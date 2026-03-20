Hà Nội: Nghiên cứu cải tạo nhà tập thể, chung cư cũ thành nhà ở xã hội, tái định cư

20-03-2026 - 12:39 PM | Bất động sản

Trên địa bàn thành phố có khoảng 2.160 nhà chung cư, tập thể cũ hiện đang được kiểm định, đánh giá. Thành phố sẽ nghiên cứu chuyển đổi công năng thành quỹ nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư nếu đủ tiêu chuẩn.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố.

Trong đó, thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh triển khai Đề án cải tạo chung cư cũ để chỉnh trang đô thị; nghiên cứu chuyển đổi công năng thành quỹ nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư nếu đủ tiêu chuẩn. Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng và không đủ điều kiện chuyển đổi thì thực hiện bán đấu giá để thu hồi tiền cho ngân sách.

Khu tập thể cũ tại phường Hà Đông sẽ được xây dựng thành 3 tòa nhà cao 34 tầng

Đồng thời, nghiên cứu đánh giá tình trạng công trình, lập hồ sơ đề xuất Dự án cải tạo, sửa chữa nhà sinh viên A1 khu Pháp Vân - Tứ Hiệp. Song song với quá trình di dời các trường đại học ra khỏi thành phố, nghiên cứu, tham mưu chuyển đổi quỹ nhà này sang nhà ở tái định cư hoặc nhà ở xã hội.

Được biết, hiện thành phố có khoảng 2.160 nhà chung cư, tập thể cũ. Hiện thành phố đang tập trung kiểm định, đánh giá để xây dựng phương án cải tạo phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và phòng ngừa rủi ro.

Theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030, thành phố phấn đấu giai đoạn 2026- 2030 hoàn thành cải tạo, xây dựng các chung cư cũ đã có kết luận kiểm định (khoảng 1,5 triệu m2 sàn). Đến 2035 sẽ hoàn thành cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị đối với toàn bộ 2.160 nhà chung cư.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

