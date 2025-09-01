Hà Nội mưa như trút, "khối yêu nước" vẫn không rời vị trí để xem diễu binh 2/9

Từ 4-5 giờ sáng ngày 1/9, từng dòng người đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình, các tuyến đường Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu,Kim Mã, Liễu Giai… để xếp hàng, giữ chỗ, mong muốn có vị trí đẹp nhất để thưởng thức màn diễu binh lịch sử.
15h30, Hà Nội khoác lên mình bầu không khí rộn ràng, sôi động trên khắp các tuyến phố trung tâm
Dù trời mưa lất phất, các tuyến phố nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua vẫn rộn ràng không khí lễ hội. Từ đầu giờ chiều 1/9, người dân đã mang ô, mặc áo mưa, tìm cho mình chỗ đứng đẹp và kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ liền để được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt.
15h10, Người dân nô nức checkin ở Mỹ Đình cùng dàn pháo
Clip: Huyền Phạm
Chia sẻ với chúng tôi, cựu chiến binh Bùi Đình Hồng (sinh năm 1947) cho biết, gia đình ông 3 đời là bộ đội. Cha ông tham gia chống Pháp, ông chống Mỹ ở Quảng Trị 81 ngày đêm, thời bình con trai phục vụ ở Cục quân y. Gia đình con dâu con rể đều là quân nhân.
Ngày vui của đất nước, ông phấn khởi đi họp cựu chiến binh, hạnh phúc khi thấy đất nước hoà bình phát triển. Luôn nhắn nhủ con cháu học tập và cống hiến cho Tổ quốc.
14h50, Khu vực ga Cát Linh đông nghẹt thở, người dân đổ xuống phố chờ Quốc khánh 2/9
Nhóm hội cựu chiến binh gồm 12 người của bà Nguyễn Thị Liên (Thạch Thất - Hà Nội) đã có mặt tại Ga Cát Linh để chuẩn bị di chuyển vào khu vực trung tâm quảng trường Ba Đình.
Bà Liên chia sẻ "đến đây thấy không khí náo nhiệt quá, nghe bảo có sắp xếp chỗ ưu tiên cho cựu chiến binh nên chúng tôi cũng tranh thủ đi sớm để vào, hy vọng có chỗ để xem các đoàn diễu binh đi qua. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nhóm cựu chiến binh chúng tôi được chứng kiến khoảnh khoảnh khắc thiêng liêng này.
14h30, Khu vực Nhà hát Lớn mưa như trút, khối yêu nước" vẫn không rời vị trí
14h10, Cơn mưa bất chợt trút xuống, hàng nghìn người đứng chờ diễu binh đồng loạt bung ô, tạo nên một biển sắc màu trên phố.
Từ đầu giờ chiều 1/9, từng dòng người nô nức đổ về các tuyến phố trung tâm. Họ tranh thủ chọn cho mình những vị trí đẹp nhất, người trải chiếu ngồi, người đứng chen dọc vỉa hè, tất cả cùng kiên nhẫn chờ đợi giây phút đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Bất chợt, cơn mưa ào xuống, khiến cả biển người đồng loạt bung ô, áo mưa rực lên đủ sắc màu.
Các bạn trẻ chụp ảnh với sắc cờ đỏ sao vàng trên phố Hàng Mã
Sáng 1/9: Người dân nhận chỗ kín các tuyến đường trung tâm Hà Nội
Mặc dù buổi lễ diễu binh - diễu hành chính thức diễn ra vào sáng 2/9, thế nhưng ngay từ rạng sáng ngày 1/9, không khí tại trung tâm Thủ đô Hà Nội đã bắt đầu “nóng” lên từng giờ. Từ 4-5 giờ sáng, từng dòng người đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình, các tuyến đường Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu,Kim Mã, Liễu Giai… để xếp hàng, giữ chỗ, mong muốn có vị trí đẹp nhất để thưởng thức màn diễu binh lịch sử.
Phố phường Hà Nội hôm nay tràn ngập màu cờ Tổ quốc. Những chiếc áo đỏ sao vàng, băng rôn, cờ nhỏ tung bay trong tay người dân đủ mọi lứa tuổi. Có gia đình mang theo ghế xếp, nước uống, thức ăn nhẹ, sẵn sàng "trực chiến" qua đêm để giữ vững vị trí. Không ít người tranh thủ chụp ảnh check-in với khung cảnh rực rỡ sắc màu, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.