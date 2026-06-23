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Hà Nội như "chảo lửa" giữa trưa 23/6: Chờ đèn đỏ vài chục giây đã mồ hôi nhễ nhại, che kín mít vẫn cảm thấy bỏng rát

| | Xã hội

Hà Nội trưa 23/6 chìm trong nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời vượt 40 độ C, khiến người dân và người lao động phải tìm mọi cách chống chọi khi ra đường và mưu sinh giữa thời tiết khắc nghiệt.

Trưa 23/6, Hà Nội như chìm trong "chảo lửa" khi nắng nóng bao trùm toàn thành phố. Ngay từ đầu giờ sáng, không khí đã trở nên oi bức, ngột ngạt. Đến giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời tại nhiều khu vực đo được vượt ngưỡng 40 độ C, mặt đường hắt hơi nóng khiến người đi đường cảm nhận rõ cái nóng bỏng rát.

Nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội vượt ngưỡng 40 độ C vào trưa 23/6.

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều ngườitấp vào lề trái dừng xe dưới bóng râm trong lúc chờ đèn đỏ

Áo chống nắng, khẩu trang, kính râm trở thành "vật bất ly thân" của người đi đường.

Những chiếc ô che nắng được trưng dụng, tuy nhiên nó cũng tiểm ẩn nguy cơ tai nạn gaio thông trong quá trình di chuyển bằng xe máy

Trên các tuyến phố, người dân ra đường đều phải trang bị kín mít với áo chống nắng, khẩu trang, kính râm, găng tay và mũ rộng vành để hạn chế tác động của thời tiết khắc nghiệt. Không ít người còn lắp thêm khung bạt che nắng trên xe máy nhằm giảm bớt sức nóng từ ánh mặt trời. Những chiếc xe được phủ kín bởi các tấm bạt, ô che di động xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố, trở thành hình ảnh quen thuộc trong những ngày Hà Nội bước vào cao điểm nắng nóng.

Một số chiếc xe máy được gắn thêm khung bạt chống nắng

Dưới ánh nắng chói chang, nhiều người chỉ dừng xe chờ đèn đỏ vài phút cũng phải liên tục lau mồ hôi vì cảm giác nóng hầm hập phả lên từ mặt đường. Đặc biệt, những lao động tự do như người bán hàng rong, xe ôm công nghệ, công nhân xây dựng hay người thu gom phế liệu vẫn phải miệt mài mưu sinh giữa cái nắng gay gắt. Dù đã che chắn cẩn thận, nhiều người cho biết vẫn cảm thấy da bỏng rát, cơ thể mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc ngoài trời.

Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều shipper phải trang bị thêm ô lớn để bảo vệ sức khỏe.

Những chiếc áo khoác dày cũng trở thành vật bất ly thân của các bạn trẻ khi di chuyển ngoài đường giữa trưa nắng gắt

Một vị bảo vệ dùng những tấm phim cách nhiệt che phủ yên xe cho khách để tránh ánh nắng gay gắt chiếu vào phương tiện

Vào thời điểm nắng nóng đạt đỉnh, không khó để bắt gặp cảnh người lao động tranh thủ tìm bóng mát dưới gầm cầu, ven công viên hay dưới những tán cây lớn để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ngay cả trong bóng râm, hơi nóng vẫn hầm hập bốc lên từ mặt đất khiến không khí trở nên ngột ngạt, khó chịu.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng diện rộng tại miền Bắc còn tiếp diễn trong những ngày tới. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 11h đến 16h, đồng thời bổ sung đủ nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe khi phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng kéo dài.

Người lao động tự do vất vả mưu sinh giữa thời tiết nắng nóng cực đoan.

Người dân mang theo nước uống, quạt cầm tay để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

Nhiệt độ ngoài trời tăng cao khiến công việc hàn xì ngoài trời trở nên vất vả hơn bao giờ hết.

Người phụ nữ lớn tuổi còng lưng đẩy chiếc xe chở đầu bìa carton giữa thời tiết nắng nóng, ngột ngạt

Mưu sinh dưới nắng gắt, người lao động phải tự trang bị nhiều biện pháp chống nóng.

Bóng cây ven đường trở thành nơi trú nắng quen thuộc của người lao động. Dù ngồi trong bóng râm, nhiều người vẫn cảm nhận rõ hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất.

Người dân Bắc Bộ được khuyến cáo chủ động các biện pháp chống nóng khi nền nhiệt cao còn kéo dài đến ngày 25/6.

Theo Nam An - Ảnh, Clip: Như Hoàn

Đời sống và pháp luật

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