm thiết kế bản vẽ thi công (kèm khảo sát), lập mô hình thông tin công trình (BIM) cho giai đoạn thi công, lắp dựng biển báo công trình, thi công toàn bộ hạng mục và đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện. Thời gian thực hiện Gói thầu là 26 tháng.

Phối cảnh cầu Thượng Cát.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất danh mục các công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025). Trong 8 dự án được khởi công dịp này nổi bật là dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu.

Cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu có tổng mức đầu tư gần 8.300 tỷ đồng (sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố). Dự án đã được HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 3/2023. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội.

Cầu Thượng Cát là công trình cấp đặc biệt, đường hai đầu cầu là đường trục chính đô thị. Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 5,2 km, vị trí điểm đầu tại nút giao với đường Kỳ Vũ thuộc phường Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm cũ), điểm cuối tại nút giao với đường 23B thuộc xã Đại Mạch (huyện Đông Anh cũ).

Quy mô mặt cắt ngang điển hình cầu Thượng Cát rộng 31 - 53 m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Trong đó, đường phía Nam cầu rộng 60 m, bố trí cầu dẫn 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp song hành cùng các dải phân cách, dải an toàn, vỉa hè. Trong khi đó, đường phía Bắc cầu rộng 50 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp song hành.

Phối cảnh cầu Thượng Cát.

Vào ngày 25/1/2024, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố, trao giải cuộc thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Thượng Cát. Trong các phương án, Hội đồng thi tuyển đã trao giải nhất cho phương án mã số TC-03 do Liên danh Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP và Công ty Cổ phần Kiến trúc Lập Phương.

Phương án TC-03 đạt giải nhất mang tên “Cánh chim hòa bình” có cầu chính gồm 4 nhịp sử dụng kết cấu dây văng, trụ cầu thiết kế vuốt cong nhẹ sang hai bên thành cầu theo hình dáng một cánh chim vươn cao.

Thiết kế cầu được lấy từ những cánh chim trong câu tục ngữ “Đất lành chim đậu”, vừa hài hòa ẩn mình trong hệ sinh thái phong phú của sông Hồng, lại vừa mang tính biểu tượng toàn cầu.

Thành phố Hà Nội luôn phấn đấu để trở thành một thành phố thân thiện, hiếu khách và hòa bình. Chính vì thế, hình tượng những cánh chim hòa bình nối tiếp nhau dẫn bước đoàn xe qua cầu trở thành một hình tượng lớn đại diện cho định hướng phát triển lâu dài của Hà Nội.

Việc đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát sẽ góp phần đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt trong việc đầu tư toàn tuyến đường Vành đai 3,5. Đồng thời, giúp giảm tải lưu lượng cho tuyến đường 70, đường Vành đai 3 và hình thành các tuyến đường hạ tầng khung quan trọng trên địa bàn Thủ đô.