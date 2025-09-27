Novaland chuẩn bị tái khởi động phân khu 110ha nằm trong đại đô thị “sống còn” 8 tỷ USD tại Đồng Nai

Một góc dự án Aqua City (ảnh: Quốc Hoàng).

Công ty TNHH Thành phố Aqua (thuộc Tập đoàn Novaland) đang xin ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu đô thị có diện tích 110 ha tại phường Long Hưng (tỉnh Đồng Nai).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, quy mô 110 ha. Đây là một phần trong tổng thể khu đô thị Aqua City có diện tích 305 ha - thuộc cụm dự án Aqua City quy mô 1.000 ha mà Tập đoàn Novaland triển khai tại Đồng Nai.

Ranh giới dự án (ảnh chụp từ báo cáo).

Về ranh giới, dự án phía Đông giáp sông Buông, phía Tây giáp đường Hương Lộ 2 và khu đô thị Aqua Dona; phía Nam giáp khu đô thị Aqua Riverside City; phía Bắc giáp khu đô thị Aqua Waterfront City và rạch Lái Nguyệt.

Dự án được chia thành 3 giai đoạn triển khai. Trong đó giai đoạn 1 và 2 (2017-2025) bao gồm lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế, thủ tục, san lấp mặt bằng, thi công các hạng mục hạ tầng, công trình nhà ở… giai đoạn 3 (2025-2030) triển khai xây dựng các công trình còn lại, gồm nhà ở, hạ tầng và các công trình phụ phục vụ thi công và kinh doanh.

Hiện tại, dự án đã hoàn thành xây dựng gần 1.000 căn thấp tầng, một phần hạ tầng giao thông, san nền dự án…. Đến nay các hoạt động xây dựng các hạng mục công trình trên toàn dự án đã tạm dừng.

Khi hoàn thành, dự án sẽ có các hạng mục gồm: Hơn 2.000 căn thấp tầng, gần 2.600 căn chung cư, cùng với đó là các khu thương mại dịch vụ, khu bến thuyền, công trình giáo dục, y tế… đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc cho khoảng 16.600 người.

Một số khu đất thuộc Aqua City hiện đang được phân nền (ảnh: Quốc Hoàng).

Được biết, cụm dự án Aqua City của Tập đoàn Novaland tại phân khu C4 gồm: Dự án Aqua City như nêu ở trên, Aqua Riverside City, Aqua Marina City, Aqua Waterfront City và Dự án khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng.

Với quy mô lên đến 1.000 ha, đại dự án Aqua City được xem là dự án bất động sản lớn nhất thành phố Biên Hòa cũ và tỉnh Đồng Nai.

Dự kiến cụm dự án Aqua City sẽ nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2028 là 23.000 tỷ đồng, riêng năm 2025 là 500 tỷ đồng. Đây được xem là nguồn thu lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Đồng Nai.

Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai, đối diện với Vinhomes Grand Park.

Tuy nhiên từ năm 2021, toàn bộ dự án phải tạm ngừng vì các vấn đề về quy hoạch và chưa thống nhất về quỹ đất nhà ở xã hội. Điều này khiến cho hàng trăm biệt thự không thể mở bán dù đã hoàn thiện. Các gói tín dụng lên đến hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng cũng bị các ngân hàng đóng băng.

Đến giữa tháng 6 vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa (cũ) đã ký và ban hành các Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án thành phần của đô thị Aqua City gồm: Khu đô thị Aqua City và Aqua Waterfront City.

Đồng thời, hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng (phân khu Phoenix) cũng chính thức được phê duyệt cùng ngày.

Với các quyết định được phê duyệt nêu trên, đã giúp dự án Aqua City hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo đúng quy định, đảm bảo sự đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch. Điều này sẽ tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai.



