Hà Nội: Nguồn thu từ đất giảm mạnh, 5 quận huyện sẽ hụt thu so với kế hoạch

Theo kế hoạch đầu năm, thành phố giao chỉ tiêu nguồn thu từ đất cho các quận, huyện, thị xã là 17.000 tỷ đồng. Trong đó, 11.721 tỷ đồng sử dụng trong kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Theo báo cáo, 30 quận, huyện, thị xã giao chỉ tiêu nguồn thu sử dụng đất là 21.304,4 tỷ đồng (cao hơn thành phố giao 1,25 lần). Trong đó, 16.588,8 tỷ đồng sử dụng cho kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Tuy nhiên, ước thu 6 tháng đầu năm 2023, nguồn thu từ đất là 4.470,4 tỷ đồng đạt 26,3% kế hoạch thành phố giao và 21% kế hoạch cấp huyện giao.

Dự kiến đến cuối năm 2023, có 5 đơn vị ước hụt thu so với kế hoạch thành phố giao. Trong đó huyện Thanh Oai ước hụt thu 765 tỷ đồng; thị xã Sơn Tây hụt thu 102 tỷ đồng, huyện Gia Lâm hụt thu 45,7 tỷ đồng, quận Cầu Giấy hụt thu 83,2 tỷ đồng, huyện Chương Mỹ hụt thu 10 tỷ đồng.

25 quận, huyện, thị xã còn lại báo cáo đến nay nguồn thu từ đất vẫn còn khó khăn nhưng dự kiến đến cuối năm sẽ đảm bảo so với kế hoạch thành phố giao.

Theo UBND TP Hà Nội, việc nguồn thu từ đất 6 tháng đầu năm hạn chế đã ảnh hưởng đến tình hình triển khai thực hiện, kết quả giải ngân của các dự án ngân sách cấp huyện cũng như các dự án ngân sách cấp huyện phải đối ứng.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, Sở đã tổ chức 65 phiên đấu giá, trong đó có 37 phiên đấu giá thành công và 28 phiên đấu giá không thành công.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 46 dự án; tổng diện tích đất đã đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 36.651m2 (không bao gồm diện tích xây dựng hạ tầng); tổng số tiền trúng đấu giá là khoảng 979,609 tỷ đồng, đạt 7% chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2023 của UBND TP. Hà Nội.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, nguyên nhân tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất các dự án chậm được xác định là do nhu cầu của thị trường bất động sản không cao. Thậm chí, có những khu đất thành phố đăng thông báo đấu giá lần 2, nhưng vẫn không có người tham gia…Ngoài ra, do thị trường bất động sản trầm lắng, chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao, dẫn đến một số dự án gặp khó khăn về tài chính và do giá khởi điểm cao hơn so với thị trường, nên các nhà đầu tư không tham gia đấu giá.

UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố xác định nguồn thu từ đất là nguồn lực chính đầu tư của các quận, huyện, thị xã. Do đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị để tổng hợp số liệu liên quan đến khả năng đấu thầu, đấu giá của 30 quận, huyện, thị xã từ nguồn thu từ đất. Trong đó, cần xác định rõ tính khả thi trong việc tổ chức đấu thầu, đấu giá của từng vị trí các khu đất, từng quận, huyện, thị xã để báo cáo UBND thành phố tổ chức buổi làm việc chuyên đề về nội dung này trong tháng 7/2023.

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, UBND TP Hà Nội cũng đã ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất cụ thể. Hội đồng sẽ được quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp khu đất đấu giá có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố.