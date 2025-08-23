Chủ quán cà phê có view xem diễu binh đẹp nhất Hà Nội: "Chỉ 60 khách may mắn đặt được bàn, kín lịch suốt 2 tháng nay"

Trong không khí hân hoan chào đón ngày diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, người dân thủ đô đã sớm rục rịch lên kế hoạch để hòa mình vào sự kiện trọng đại này. Bên cạnh việc ra đường, chọn những tuyến phố đoàn diễu binh đi qua, không ít người lại tìm đến những quán cà phê có vị trí "vàng", nơi có thể vừa thưởng thức ly cà phê vừa tận hưởng trọn vẹn khung cảnh diễu binh hoành tráng.

Nổi bật trong số đó là một quán cà phê mới đi vào hoạt động khoảng ba tháng, tọa lạc tại số 2 Điện Biên Phủ. Quán Vietsun Coffee với vị trí giao thoa của ba tuyến phố lớn: Nguyễn Thái Học - Điện Biên Phủ - Tràng Thi, đây chính là cung đường mà nhiều khối diễu binh, diễu hành quan trọng sẽ đi qua. Nhờ lợi thế đặc biệt này, quán nhanh chóng trở thành tọa độ được cộng đồng mạng truyền tai nhau rầm rộ.

Phỏng vấn anh Đạt - Chủ quán Vietsun Coffee

Theo anh Đạt - chủ quán cà phê Vietsun Coffee: "Trong những ngày Đại lễ như thế này thì quán chỉ nhận khách book thôi. Những ai đặt bàn thì mình mới nhận và mình không nhận thêm khách lẻ". Trước sức hút của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, quán đã nhận khách đặt bàn từ tháng 8 và chỉ nhận đúng 60 khách cho ngày 2/9 để đảm bảo được chất lượng phục vụ một cách tốt nhất.

Anh Đạt - chủ quán cà phê Vietsun Coffee

Sức nóng của quán lớn đến mức, dù chỉ mới nhận đặt bàn từ tháng 8, tất cả các vị trí đã nhanh chóng được lấp đầy. Anh Đạt, chia sẻ rằng để đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất và mang lại không gian thoải mái cho mọi người, quán quyết định giới hạn chỉ nhận đúng 60 khách và hiện đã ngừng nhận thêm.

Điểm "ăn tiền" nhất của Vietsun Coffee, nơi chuyên về cà phê đặc sản Việt Nam, chính là không gian ở tầng 2 và tầng 3. Tại tầng 2, một khung cửa sổ kính lớn trải dài nhìn thẳng ra đường Nguyễn Thái Học, nơi các khối Bộ binh, Đặc chủng Công an Nhân dân, Pháo binh sẽ đi qua. Khách hàng có thể ngồi trong không gian máy lạnh mát mẻ, thảnh thơi nhâm nhi cà phê mà vẫn không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc ấn tượng nào, tránh được cảnh chen chúc đông đúc bên ngoài.

View xem diễu binh, diễu hành của quán Vietsun Coffee

Thực khách có thể xem diễu binh, diễu hành từ quán

Trong khi đó, tầng 3 lại mang đến một không gian mở ngoài trời, cực kỳ lý tưởng cho những ai muốn vừa "chill" vừa hòa mình vào không khí náo nhiệt, hân hoan của ngày hội lớn. Chia sẻ thật lòng từ anh Đạt, trong dịp Đại lễ quán cũng không thu thêm nhiều phí và anh cũng nói thêm: "Cũng như nhiều quán cà phê khác trong dịp Đại lễ này thì chắc chắn là doanh thu sẽ tăng hơn một chút nhưng đổi lại là quán sẽ chuẩn bị kỹ càng về nhân lực cũng như trang trí các tầng để mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng".

Không gian tầng 3 của quán

Vietsun Coffee là quán cà phê chuyên cà phê đặc sản và cà phê Việt Nam, nhưng menu của quán cũng đa dạng các món từ trà, nước ép, cho đến trà sữa. Đảm bảo một nhóm bạn đến đây đều có nhiều sự lựa chọn về đồ uống. Menu của quán có giá dao động từ 40 nghìn - 60 nghìn đồng. Tuy nhiên vào dịp lễ 2/9 quán cũng sẽ không thu thêm nhiều phí, như anh Đạt chủ quán đã chia sẻ nên có thể giá nước sẽ tăng thêm một chút.

Có thể nói, trong muôn vàn lựa chọn để theo dõi diễu binh, diễu hành dịp Đại lễ, quán cà phê tại số 2 Điện Biên Phủ đã kịp ghi dấu ấn như một "toạ độ" độc đáo. Với tầm nhìn đắc địa, không gian được chăm chút, cùng cách phục vụ tận tâm, đây chắc chắn sẽ là một trong những điểm hẹn hiếm có để thưởng thức trọn vẹn không khí thiêng liêng và hào hùng của ngày Quốc khánh.