Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!

23-08-2025 - 20:05 PM | Lifestyle

Hà Nội những ngày này rực rỡ dưới bóng cờ đỏ sao vàng, để ta như sống lại mùa thu lịch sử thiêng liêng, chan chứa niềm tự hào dân tộc.

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 1.

Trong lòng mỗi người, Hà Nội hiện lên với những hình ảnh đất chật người đông, những con phố dài ngõ nhỏ rợp bóng cây với những mái ngói phủ kín rêu phong mơi phố cổ

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 2.

Nhưng có lẽ phải đến những ngày cuối hạ đầu thu nắng mưa thất thường này, người ta mới thấy Hà Nội khoác trên mình một tấm áo rực rỡ đến vậy - khi thủ đô rợp dưới bóng cờ

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 3.

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 4.

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 5.

Khắp ngõ nhỏ phố lớn khu vực trung tâm, nơi đâu cũng là màu cờ tổ quốc

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 6.

Nnững dây treo cờ vắt ngang qua từng phố nhỏ tấp nập người qua tung bay trong gió

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 7.

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 8.

Lá cờ lặng yên dưới nắng trước thềm hiên mỗi nhà, phía sau lớp kính của một tòa chung cư, phủ kín mặt trước của những tòa nhà đang thi công dang dở hay trên đôi tay nhỏ của những bé con theo bố mẹ lên phố…

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 9.

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 10.

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 11.

Màu cờ tổ quốc dường như đang len lỏi giữa từng bước chân đi nơi thủ đô ngàn năm văn hiến, tựa như huyết mạch tự hào lan tỏa trong mỗi người

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 12.

Những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, như tiếng lòng đồng vọng từ tám mươi năm trước, khi mùa thu lịch sử gọi tên một dân tộc đứng lên

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 13.

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 14.

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 15.

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 16.

Người ta ra đường, ngước nhìn cờ bay mà thấy lòng mình dâng lên một niềm tự hào khó nói thành lời

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 17.

Có em nhỏ nắm tay cha nhìn những hàng cờ đỏ mắt sáng long lanh. Có những người thong thả dừng chân bên hồ Gươm, nhìn Hà Nội long lánh phản chiếu nơi bóng nước mà lặng im

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 18.

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 19.

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 20.

Trước hiên thềm một thánh đường, những cụ già ngồi hàng giờ trước những bàn cờ gỗ, dưới bóng cờ

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 21.

Và có cả những người khách phương xa, cầm máy ảnh chụp vội từng khung hình để rồi bất chợt mỉm cười, nụ cười chan chứa sự ngưỡng mộ, vừa như vừa bắt gặp một khoảnh khắc đẹp hiếm hoi của thành phố này

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 22.

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 23.

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 24.

Hà Nội cuối tháng Tám, trời xanh, nắng vàng dịu, gió khẽ lay

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 25.

Trong sắc đỏ ngợp trời ấy, tựa như dòng thời gian của quá khứ và hiện tại đã giao hòa, tựa như chúng ta đang sống lại trong những mừng vui ngày đất nước, một “Ngày độc lập sáng trời thu rực rỡ. Khắp non sông rộn rã khúc quân hành”

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 26.

Mỗi là cờ tựa như thì thầm kể ta nghe về sự hy sinh, mà cũng hô vang lòng kiêu hãnh, về con đường đánh đổi bao xương máu mà dân tộc đã bước qua

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 27.

Tất cả giao hòa trong từng con phố, từng hàng cây, từng nhịp bước vội vàng hay thảnh thơi của người Hà Nội

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 28.

Và trong cái nắng thu vàng rải trên phố, ai nấy đều thấy rõ hơn trong lòng mình: tình yêu nước chưa bao giờ vơi

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 29.

Mỗi lối đi, góc phố, con đường của Hà Nội những ngày này đều khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng trên từng con phố. Ảnh: Duy Anh

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 30.

Đâu đâu cũng thấy không khí hân hoan, rộn ràng, hướng về ngày Tết Độc lập của dân tộc.

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 31.

Một mùa thu lịch sử lại về, mang theo niềm tự hào và xúc động với mỗi người dân cả nước, cũng như người dân Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 32.

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 33.

Không khí Quốc khánh 2/9 lan tỏa khắp mọi nẻo đường, hòa cùng niềm hân hoan, tự hào của người dân trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày hội non sông.

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 34.

Ảnh: Duy Anh

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 35.

Nhiều người nước ngoài trầm trồ và tỏ ra ngỡ ngàng khi có dịp đến Việt Nam vào những ngày tháng 8 lịch sử

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 36.

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!- Ảnh 37.

Không chỉ có người dân Thủ đô, mà cả những người con xa xứ và du khách từ các tỉnh thành khác cũng chung một niềm cảm xúc đặc biệt.

Sức hút khó cưỡng từ làng nghề 700 tuổi ở Hà Nội, giới trẻ đua nhau "check-in", khách Tây mê tít

Theo Phạm Trang - Ảnh: Viết Thanh, Duy Anh, Clip: Quân

Đời sống pháp luật

